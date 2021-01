Dramaten satsar på gratis digital festival

En gratis teaterföreställning om dagen. Det är innebörden av den digitala teaterfestivalen "Lessingtage 2021 digital: Stories from Europe". Festivalen är ett samarbete mellan Dramaten, Thalia Theater i Hamburg och det europeiska teaternätverket Mitos21.

Ursprungsidén kom från Dramatenchefen Mattias Andersson. En digital festival under en pandemi gör att de olika länderna kan marknadsföra varandras uppsättningar, samtidigt som man håller i gång det internationella samarbetet.

– Med tanke på de gränser som stängs försvåras just gränsöverskridande kontakt under pandemin. Då känns det ännu viktigare att vi samarbetar, hjälps åt och behåller de internationella kontakterna. Det kommer att behövas ännu mer i framtiden, att kulturutövare i olika länder går samman och värnar om konstformen ur ett globalt perspektiv, säger han.

Festivalens repertoar består främst av klassiker, av den enkla anledningen att de är lättare att visa av rättighetsskäl samt att de redan fanns inspelade och var redo att visas digitalt. Att visa fullängdsföreställningar digitalt går förstås inte att jämföra med en liveupplevelse, men Mattias Andersson tror att formatet ändå kan gagna publiken.

– När det gäller just teater från andra kulturer och estetiker kan nog wow-faktorn ändå behållas vid en digital visning. Nu blir det till exempel ungersk och rysk teater med engelsk text, så brukar det inte vara. Vi är relativt provinsiella här och folk generellt har nog inte jättemycket koll på internationell teater. Man vet kanske inte riktigt var man ska leta och vad man ska leta efter, då är nog detta en riktig guldgåva för publiken, säger han.

Dramatens bidrag till festivalen blir Anderssons uppsättning av "Idioten" från 2016. Bland övriga föreställningar finns tyske Michael Thalheimers uppsättning av Bertolt Brechts "Den kaukasiska kritcirkeln" med Berliner Ensemble. Thalheimer befinner sig just nu i lockdown i Tyskland, där han försöker arbeta förberedande med nya produktioner.

– Det är en svår tid för kulturen, eftersom kulturen strävar efter att ge livet mening. Har vi inte konsten och kulturen blir det svårt att hitta den typen av mening, säger han till TT på telefon.

Thalheimer är också aktuell på Dramaten med "Elektra", som endast hann spelas fyra gånger i höstas innan nya publikregler satte allt på paus.

– Det är emotionellt otillfredsställande och en oerhört frustrerande tid. Särskilt för skådespelarna, som är vana vid att stå på scenen nästan varje kväll och dela diskurs och känslor med publiken. Men också för publiken som går miste om det kulturella utbytet. Det är svårt också för mig som regissör, men att vara i lockdown har också gett mig möjligheten att lugna ned mig lite och riktigt koncentrera mig, säger han.

Inte heller Thalheimer tycker att det är optimalt att teater visas digitalt, men att det är det absolut bästa att göra under rådande omständigheter.

– Det är en helt annan sak att se teater hemma på en liten skärm jämfört med på en stor scen. Man går bland annat miste om att dela upplevelsen med andra. Men det är bra att göra något, att visa att vi fortfarande lever och finns. Att vi gör vårt jobb och vill dela det med publiken, säger han.

"Lessingtage 2021 digital: Stories from Europe" pågår mellan den 20 januari och 1 februari.

Fakta: Dessa föreställningar spelas på festivalen

20/1: "Paradise flood/hunger/play" av Thomas Köc. Regi: Christopher Rüping. Direktsänds från Thalia Theater, Hamburg.

21/1: "Voices of Europe/The film".

22/1 "Idioten" (2015) av Fjodor Dostojevskij/Mattias Andersson. Dramaten, Stockholm. Regi: Mattias Andersson.

23/1: "Antigone in Molenbeek" av Stefan Hertmans och "Tireisias" av Kate Tempest (2020). Toneelhuis, Antwerpen. Regi: Guy Cassiers.

24/1: "Den kaukasiska kritcirkeln" (2017) av Bertolt Brecht. Berliner Ensemble, Berlin. Regi: Michael Thalheimer.

25/1: "Right you are (if you think so)" (2018) av Luigi Pirandello. Teatro Stabile di Torino, Turin. Regi: Filippo Dini.

26/1: "Maria Stuart" (2020) av Friedrich Schiller. Deutsches Theater, Berlin. Regi: Anne Lenk.

27/1: "Idioten" (2015) av Fjodor Dostojevskij. The State Theatre of Nations, Moskva. Regi: Maxim Didenko.

28/1 "Una (One woman)" (2020) av Raquel Cors och Dani Lacasa. Teatre Lliure, Barcelona. Regi: Raquel Cors.

29/1 "En folkefiende" (2020) av Lothar Kittstein, baserad på Henrik Ibsen. Schauspielhaus, Düsseldorf. Regi: Volker Lösch.

30/1: "The sky is not a backdrop" (2016) av Daria Deflorian och Antonio Tagliarini. Théâtre de l'Odéon, Paris. Regi: Francesco Alberici och Monica Demuru.

31/1: "Nora – Christmas at the Helmers" (2016) av Henrik Ibsen. Katona József Theatre, Budapest. Regi: Kriszta Székely.

1/2 "Vox humana" (2009) av Jean Cocteau. ITA, Amsterdam. Regi: Ivo van Hove.

Alla inspelningar är på originalspråk men med engelska undertexter.

Källa: Dramaten