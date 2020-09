Efter ett halvårs coronastängning och tusentals tappade gäster – Hits For You redo med splitternya dinnershowen Joyride

Totalt tappade Hits For You 2 500 dinneshowgäster under den första perioden de hade stängt: mars till juni. Lägg därtill ungefär 4 000 tappade diskoteks- och karaokegäster, med tanke på att det kan vara 3-400 sådana bara en vanlig helgkväll. Och ha ovanpå i åtanke att krogen har en lokalhyra som bör vara en av de högsta i Gävle och förstå att tappet blivit stort.

– Vi trodde ju vi skulle kunna köra i gång redan i maj någonstans, säger Hanna Jämtsäter, en av tre artister i showen.

– Vi var rätt tidiga att tänka till och det kändes naturligt att stänga. Vi ville bidra till smittspridningen och ta vårt samhällsansvar. Och även nu kommer säkerheten gå i första hand, säger Rozbeh Pour, som driver krogen med Henrik Sundström.

Den 3 oktober är det premiär för nya showen Joyride. Att det blir just då har dock inte fullt ut att göra med de nya föreslagna reglerna om max 500 personer i stället för nuvarande 50 på allmänna sammankomster från och med 1 oktober.

– Men det märks att det ändå varit en viktig signal, för bokningar har börjat rulla in efter det beskedet kom, säger Maria Doverud.

Hits For You är en restaurang och att det förekommer sång till förinspelad musik med sittande gäster klassas inte som konsert. Dock är de fortfarande, precis som andra restauranger, tvungna att uppehålla mellanrum på minst en meter mellan sällskap. Förvisso har Hits For You även konserter med kända artister ibland, och då gäller i dagsläget 50-personersregeln, även om folk sitter ner och äter. Dock har detta tolkats lite olika i landet av olika myndigheter och av polisen beroende på hur känd artisten i fråga är, vilket väckt frustration och förvirring.

Om ett slutet sällskap abonnerar lokalen kan så mycket som 150 gäster hyra lokalen. Lika mycket går inte en vanlig dinnershowkväll, där det vanligtvis går att maxa med 180 gäster. Maxtaket nu är snarare runt 120 personer. Ponera exempelvis att två företag väljer att ha kickoff på krogen, då kan 60 stycken sitta närmast scenen och övriga 60 längre bak i lokalen, med podiet i mitten som avskiljare.

Vanligtvis då det inte är juletid består 80 procent av dinnershowens totala beläggning faktiskt av mindre sällskap, det vill säga sällskap om två till åtta personer. Det innebär alltså att det kommer bli en hel del pusslande, och att det med många mindre sällskap inte går att maxa på samma sätt. Juletid är ration den omnämnda, med fyra femtedelar större sällskap i stället. Ytterligare en åtgärd mot smittspridning under denna period, som pågår från slutet av november och hela december, är att krogen då kommer servera en julsupé med fyra rätter i stället för julbord.

Hits For You presenterar också ett nytt koncept som en direkt följd av pandemin och att det är omöjligt att köra i gång nattklubbssidan som vanligt. Late Night Live innebär att gäster kan boka, men också droppa in efter 23.00 under helgerna som sittande publik med en dj som underhåller men också en mindre show, med fyra nummer av den sedvanliga showtrojkan. Tanken är att publiken därmed ska få en mix av toppen av diskoteket och toppen på dinnershowen.

– Folk i branschen tycker att det är en klockren idé, säger Henrik Sundström.

Han och kollegorna har hållit sina kroppar i trim under pandemin, men inte övat lika mycket på sång. Nu är det dock hårdträning på stämmor inför den stundande återpremiären.

– Vi vill komma i gång igen för att vi älskar det vi gör. Vi vill underhålla och få folk att tänka på något annat för en stund. Jag tror det finns ett stort uppdämt behov av det vi gör i vår bransch.