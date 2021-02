Efter kaosmötet – regionpolitiker skäms: "Folk undrar vad vi håller på med"

TV: Se delar ur kaosmötet här:

Det var i fredags som det var premiär för ett heldigitalt sammanträde i regionfullmäktige i Gävleborg. Politikerna ville visa att de kan mötas utan att träffas och riskera att sprida smitta. Andra kommuner och regioner har redan testat den här modellen med blandat resultat. För Region Gävleborg gick det riktigt illa.

Som tidningen berättat så körde mötet fast redan vid start. Tekniken fungerade inte som förväntat. Ledamöterna, som alla satt utspridda i länet och var uppkopplade via sina ipads, klagade över att de inte hörde eller såg varandra. Flera blev "utkastade" under mötets gång och kunde inte delta fullt ut. En hetsig diskussion utbröt om det lämpliga i att fortsätta sammanträdet under dessa förutsättningar. Först efter flera timmars käbbel kunde ledamöterna börja behandla dagens ärenden. Flera tunga ärenden hanns aldrig med.

– Jag hade befarat att det skulle bli problem. Men det blev värre än jag trodde. Det uppfyllde inte ens de mest grundläggande lagliga krav på hur ett sådant här möte ska gå till, säger Patrik Stenvard, Moderaterna, regionråd i opposition.

Han anser att mötet var illa förberett och menar att skulden för det bör läggas på fullmäktiges ordförande.

– Det som hänt skadar förtroendet för oss politiker. Folk undrar vad vi håller på med, säger Patrik Stenvard.

Lars-Göran Langeborg, Vänsterpartiet, är förste vice ordförande i regionfullmäktige och satt i presidiet under fredagens möte. Han tycker inte att mötet var illa förberett.

– Det går alltid att säga att vi borde gjort mer. Men vi tycker att vi var väl förberedda. Vi hade tre utbildningstillfällen för ledamöterna där de fick lära sig tekniken och där vi fick testa att den fungerade. Och det gjorde den. Så vi kände oss trygga med att det skulle fungera ända fram tills vi öppnade sammanträdet, säger han.

Vad var det då som gick fel?

– Det var en salig blandning. Ett problem var uppkopplingarna. Ledamöterna hade olika lösningar, några satt i stan med fiberuppkoppling, andra på landsbygden med långsammare uppkoppling.

Ni använde bland annat Microsoft Teams som plattform?

– Ja, och vi har indikationer på att Teams var överbelastat den här dagen och inte fungerade bra någonstans. Så det kan vara en orsak.

Hur mycket betydde det att ledamöterna, trots utbildning, inte visade sig klara tekniken så bra?

– Jo, det fanns handhavandefel med i bilden. Det brast även i mötesdisciplinen. Man ropade "hallå, hallå!" rakt ut istället för att begära ordet.

Vilket ansvar har man som ledamot att själv se till att vara förberedd inför ett sådant här möte?

– Självklart har man ett stort ansvar att till exempel se till att man har en uppkoppling som fungerar. Man har också ett ansvar att göra allt för att underlätta att mötet kan genomföras, trots de problem som uppstod. Där tycker jag att flera ledamöter i oppositionen brast.

Regionfullmäktige har ett nytt möte planerat till den 17 februari. Tanken är att även det ska hållas digitalt. Hur löser ni det?

– Det har vi inte bestämt. Vi ska ha en träff med alla gruppledare senare den här veckan där vi ska gå igenom vad som gick snett senast och komma fram till hur vi ska göra nästa gång. Ett alternativ kan vara att vi har ett nedkvittat möte med färre deltagande ledamöter. Det blir lättare att klara tekniskt. Men då måste alla partier vara överens, säger Lars-Göran Langeborg.