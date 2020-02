Efter bottenplacering i cykelrankning – här är kommunens åtgärder: "Har fått jättemånga synpunkter"

Varje år tar Cykelfrämjandet fram en så kallad kommunvelometer där man mäter och jämför olika kommuners insatser för cykling under ett år. 2019 hamnade Gävle på näst sista plats bland kommuner som har över 100 000 invånare, bara Norrköping fick sämre poäng.

– Vi ligger långt ner och jag tror att det har att göra med att vi tidigare inte prioriterat cykeltrafiken. Vi har inte haft den takt med utbyggnad av cykelbanor som vi behövt ha när det byggts nya handels- och bostadsområden. Vi har hamnat lite på efterkälken och det krävs politisk prioritering för att det ska bli bra, säger Daniel Olsson.

Kommunen har nu tagit fram en cykelplan som en del i en större satsning på cykeltrafiken. Planen ligger ute på remiss och förhoppningen är att den ska antas i mars. Nyligen bjöd kommunen in till en medborgardialog i konserthuset där folk fick ge sina synpunkter på cykelplanen och vilka prioriteringar man vill se i framtiden.

– Vi vill att den här cykelplanen ska vara Gävlebornas, att den ska vara anpassad efter de behov som finns i kommunen. Vi har fått in jättemånga synpunkter.

Förutom att bygga nya cykelbanor föreslås även att vissa sträckor ska bli så kallade huvudcykelstråk där exempelvis snöröjning och sopning kommer ske snabbare än på andra ställen.

– Det gör vi för att det ska vara så enkelt som möjligt att ta sig till de olika kommundelarna.

Mer hållbart resande, stärkt folkhälsa och minskade bilköer är tre anledningar till att det är viktigt med ökat cyklande, menar Daniel Olsson.

– Det betyder att vi måste göra det så enkelt som möjligt för alla som har möjlighet att välja ett annat trafikslag, oavsett om det gäller kollektivtrafik, cykel eller gång.

Det nya bostadsområdet Södra Hemlingby växer just nu fram, men just nu finns ingen tydlig cykelväg för att ta sig mellan området och innerstan. En ny cykelbana mellan Södra Hemlingby och Parkvägen är planerad att byggas under året och ska gå längs med Spängersleden.

– Det har varit långa förhandlingar med Trafikverket som gjort att det tagit tid. Kommunen går nu in med pengar för att få cykelbanan på plats snabbare. Förhoppningsvis finns cykelbanor på plats redan vid inflyttning när vi bygger nya bostadsområden i framtiden, säger Daniel Olsson.

Jakob Rönnberg är trafikplanerare vid kommunen och har varit ansvarig för den cykelplan som nu ligger ute för remiss. Han menar att en viktig åtgärd är att fylla igen brutna länkar.

– Det ska inte finnas någon osäkerhet kring var du ska fortsätta när du cyklar på en sträcka och cykelbanan tar slut. Det är viktigt att få bort de brutna länkarna samt bygga tydliga och säkra passager över bilvägar där det behövs, säger han.

Även han anser att Gävle borde vara en mycket bättre cykelstad än vad det är för tillfället.

– Vi har ju varit en bra cykelstad förut, men senaste åren har man inte haft något cykelfokus. I och med den här planen tar vi ett steg framåt i cykelarbetet.

Finns det någon målsättning?

– Vi vill ju såklart bli bästa cykelstad men topp tre är absolut ett mål, säger Jakob Rönnberg.