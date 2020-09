Efter åtta år – gratistidningen Mitt Gävle läggs ner

2020 har varit ett år som slagit hårt mot annonsmarknaden, och då Mitt Gävle är en tidning som är helt annonsfinansierad har det inte varit en lätt sak att hålla tidningen flytande. Nu kommer beskedet att tidningen läggs ner efter årsskiftet.

– Otroligt sorgligt och tråkigt på alla sätt och vis, säger Sara Jutterström som är försäljningschef på Bonnier News i Gävle.

Klart är att nedläggningen beror på pandemin. Detta då Bonnier News, mediakoncernen som äger bland annat Mitt Gävle, Gefle Dagblad och Arbetarbladet, har krav på en viss lönsamhet.

– Mitt Gävle är inte lönsam längre. Vi började 2020 riktigt vasst, och krossade säljbudgeten januari och februari. Sen kom covid-19, säger Sara Jutterström.

Jan Sundström, som är ansvarig utgivare för Mitt Gävle, har varit med sedan dag ett, och han menar att den responsen han fått av läsare under årens lopp är att tidningen varit ett uppskattat inslag i brevlådan.

– Det har varit Mitt Gävles signum att vi ska plocka upp dem som annars kanske inte syns i tidningen. Det är det som har varit det absolut roligaste, att träffa människor, säger han och fortsätter:

– Pandemin kom och slog sönder allting, inte bara annonsintäkterna. Utan allt vi brukade skriva om, människor som startade nytt – allt sådant försvann.

Under åren har ungefär 350 tidningar delats ut till tiotusentals hushåll i Gävle kommun. Huruvida det kan komma en ny variant av Mitt Gävle i framtiden är det för tidigt att spekulera i, menar Sara Jutterström.

– Vi ska inte lägga på locket helt för det, vi får se hur marknaden ser ut i framtiden.

Mitt Gävle går i graven efter årsskiftet. Innan dess kommer tre tidningar att ges ut.

I kontrast till nedläggningen så kommer Gefle Dagblad och Arbetarbladet att utöka sin totalutdelning, det vill säga att tidningen delas ut gratis till alla hushåll i ett område, under 2021. Gefle Dagblad utökar från fyra till åtta gånger per år, till just hushållen i Gävle kommun. Arbetarbladet har totalutdelning fyra gånger per år, till hushållen i Sandviken och Ockelbo.