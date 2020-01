Efter 15 raka utan förlust – ny torsk för SAIK: "Tung Hälsingevecka"

Vid ställningen 2–1 till Bollnäs kom Christian Mickelsson helt ren i en duell med Joel Othén. Othén var snabb ute och bröt utanför straffområdet. Direkt på den efterföljande kontringen kvitterade Linus Forslund och SAIK var med igen.

Då var känslan, nu vänder det.

– Ja, så trodde jag med, säger Jocke Forslund.

Och det gjorde det, till Bollnäs favör. Istället för en fortsatt SAIK-forcering dröjde det bara nån minut så hade Daniel Mossberg av alla spelare satt 3–2. Inom loppet av tio minuter gjorde Bollnäs tre mål, så var den kvällen förstörd.

– Förutom första kvarten i inledningen av matchen tycker jag vi var bättre i första halvlek. Då hade man goda förhoppning. Men strax innan vi gör 2–2 är jag på väg att ta time out flera gånger för vi slår bort så många passningar. Alldeles för många för att vinna den här matchen, säger Forslund och fortsätter:

– Det håller inte att ha ett sånt passningsspel som vi hade i den här matchen, inte på den här nivån.

Och med plusgraderna som är var det relativt svårspelat när isen inte riktigt ville frysa till efter spolning.

– Utifrån de förutsättningar hanterar vi det lite för dåligt. Då behöver man vara ännu mer noggrann i passningsspelet och inte kasta iväg en massa bollar, säger Forslund.

På slutet hettade det till några gånger. Bland annat när Erik Säfström vräkte omkull en Bollnässpelare ut över sargen. Ett visst handgemäng utbröt och de ryska domare som dömde matchen fick kyla ned spelarna.

– Ja, det är ju ett utbyte mellan ligorna. Han var tolerant, säger Forslund och ser lite lurig ut.

Ja, det får man ändå säga. Det syntes att några spelare var ovan med nivån Evgeny Lebedev la sig på.

– Men så var det för båda lagen, klart det blir lite ovant.

Från 15 raka utan förlust till två raka torsk?

– Precis, det har varit en tung Hälsingevecka. Men skönt att vi får ett litet uppehåll nu där vi kan ladda batterierna igen. Jag tror det kommer göra oss gott, säger Jocke Forslund.

Med färdigladdade batterier kan SAIK se fram emot att man spelar fyra av de sex omgångar som återstår på hemmaplan.

Matchfakta elitserien omgång 19 av 26

Bollnäs GIF–Sandvikens AIK 6–2 (2–1)

Målen: 1–0 (11, straff) Christian Mickelsson, 1–1 (30) Dennis Henriksen (Jesper Hvornum), 2–1 (44) Christoffer Fagerström, 2–2 (50) Linus Forslund (Erik Säfström), 3–2 (52) Daniel Mossberg (Per Hellmyrs), 4–2 (58) Christian Mickelsson (Per Hellmyrs), 5–2 (62, hörna) Andreas Westh (Per Hellmyrs), 6–2 (72) Oscar Westh (Daniel Mossberg).

Hörnor: 8–5 (5–3).

Utv, BGIF: 2x10, SAIK: 3x10.

Domare: Evgeny Lebedev.

Publik: 1 760.