Efter härliga guldjublet på hemmaplan – nu vill Hellström till OS i Tokyo: "Är högaktuell"

Anton Hellström tog sin första SM-titel i Malmö 2016.

Nu blev han mästare igen, genom att dominera Yousef Adou från Redbergslid och vinna med domarsiffrorna 5–0 (Hellström vann för övrigt samtliga sina tre matcher utan en enda domare emot sig).

– Det här guldet är det skönaste. Det första var speciellt, men med tanke på allt som varit inför det här SM:et och så här på hemmaplan också... det är störst, sa Anton efter att ha fotats och kramats av både tränare, klubbkamrater och släkt i Gavlehovshallen.

Han hade inte gått en enda match på ett och ett halvt år, sedan han ådragit sig frakturer på båda händerna i tät följd.

– Ganska otroligt. Först bröt jag ett ben i vänsterhanden, och just när det läkt bröt jag den högra under första träningen. Jag träffade höftbenet på motståndaren och fick en fraktur i knogen. Och sedan, just innan boxningsgalan på Ön i Hedesunda, bröt jag fingret.

– Det har varit mycket motigheter. Mycket regn... Jag mådde inte bra psykiskt då heller, blev deprimerad, säger han.

Receptet för att komma tillbaka har stavats träning, träning och åter träning.

– Ingen slår mig konditionsmässigt. Jag har sprungit väldigt mycket. Och sedan, när boxningsförbundet stängde alla träningslokaler på grund av coronan, har jag kört hårt hos Söders Fight Gym. Jag har Thomas Haaranen och Adam Westlund där att tacka för allt, utan dom hade jag inte tagit det här guldet.

MMA-fightern Westlund har ställt upp och sparrat.

Och Anton Hellström kom i toppform till SM på hemmaplan, trots att han har problem med ett knä.

Tunga kroppsslag blev segervapnet i finalen.

– Man kan säga att det var lite av vår game plan.

SM-guldet firades under söndagskvällen med hamburgare och en film tillsammans med sambon.

Sedan är nästa mål solklart för Anton.

– Ta en plats i OS i Tokyo. Jag tror det finns en chans.

På läktaren i Gävle satt förbundskapten Lennart Bernström – och han bekräftar att Hellström mycket väl kan fortsätta hoppas.

– Jag kan säga så här, Anton är absolut högaktuell, säger Bernström till Sporten.

– Jag hade tänkt satsa på en annan kille, Adel Belalia, som tyvärr är skadad och inte med här. Men Hellström imponerade på mig.

Att kvalificera sig till OS-boxning är ingen enkel sak, SOK har sista ordet, men Bernström säger:

– Jag har pratat med Falken, och uppmaningen är att se till att Anton kommer ut och får boxa några turneringar internationellt. Coronan kan förstås vara ett problem, men SOK tittar mycket på det. Sedan är ett världskval i Paris planerat i maj nästa år. Och som sagt, Hellström är absolut med i snacket.

– Personligen skulle jag gärna vilja se en match mellan honom och Belalia också framöver.

