DOKUMENT: Skräcksäsongen då Fleming räddade Brynäs – och Sundlöv fick känna att han levde

Arlanda, april 2005:

Michael Sundlöv parkerar utanför Terminal 5, han har just skjutsat Wayne Fleming och hans yngste son Jordan till flyget hem.

Det är ju det minsta man som färsk sportchef kan göra, för den som just räddat klubben kvar i elitserien efter en säsong som inte liknat någon annan.

De ger varandra en kram där de står, Sundlöv och Fleming, med resväskorna väntandes på asfalten bredvid.

Men Sundlöv följer med en sväng in i avgångshallen också, så där som man ibland gör trots att parkeringsvakterna brukar vara nitiska där utanför.

Han ser bara ryggtavlan och den grånande nacken på kanadensaren där han går mot incheckningen, och när Fleming nästan är framme och vänder sig om – då brister det för Sundlöv. Tårarna kommer. Han får inte fram ett enda ord till. Han kan inte vara kvar, ursäktar sig med en gest – och går ut därifrån.

“Vad var det med Micke? Varför stack han bara?” frågar Jordan förvånat.

Kanske svarar Fleming nåt i stil med att “Äh, han stod illa med bilen och ville inte ha en parking ticket...”.

Men själv vet han förstås. Han har varit med förr. Och han förstår.

Februari 2004:

Brynäs var våren 2003 det enda av de tolv elitserielagen som inte hade en sportchef.

Det har kallats elitkommitté och består för tillfället av Anders Bäckström, Kjell Damberg, Peter Eriksson, Stefan Canderyd och Mats Andersson – och Micke Sundlöv har, sedan han kom tillbaka till Brynäs för två år sedan efter att ha tränat Skutskär, parallellt med jobbet som målvaktstränare och assisterande tränare fått en heltidstjänst och fungerat som administratör åt kommittén.

Fixat med pappersarbetet, skrivit ut spelarkontrakt, ordnat med försäkringar och lägenheter.

Alla är överens om att tiden är inne för en förändring. En sportchef ska tillsättas. Men att hitta en visar sig vara lättare sagt än gjort. Brynäslegendaren Hans “Virus” Lindberg får frågan, Anders “Masken” Carlsson, före detta Brynäsbacken och flerfaldige Stanley Cup-mästaren Stefan Persson likaså – men alla tackar nej.

Lösningen blir till slut att Tommy Sjödin får jobbet. Men inte på en gång. Han spelar fortfarande och innan han bestämmer sig för att lägga av bildar Brynäs under tiden en ny sportgrupp med Janne Larsson som ansvarig – och med Sundlöv som fortsatt pappersvändare.

Men nu, ett knappt år senare, får han erbjudande om att fortsätta vikariera för Sjödin som tänker spela vidare. Styrelseledamoten Kenth Larsson ställer frågan. Och han har ju redan pysslat med en hel del av sakerna som ingår i sportchefsjobbet. Hur stor skillnad kan det vara, tänker han.

Sundlöv tackar ja.

Det har ju varit lugna gatan hittills.

15 september 2004:

Det här är ett datum Micke Sundlöv egentligen längtat efter. Efter 15:e september är det nämligen inte längre möjligt för hemvändarna Andreas Dackell och Johan “Honken” Holmqvist att bryta kontrakten de skrivit på för att återvända till NHL.

Skönt.

När man sitter med en av elitseriens starkaste trupper vill man inte ha några sena överraskningar.

Tiden som vikarierande sportchef har börjat molnfritt för Sundlöv. Tillsammans med Janne Larsson har han varit uppe i Sundborn och gjort klart med Tomas Jonsson efter att ha spanat in hans coacharbete i en match med Falun. Junioransvarige Tomas Thelin har haft ett finger med i spelet, han har jobbat med Jonsson i landslagssammanhang och namnet dyker snabbt upp när det diskuteras vem som ska ersätta Gunnar Persson som huvudtränare. Den 22:a mars presenteras lösningen med Roger Kyrö som assisterande.

14:e maj skriver Dackell på och avslutar därmed sin NHL-karriär och 29:e juli blir “Honken” klar sedan han inte fått något kontrakt med Minnesota.

Snacket om att ett avtal mellan NHL och spelarfacket gällande det nyinförda lönetaket verkar vara svårt att få till, och att det börjat pratas om ett lockouthot från klubbarna har känts avlägset. Känslan har mest varit att om förhandlingarna skulle haverera där borta vore det en verklig försäkring om att Dackell och “Honken” stannar i Brynäs.

Att allt ska sluta med en spelarinvasion i elitserien är inget Sundlöv bedömer som realistiskt, det skulle vara för stora pengar inblandat för att få hit stjärnorna.

Men 15:e september blir nu plötsligt också startskottet för precis detta scenario, då beskedet om NHL-lockout ramlar in.

Och det visar sig att pengar inte är den avgörande faktorn.

De rätta kontakterna är nyckeln, och viss erfarenhet.

Sundlöv saknar både det ena och det andra.

I de andra klubbarna börjar förstärkningarna dyka upp.

Drömdatumet har blivit en mardröm.

Oktober 2004:

Klockan är kvart i tolv på natten och Micke Sundlöv står och glor på faxen på Brynäskansliet. Han väntar på att den ska börja pipa, lysa och låta – och att kontraktet med den amerikanske stjärnbacken Bryan Berard ska rassla in.

Det är en kvart kvar till ännu en deadline.

Berard valdes av Ottawa som nummer ett i draften 1995, blev årets nykomling i NHL 1996/97, för tre år sedan skadade han visserligen ögat allvarligt när han olyckligt träffades av Marian Hossas klubba men kommer nu från en kanonsäsong med Chicago och tilldelades Bill Masterton Memorial Trophy – den som under grundserien visat störst ihärdighet, sportsmannaanda och engagemang.

En supervärvning!

Men det kommer aldrig något fax.

Och sån är tillvaron just nu för sportchefen i Brynäs – löften delas ut från agenter via telefon och mejl men innan något är påskrivet är inget klart.

Transferfönstren kommer visserligen tätt, men de är bara öppna en vecka i taget och i slutet av de veckorna är Sundlöv mer död än levande eftersom han tvingas jobba både dag och natt.. Han har kastats in i en karusell där fagra ord inte betyder ett smack, och där han saknar pålitliga verktyg för att kunna hävda sig.

Medan Modo har fått hem flera av sina NHL-exporter – “Foppa”, Markus Näslund, bröderna Sedin, Mattias Weinhandl – har såna som Niclas Wallin och Fredrik Modin valt Luleå och Timrå av sociala skäl.

Linköping har lyckats få Brendan Morrison och Mike Knuble och Mora Shawn Horcoff och Daniel Cleary och sedan var pucken så att säga släppt.

Pengar? Nej, stjärnorna är ute efter något annat – chansen att tillsammans få spela för sin egen klubb där hemma och, vad gäller de utländska spelarna, ett annorlunda äventyr och möjligheten att få spela hockey alls..

Sundlöv måste haka på när alla andra plockar in nya spelare på löpande band, han får hjälp av erfarna scouter som Inge Hammarström och Willy Lindström att försöka navigera rätt.

Han vänder sig också till Markus Lehto, en finsk före detta spelare som nu är agent och den som gav klubben Teppo Kivelä och Mikko Luovi för åtta år sedan.

Via honom löser Sundlöv i slutet av september – två timmar innan det värvningsfönstret slår igen – ett korttidskontrakt med Josef Boumedienne, som under sommaren skrivit NHL-kontrakt med Washington, nyss opererat en fot och länge tvekade om spel.

Men med Berard (som året efter testas positivt för anabola steroider och stängs av i två år, men det är en helt annan historia) går han alltså bet.

Andra namn som svischar förbi och försvinner är Brian Rafalski (en gång som ung i Brynäs men väljer nu, som stjärna i vardande i NHL, att inte spela alls), poängplockaren Brad Richards (hamnade i ryska Ak Bars Kazan där han gjorde sex matcher), Paul Mara (så gott som klar innan han i sista stund väljer tyska ligan och Hannover) och Dan Boyle (som väljer Djurgården).

Kontraktet med Boumedienne sträcker sig bara till 10:e november och trots Sundlövs försök nobbar han en fortsättning och drar sedan till Kärpät.

En ny back måste in.

Det är då som Andreas Dackell räddar situationen. Han har spelat tillsammans med Chris Phillips i Ottawa, sträcker ut en hand och får napp.

Det är så det går till när man värvar just nu, och för att veta vad man värvar.

Dyrt är det inte. Phillips kostar Brynäs 4000 dollar netto i månaden plus bil, bostad och resa.

När Sundlöv möter Phillips med familj utanför Hotell Winns entré på Norra Slottsgatan är han efterlängtad.

Alldeles innan kontraktet är klart har Moras stjärnor Horcoff och Cleary haft lekstuga i Gavlerinken och i stort sett ensamma gjort 9–5 på Brynäs – vilket blir droppen för Tomas Jonsson som på presskonferensen efteråt deklarerar att han “inte är rätt man att leda det här laget”.

Jonsson har, vid sidan av en jobbig elitseriestart, även tvingats hantera sjukdom i familjen och den 28:e oktober tar orken slut.

Efter nattlig sittning till klockan fyra på morgonen bestäms att Roger Kyrö tar över och att Sundlöv mot klubbdirektören Kent-Åke Erikssons vilja – “Det kommer inte att gå, du har ju ett annat jobb!” – kliver ner i båset som assisterande i några matcher innan Anders Bäckström rycker in och hjälper till.

Ungefär samtidigt blir ännu ett lockoutkontrakt klart, med Chicagos poängplockare Tyler Arnason. Här saknas personliga referenser av Dackelltyp, men 20 mål och 33 assists senaste säsongen lockar och som sagt, det är bråttom under ännu ett transferfönster som är på väg att slå igen.

November 2004:

Det osar professionalitet om Chris Phillips när han skakar hand med Sundlöv där utanför Winn.

Proper och artig, utåtriktad, snygg ljusbrun skinnjacka med teddykrage, möjligen en svag doft av rakvatten, fru och barn och prydligt packade resväskor direkt från Atlantflyget

En söndag tidigt i november åker Fredrik Gustafsson, informationsansvarig och allmän hjälpreda åt Micke Sundlöv under dennes snurriga tillvaro, till Arlanda igen för att hämta Tyler Arnason.

Sundlöv själv ska ta emot i Gavlerinken.

Under processen för att få Arnason kontrakterad har han vid upprepade tillfällen ringt ett nummer han fått för att få tag i honom för ett personligt snack, men det är alltid mamma som svarar och beskedet är hela tiden detsamma.

“Åh, är det du igen… nej, Tyler har precis åkt iväg och tränat!”.

Så bilden Sundlöv målat upp är att här har Brynäs fått tag i en väl förberedd center, han måste ju vara ett fysmonster!

Det är alltid mamma som svarar och beskedet är hela tiden detsamma. Åh, är det du igen… nej, Tyler har precis åkt iväg och tränat!

Den bilden krackelerar när Arnason kommer insläntrande i säckiga mysbyxor med fyra klubbor i handen och en blå Jofatrunk slängd över axeln, håret på ända och synbart hårt ansatt av den långa flygresan.

Brynäs har spelat hemma på lördagen och gästats av supportergruppen Brynäs Väst, som stannat kvar över natten och fått förhandsinfo om att NHL-värvningen ska anlända. Supportrarna väntar nu inne i gymmet för att exklusivt få träffa förstärkningen först av alla.

När Sundlöv förklarar för Arnason att Brynäs är en svensk storklubb med många fans runtom i landet, och att några av dem nu ser fram emot ett snack och lite autografer kommer svaret blixtsnabbt, ackompanjerat av en lång suck och en grimas:

“Oh, fuck...”.

Arnason släpar sig in i gymmet, svarar pliktskyldigt på några frågor och skriver en och annan autograf.

Och om Sundlöv haft nån förhoppning om att det är resan som tillfälligt kramat musten ur Chicagospelaren så blir den korta tiden i Brynäs beviset på motsatsen.

När Sundlöv kommer ner i omklädningsrummet efter den första av de fyra matcher Arnason gör i Brynäs sitter lockoutspelaren orörlig med bar överkropp, fortfarande med hockeybyxorna på och en handduk över huvudet. Han svarar knappt på tilltal. Ett tag tror Sundlöv att han somnat, eller till och med svimmat.

I den fjärde och som det visar sig sista matchen, mot Färjestad i Karlstad en torsdag, går Sundlöv till omklädningsrummet igen direkt efter slutsignal och förlust 6–1. Det tar två minuter att ta sig ned dit – men Arnason har redan hunnit byta om, de möts i korridoren och konversationen är enkelriktad:

“I´m leaving! If I can´t play powerplay in this shit league I´m out!”.

Fritt översatt: “Jag drar! Får jag inte spela powerplay i den här skitligan får det vara!”.

Sundlöv får ordern att skicka hem Arnasons väskor i efterhand, för nu ska han till England och uppfylla drömmen att se Tottenham spela fotboll.

Brynäs ska möta Djurgården hemma på lördagen, och innan klubben gått ut officiellt med att kontraktet bryts hinner huvudpersonen ta en festkväll på nattklubben Goya under fredagsnatten. Han fastnar på bild som hamnar i kvällstidning under rubriken “Sista fyllan i Brynäs” innan han tar en liten väska med sig och flyger till London dagen efter.

If I can´t play powerplay in this shit league I´m out!

Brynäs vinner mot Djurgården med 3–2 samma dag, och Sundlöv sover ganska gott ändå – tills han väcks av att telefonen ringer. Det är Arnasons pappa, själv gammal hockeyspelare, som vill veta vem han ska stämma för krogbilden på Tyler som hamnat i tidningen.

Sundlöv förklarar sömndrucken att det kanske inte funkar på samma sätt som i USA, men ger honom ett namn och ett nummer – och det är det sista han hör om saken.

Lite senare får kanslisten Maria Hellström uppdraget att städa Arnasons lägenhet och Sundlöv får ett nytt samtal:

“Det ligger en massa sedlar utspridda överallt här, vad ska jag göra med dem?”.

Sundlöv svarar trött:

“Ta dem som dricks…”.

Någon lön hann Brynäs aldrig betala ut innan Arnason stack, och några krav i efterhand kom aldrig heller.

December 2004:

Gävle Nyhetsbyrå, Gefle Dagblads och Arbetarbladets nybildade gemensamma sportredaktion, sjösätter som en sista desperat åtgärd en namninsamling för att rädda Kimmo Timonen kvar i Brynäs.

I samband med bortamatchen mot Mora den 2:a december lämnas den över, rutinerade hockeykrönikören Bengt “Pucken” Persson ackompanjerar med en krönika med rubriken “Rakastan sinua, Kimmo!”.

Skadade backen Sebastian Sulku hjälper till att få den någorlunda rätt.

“Vi älskar dig, Kimmo!”.

Ett lovvärt försök, men någon effekt får det inte.

En månad tidigare stod det klart att en av NHL:s bästa backar skulle göra tio matcher med klubben efter att ha varit en kort period i Lugano, och återigen är det personliga relationer som fixar kontrakt.

Timonen och Tommi Miettinen, som gör sin tredje säsong i Brynäs, kommer båda från Kuopio, är jämngamla, har känt varandra sedan de var sex och spelade pojklagshockey tillsammans.

Nu får de chansen att spela ihop igen, en dröm som båda haft – en NHL-stjärna på All star-nivå och en tvåvägscenter som nått god elitserieklass och några strölandskamper.

Miettinen går helt enkelt in till Micke Sundlöv och säger: “Du, jag har en gammal kompis som skulle vilja spela några matcher med Brynäs – går det bra tror du?”.

Ingen spelare har gjort större intryck på kortare tid i Brynäs, varken förr eller senare

Ingen spelare har gjort större intryck på kortare tid i Brynäs, varken förr eller senare.

Det är inte bara Gävles sportredaktion som ber att han ska stanna, Sundlöv går så gott som ned på knä för backen som gör alla andra runtomkring bättre – men det finns ett löfte som Kimmo Timonen inte kan bryta.

Han har lovat att åka hem till Finland och spela för moderklubben KalPa efter jul och lördagen den 11:e december gör Timonen, trots alla vädjanden och övertalningsaktioner, sin sista match ihop med Miettinen mot Linköping borta.

Samma vecka har NHL-förhandlingarna mellan spelarfacket och klubbarna återupptagits i Toronto – och när Micke Sundlöv under en bussresa hem från ännu en bortamatch klättrar upp på andra våningen av dubbeldäckaren Brynäs kuskar omkring i för att småprata lite med Chris Phillips är backen säker på sin sak.

“Jag har nog snart gjort min sista match här, det kommer att dra igång där borta”.

Men Phillips gissar fel, parterna kommer inte överens och han vet det inte då, men kanadensaren kommer att vara med på hela den hisnande resa som fortsätter efter nyår.

Februari 2005:

I näst sista elitserieomgången den 26:e februari kommer Luleå till Gavlerinken, för övrigt med Thomas “Bulan” Berglund i tredjekedjan, och städar av ett sedan länge avsågat Brynäs med 9–4 inför 3 415 åskådare en lördagsmatch. Niclas Wallin gör 9–3-målet i powerplay.

Det blir kvalserien, det är klart sedan ett bra tag – och dit kommer inte tränaren Roger Kyrö att följa med.

Micke Sundlöv har insett att det här inte kommer att gå om det inte händer något drastiskt.

Tio dagar tidigare har det definitiva beskedet kommit att det inte blir något spel alls i NHL den här säsongen.

I takt med att bottenplaceringen förankrats minskar också de redan begränsade möjligheterna Sundlöv haft att kapa åt sig toppspelare – vem väljer ett sladdande Brynäs före ett lag där det finns chans att få spela slutspel och vinna något, och där kanske en sån profil som Håkan Loob är sportchef? Det närmaste han kommit är den kanadensiske backen Mars-André Bergeron som i alla fall skjuter hårt även om han inte alltid träffar mål.

I övrigt är det restlagret som gäller: Ronald Petrovicky från Atlanta Thrashers har spelat ett tag hemma i slovakiska Zililna och gör totalt 19 matcher för Brynäs men inte ett enda mål.

Sundlöv är övertygad om att ifall Kimmo Timonen stannat hade Brynäs aldrig varit i den här situationen, men de tankarna hjälper ju inte nu.

Han hatar ju mig, det kommer aldrig att gå

Beslutet tas en tid innan elitserien tar slut, en ny tränare måste in för att inte Brynäs ska åka ur.

Men vem?

Efter ett krismöte i Gavlerinken sent en kväll ringer Sundlöv agenten Gunnar “Svesse” Svensson för råd mitt i natten, han känner allt och alla och de har haft god kontakt tidigare under säsongen.

“Wayne Fleming” säger “Svesse”.

Sundlövs spontana reaktion blir ett gapskratt.

Under sin kultförklarade tid i Leksand i början och mitten av 90-talet hamnade Fleming på löpsedlarna efter att Brynäsmålvakten i ett av klassikermötena blivit överkörd. RÄTT ÅT HONOM! Nåt sånt stod det.

“Han hatar ju mig, det kommer aldrig att gå” säger Sundlöv – men “Svesse” står på sig.

“Okej, fråga honom då” säger Sundlöv.

Och snart återkommer “Svesse” med positivt besked, ger Sundlöv numret och säger ring!

Så Sundlöv tar ett djupt andetag och ringer.

Direkt efter den där 9–4-förlusten mot Luleå kungörs att Wayne Fleming tar över som tränare i kvalserien med Tomas Jonsson, som han tidigare haft som spelare i Leksand, som sekond.

Redan måndagen efter är han på plats i Gavlerinken för första gången med en mugg kaffe i handen.

Brynäs avslutar elitserien med en fjärde förlust i rad, 5–2 borta mot Mora den 1:a mars.

Fleming sitter på läktaren med en anteckningsbok.

Dagen efter tar han över och gör sin första träning.

30 mars 2005:

I kvalseriens femte omgång förlorar Brynäs i Leksand med 5–2. Och man kan milt sagt säga att Wayne Fleming inte är nöjd med sin återkomst där uppe.

Efteråt går han in i omklädningsrummet, stänger dörren, ställer sig mitt i och säger lugnt: “Okey guys, are we going to do it my way or your way? Decide!”

Mitt sätt eller ert sätt, ni bestämmer!

Sedan vänder han på klacken och går ut igen – och sedan skickar han centern Mikael Wahlberg, som just oinspirerat spelat minus 3, ut ur laget under resterande delen av säsongen.

Efter denna väckarklocka vinner Brynäs mot Malmö borta, Oskarshamn hemma och Nyköping borta och har chans att säkra elitserieplatsen i näst sista omgången i Skellefteå.

Det är då som Chris Phillips kliver fram och visar den karaktär som alla lag önskar sig av ett lockoutat NHL-proffs på tillfälligt gästspel.

2,14 in i första perioden är Phillips inne när Jimmie Ericsson ger Skellefteå ledningen med 1–0 i powerplay. Men han åker inte och byter, som brukligt efter insläppt mål. Han tittar inte ens åt båset. Istället åker han raka vägen upp till blå linjen, stannar, dunkar ner klubban i isen, höjer blicken och stirrar rakt fram – redo för nästa nedsläpp.

När matchen är över har Brynäs vunnit med 6–1 och matchen mot Leksand i sista omgången blir betydelselös, båda lagen är redan klara för nästa års elitserie.

Den 14:e april är kvalserien över.

Wayne Flemings uppdrag är slutfört.

Men Sundlöv vill att han ska förlänga sitt kontrakt, och stanna kvar.

Arlanda, april 2005:

Under den korta tid de jobbat tillsammans för Brynäs bästa har Micke Sundlöv hunnit bli mycket fäst vid den 54-årige tränarveteranen, och det är fortfarande den mest fantastiska människa han mött.

Med fast hand, hård disciplin och tydliga idéer fick Wayne Fleming en splittrad och stukad trupp att komma samman och göra vad som krävdes, och bara en sån sak kan förstås få en sportchef som hamnat mitt i ett enda stort kaos under sitt första år som ansvarig för en klubb han älskar att hysa varma känslor.

Men det finns något mer här. Flera gånger under tiden i Gävle har Sundlöv och sambon Karin ätit middag med Wayne och frun Carolyn hemma i Furuvik och det som växt fram under de där kvällarna är djupaste respekt och beundran.

Frågan om Fleming kan tänka sig att fortsätta träna Brynäs får dock inget svar innan han tar planet tillbaka – och att ishockeyn också är business går upp för Sundlöv när Fleming nån dag efter sista omgången försvinner och är borta nåt dygn.

Sundlöv anar oråd och frågar rakt ut om Fleming varit i Leksand, och jo, det har han varit, mest för att visa Jordan stället där sonen faktiskt bott när han var liten säger han – men Sundlöv vet att Leksandsbossen Olle Östh är en listig räv och när löneanspråket stiger när det talas om en eventuell fortsättning förstår han vad som är i görningen.

Nu, när Sundlöv satt sig i bilen igen och samlat ihop sig lite efter den känslostorm som plötsligt kom över honom, ringer han upp Fleming som ännu inte hunnit lyfta.

Och Fleming säger att han, som sagt, förstår.

Brynäs eller Leksand, Leksand eller Brynäs… det får väl bli hur det vill med det, när Sundlöv styr ut på E4:n på väg mot Gävle igen är det inget han tänker på.

Ibland är hockeyn inte riktigt allt.

* * *

Wayne Fleming hamnar nu vare sig i Brynäs eller Leksand kommande säsong, den 22:a juli är NHL-lockouten över och han blir kvar som assisterande coach i Philadelphia Flyers ett år till innan karriären fortsätter med två år i Calgary, ett år som huvudtränare för Avangard Omsk i KHL, ett år i Edmonton och två år i Tampa Bay Lightning där han gör sin sista insats som hockeycoach säsongen 2011/12.

Den 25:e mars 2013 avlider han i sviterna av en hjärntumör i sitt hem i Calgary.

I Wayne Flemings långa meritlista i ishockeyns tjänst som finns på sajten Elite Prospects syns inte ett spår av de tio matcherna som räddade Brynäs, där står bara att han mellan 21:a och 31:a januari 2005 stod för ett kort inhopp som assisterande tränare i Lugano.

Men ingen med Brynäshjärta kommer någonsin att glömma vad han gjorde.

Särskilt inte Michael Sundlöv.