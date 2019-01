Serien närmar sig, träningsmatcherna är spikade och lagbygget tar form – här är läget i Valbo FF

Fotbollssäsongen närmar sig och så även träningsmatchandet för Valbo FF. Serien spikades precis och förberedelserna är i full gång.

– Jag har inte sett det slutgiltiga spelschemat men det såg bra ut, säger Isaksson.

Valbo, liksom många andra lag har haft lite svårt med träningarna när vädret varit besvärligt.

– Snön har ställt till det. Det har blivit inställt och ser mörkt ut. Vädret har ställt till lite bekymmer men så är det väl för alla lag.

– Nu är vi runt 25-26 spelare som är runt på träningarna nu. Truppen är inte helt klar ännu.

Vad är det ni söker?

– Vi försöker att få in Emil Molin från Sandvikens IF, han ska bestämma sig här i dagarna. Det är en spelare som vi hoppas få in utifrån att Ström slutar och Danne ska blir assisterande.

– "Igge" (Ignatius Adukor) vet vi inte riktigt hur det blir med. Han är på provspel i Finland. Vi behöver få in nån ny mittback. Vi har fyllt på med en hel del yngre lovande mittbackar och hade även lovande mittbackar i truppen sedan tidigare, så vi sitter ju inte i sjön men vi skulle behöva få in någon lite mer erfaren mittback.

Valbo har även plockat mittfältare från Gefle IF.

– Albin Humling och Thure Ridderström från GIF U19 har skrivit på.

– Albin är en central mittfältare som kan spela mittback också i och Thure är en offensiv mittfältare.

Med kapten Daniel Lundberg, backklippan Fredrik Ström och Alexander Haglöw som lämnar har Valbo stora hål att fylla.

– Ja absolut så är det. Men så är det ofta, vi har varit med om ett lika stort tapp tidigare när alla äldre rutinerade som Roger, Foppa och Magnus och hela gänget slutade. Så blir det i perioder. Framför allt på division 2-nivå där det krävs mycket träning och många vill bli elitspelare men det är liten ersättning. Det är en speciell nivå att spela på. Det krävs att man är 100% med inställningsmässigt annars blir det jobbigt.

Hur känner du kring att börja samarbeta med Daniel Lundberg?

– Det kommer att bli bra. Jag har tränat honom förr när han var i GIF-juniorerna och nu igen i många år. Han är en otroligt klok spelare och har varit tränare i Hille på pojknivå och även för distriktslaget. Jag tror att han kommer att tillföra mycket. Han är väldigt noggrann med det han gör precis som han var när han spelade. Han är en vinnarskalle som kan mycket fotboll, han har sett mycket fotboll och är välutbildad. Om man har de egenskaperna som spelare brukar man ofta blir en bra ledare sen, säger Isaksson och tillägger:

– Det är jätteviktigt för oss att han blir kvar i klubben.

2 februari smygstartar säsongen för Valbo som möter Slätta från Dalarna som spelar i division 3 i en träningsmatch.

Hur har det sett ut på träningarna?

– Det ser bra ut. Det kommer att bli en yngre trupp än förra året och det märker man ju på träningarna. Det blir en jäkla fart och det är många som vill mycket och är hungrig. Det kommer att vara ett träningsvilligt gäng, det ser man direkt. Det ska bli spännande.

Har ni pratat om målsättningar för säsongen ännu?

– I och med att truppen inte är helt klar ännu så har vi inte satt oss ner än och pratat om målsättningar. Det är lite olyckligt för oss att GIF och SIF spelar i division 1 för vi vill ju vara mellansteget där man fortfarande har chansen att bli elitspelare och vara i en träningsmiljö som utvecklar spelare. Det kommer vi att fortsätta att göra.

– Men naturligtvis är det bättre för oss när GIF spelar högre upp. Målsättningarna får vi återkomma till. Truppen måste få sätta sig lite innan man kan se hur det ser ut så.

Säsongen börjar för Valbo 6 april borta mot Sundbyberg. 13 april väntar hemmapremiären mot Enköping.

Träningsmatcherna för Valbo är spikade. Schemat ser ut såhär:

2/2 Slätta SK

9/2 Huddinge

16/2 Kvarnsveden

23/2 IFK Timrå

2/3 IFK Haninge

9/3 Vaksala

16/3 Gefle IF

31/3 Sandvikens AIK

Laget just nu:

Tobias Wennergrund, målvakt

Texas Andersson, målvakt. Ny från Hagaström.

Will Stridh, mittback

Wille Ahlqvist, mittback. Ny från Årsunda

Gabriel Söderqvist, ytterback/mittfält

Filip Gustavsson, vänsterback/mittfält

David Wallin, mittback

Albin Humling, mittfält. Ny från GIF U19

Thure Ridderstöm, mittfält. Ny från GIF U19

Martin Sundquist Boox, mittfält

Anton Lindbom, mittfält

Marcus Olofsson, mittfält

Jonny Nilsson, mittfält

Jesper Holmberg, mittfält

Hampus Hedqvist yttermitt, ny från Piteå

Kasper Boström, forward

Emil Hodin, forward, ny från Årsunda.

Filip Norell, forward. Ny från Strömsberg.

Lämnar:

Nils Nilsson, forward. Klar för Gefle IF.

Daniel Lundberg, back. Lägger skorna på hyllan och blir assisterande tränare i Valbo.

Alexander Haglöw, klar för Åbyggeby.

Fredrik Ström, klar för Åbyggeby.

Dennis Schlömer, klar för Söderhamn.

Tomas Fernandez