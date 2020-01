Efter beslutet om att flytta högstadieeleverna – nämndens vice ordförande lämnar i protest: "Finns bättre alternativ"

Dagen efter beslutet var taget, att Jernvallsskolans högstadieelever flyttas till Björksätraskolan till hösten, skickade kunskapsnämndens vice ordförande Per Brykt (C) in sin begäran om entledigande.

– Jag vill inte vara kvar och indirekt skänka legitimitet till beslutet. Det är bättre att kunskapsnämnden nu får på skolhusplanen än personfrågor, säger han.

Centerpartiet röstade för att behålla Jernvallsskolans högstadium, vilket splittrade majoriteten, eftersom de övriga gick på förvaltningens förslag.

– Frågan har blivit så stor och infekterad även i allmänhetens ögon är det uppenbart att vi inte är överens. Självklart hade säkert S och L hellre sett att vi gått med på deras linje, men det var helt enkelt inte möjligt för oss, eftersom vi vill ändra så lite som möjligt i skolstrukturen innan skolhusplanen, säger han.

Centerpartiet, och även Moderaterna, har varit drivande i motståndet kring förvaltningens förslag och lagt fram egna. Per Brykt påpekar att Centerpartiet respekterar trots allt det tagna beslutet.

– Vi accepterar att det blev så här, men vi kan stå rakryggade för att vi har haft samma ställningstagande när det gällde Österfärnebo skola och Hammarbyskolan, säger han.

Syftet med Per Brykts avhopp är att visa missnöje, men också att ge politikerna frid att arbeta med frågan.

– Jag vill ge lugn och ro till nämnden och förvaltningen att jobba med genomförandet, Nu är det här inte en politisk fråga längre men politiken har fortsatt en viktig uppgift att följa utvecklingen och se hur det faktiskt blir nu, säger han, och fortsätter:

- Det gäller ekonomiska, arbetsmiljömässiga frågor som kan dyka upp under våren och hösten. Om det dyker upp måste politiken vara beredd att ta ansvar igen.

Skolfrågan i Sandvikens kommun är inte färdigdiskuterad och kommer att fortsätta vara het fram till skolhusplanen är klar i maj, anser Per Brykt.

- Det blir ett spännande år. Viktigast är att kärnfrågan är i fokus: Vilken skola vill lärarna, eleverna och medborgarna ha? Vilken skola har bäst möjlighet att höja kunskapsresultaten?