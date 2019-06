Efter fem raka segrar i division 5 Gestrikland herr tog vinstsviten slut för Österfärnebo IF/Hedesunda IF

Matchen mellan hemmalaget Storviks IF och gästande Österfärnebo IF/Hedesunda IF slutade 3–3 (0–2). Därmed tog Österfärnebo IF/Hedesunda IF:s svit med fem raka segrar i division 5 Gestrikland herr i fotboll slut på söndagen.

I halvtid ledde Österfärnebo IF/Hedesunda IF matchen med 2–0. Men i andra halvlek jobbade sig Storviks IF in i matchen, och kvitterade till slut.

Hemmalagets mål gjordes av Niklas Bergström 2 och Patrick Gustavsson.

I nästa match möter Storviks IF SIF International borta och Österfärnebo IF/Hedesunda IF möter Åshammar hemma. Båda matcherna spelas torsdag 4 juli 19.00.