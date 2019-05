Hille 2:s Jesper Larsson gjorde 1–0 i första halvlek borta mot Österfärnebo IF/Hedesunda IF i division 5 Gestrikland. I andra halvlek jobbade sig Österfärnebo IF/Hedesunda IF in i matchen, och kvitterade genom Martin Andersson. Några fler mål blev det inte, och matchen slutade 1–1.

Österfärnebo IF/Hedesunda IF tar sig an Helges i nästa match borta måndag 27 maj 19.00. Hille 2 möter SIF International hemma söndag 26 maj 17.30.