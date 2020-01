Efter inbrottet mot Centrumkiosken – nu vädjar polisen: "Beroende av tips från allmänheten"

Det var natten mot lördag som Centrumkiosken på Södra Åsgatan utsattes för ett inbrott. Flera gärningspersoner ska, enligt ett vittne, ha setts anlända till platsen strax efter 02.00.

Gärningspersonerna ska, enligt polisen, ha färdats i en ljus bil. Kort efter att tjuvarna anlänt till platsen ska de ha gett sig av, när de blev uppmärksammade av vittnet.

Trots detta fick gärningspersonerna alltså med sig ett kassaskåp samt en mindre mängd tobak.

– Vi har inte fått tag på gärningspersonerna men vi vet, som nämnt, att det rör sig om en ljusfärgad bil där vittne också har sett delar av registreringsskylten, säger Mikael Hedström, presstalesperson på polisen i Gävleborg.

Än så länge är tjuvarna på fri fot. Hoppet om att ta fast dem hänger på om polisen kan få in fler detaljer kring händelsen som signalement, hur tjuvarna tog sig från platsen och vart de färdades.

– Allt beror på vittnesmålens berättelser och vi, polisen, är beroende av tips från allmänheten. Så om någon ytterligare från allmänheten har sett eller hört något i anslutning till händelsen får de mer än gärna höra av sig till oss, säger Mikael Hedström.

Hur gärningspersonerna tog sig in i kiosken är ingenting polisen i nuläget kan gå närmare in på. Inbrottet är ett av flera brott som skett i Gästrikland under helgen och den senaste tiden. Bland annat i Gävle skedde sammantaget tre rån under söndagen och måndagen, som tidningen tidigare skrivit om. Även i Skärplinge, i Norduppland, skedde ett inbrott mot en Ica-butik.

I nuläget ser polisen inga tydliga samband mellan inbrottet i Ockelbo och övriga händelser.

Dock drar man vissa paralleller mellan kioskinbrottet i Ockelbo och inbrottet i en annan kiosk i Björke, norr om Gävle. Det sistnämnda brottet ska också ha skett under natten mot lördag.

– Det enda man kan se i samband är mellan dessa två händelser. Den gemensamma nämnaren är att båda är kiosker. Men det är något vi ska titta närmare på och utreda om samband verkligen finns, säger Mikael Hedström.

