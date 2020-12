Brynäs har varit tvungna att flytta två matcher som skulle spelats under veckan på grund av smitta. Under tisdagen meddelades det via klubbens hemsida att ytterligare en match flyttas.

Det är matchen mot Linköping som skulle spelats under lördagen som flyttas fram till ett senare datum.

Nytt datum kommer presenteras inom kort, meddelar klubben via hemsidan.