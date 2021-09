Dubbla guld i DM-orienteringen för Ljunggren och Blixt

Trots att kuperingen inte är allt för stark bjöds deltagarna på tuffa utmaningar. En hel del ”plockepinn” och mycket vegetation bjöd banläggaren Lars Lindgren upp till.

I herrarnas huvudklass (H21) blev det samma segrare som på natten. Björn Ljunggren, OK Hammaren, tog ytterligare ett DM-guld. Efter loppet tyckte Björn att det var ett jobbigt lopp.

– Natt-DM sitter i benen, sa en sliten Björn.

Nu räckte hans lopp till en klar seger. Marginalen till tvåan Erik Sisell, Gävle OK, blev 3:04 minuter på den 10,2 km långa banan. Trea blev Joakim Ståhl, Järbo OK. Joakim har lyft sig i år och har gjort flera fina insatser.

Snabbast i D21 var Lena Gillgren, Stora Tuna OK. Lena sprang utanför DM-tävlingen då hon inte tävlar för en gästrikeklubb. Lena har Gävle OK som moderklubb. Trots att hon inte satsar lika hårt längre håller hon fortfarande mycket hög klass.

DM-guldet tog Emma Blixt, OK Hammaren. I likhet med Björn Ljunggren tog Emma dubbla guld i helgen. Tvåa blev Ann-Sofi Karlsson, Gävle OK, och trea Jenny Johansson, Valbo AIF.

Bland de yngre tog Axel Hejdenberg, Gävle OK, guldet i H16. Tvåa endast slagen med 15 sekunder blev Vigor Kjellman, OK Hammaren. Övriga segrare i ungdomsklasserna: Vera Jeppsson, OK Hammaren i D14, Gustav Mattsson, Valbo AIF i H14, Viola Forsberg, Valbo AIF i D12, Ludvig Ljunggren, OK Hammaren i H12 och Ellie Söderberg, Gävle OK i D10.

Karl Olof Borg