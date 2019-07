Efter beslutet – Victor Söderströms egna ord om NHL-äventyret som väntar: "Som att spela hockey i Mexiko"

I söndags kom Victor Söderström hem från USA, och samtidigt kom beskedet att han kommer att försöka ta en plats i Arizona Coyotes NHL-trupp kommande säsong.

Brynäs tvingades agera, och värvade under måndagen Josef Ingman som ersättare.

Själv har Söderström landat hemma i Skutskär och dragit på sig en förkylning.

– Jag vaknade med feber på tisdagsmorgonen. Jag tror det beror på temperaturskillnaderna där borta, det var hemskt varmt ute och man har gått in och ut ur ishallen hela tiden, säger han.

Victor och pappa Jonas åkte direkt från draften i Vancouver till utvecklingscampen i Phoenix. Måndag till fredag förra veckan blev det hårdkörning för den 18-årige backen tillsammans med en massa andra "coming men".

– Vi var 30 utespelare och fyra målvakter, alla är prospects och såna som draftats de senaste åren, säger Victor.

Hur var det?

– Man fick riktigt bra träning. Vi körde två ispass per dag och ett fyspass. Det var mycket skillsövningar och tester, det kallas ju för utvecklingscamp.

Hann ni med något annat under veckan?

– Ja, vi hann gå lite i affärer på stan. Och sedan var det ju fint väder hela tiden så det blev lite ligga vid poolen på hotellet också.

Ja, vädermässigt finns det sämre ställen att hamna på i NHL.

– Jo, just nu är det varmaste tiden där, det var 45 grader nu. Men under säsongen är det runt 25, så det är ju riktigt bra. Det känns som att spela hockey i Mexiko ungefär.

Och så snackades det framtid också då.

– Ja, men att dom ville skriva kontrakt direkt fick vi veta tidigt, redan direkt efter draften så det visste jag om. Sedan fick vi förutsättningarna precis som vi ville, vårt förstaval. Skulle jag inte lyckas ta en plats i deras trupp och får spela i Brynäs istället så... det känns som att hur det än blir så blir det jättebra.

Du har ingenting att förlora.

– Nej, det är så det känns.

Hur ser du på dina chanser att ta en plats i Arizona?

– Det är jättesvårt att säga. Men med den spelstil jag har så känns det som att det går lätt att spela med... vad ska man säga... spela med män, såna som är äldre. Det är så jag känner. Jag ska verkligen göra allt jag kan för att försöka komma med.

Vad tror du krävs av dig?

– Jag måste väl bli starkare. Men det som framför allt krävs är att jag fortsätter spela mitt eget spel, det tror jag är det viktigaste.

Arizona Coyotes camp inför säsongen börjar i mitten av september och till dess kommer Victor Söderström att träna med Brynäs. Han får hjälp med fysuppläget av fystränaren Magnus Ågren och han kommer att spela internmatchen Svarta mot Vita innan han åker över till Phoenix igen.

– Jag kommer att bo på hotell i början till man vet hur det blir. Vi har väl pratat lite om hur jag ska bo där borta om jag blir kvar, agenturen har en person som hjälper till med sånt där. Pappa och mamma kommer att åka med när jag åker, det är tänkt så i alla fall. Båda vill det.

Kan vara skönt att ha det så för dig också kanske, i början.

– Ja, det kan vara skönt.

FAKTA/Det här är Phoenix

► Huvudstad i den amerikanska delstaten Arizona med ett invånarantal på 1 660 272 (2018)

► Officiellt erkänt 1868 och Stadsrättigheter erhölls 5 februari 1881

► Staden är belägen i den centrala delen av delstaten cirka 210 kilometer öster om gränsen mot Kalifornien, cirka 160 kilometer norr om gränsen mot Mexiko och cirka 270 kilometer väster om gränsen mot New Mexico

► Phoenix är USA:s varmaste tätbefolkade stad och har ett subtropiskt ökenklimat med mycket heta somrar och svala till varma vintrar.

► Flygplatsen heter Phoenix Sky Harbor International Airport

► Förutom Arizona Coyotes finns här idrottslag som Arizona Diamondbacks (baseball), Phoenix Sund (basket) och Arizona Cardinals (amerikansk fotboll).

► Kända personer från Phoenix är bland andra rocksångaren Alice Cooper och sångerskan Stevie Nicks från bandet Fleetwood Mac

► En känd låt med staden i titeln är "By the time I get to Phoenix" av countrysångaren Glen Campbell

(Källa: Wikipedia)