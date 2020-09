Efter långa väntan på covid-svaret – här är Tshutshus förväntningar på sitt första derby: "Bicykletamål!"

Tshutshu Tshakasua var redo för sitt allra första gästrikederby på seniornivå i början av september, men när han vaknade på matchdagen kände han sig sjuk.

– Jag var hängig, hostade och var snorig. Jag gick omkring lite hemma och kände efter, men det gick inte. Jag fick ringa och säga att jag blivit sjuk, förklarar Tshutshu.

Sedan kom funderingarna.

– Jag kände ingen smak heller. Och efter allt man hört så... ja, jag trodde att "fan, det kanske är covid jag fått". Jag låg hemma och vilade hela torsdagen och fick testa mig på fredagsmorgonen. Men sedan dröjde ju svaret ända till onsdagen veckan efter.

Under tiden blev fem andra GIF-spelare också sjuka.

– Micke skrev och berättade, "det är inte bara du som är sjuk nu".

Vad tänkte du då?

– "Vad har jag gjort"...

Tshutshu kan mycket väl ha smittat lagkompisarna – men det var inte med coronavirus i alla fall. När alla till sist fått sina provsvar var samtliga negativa för covid-19.

– Det är den tiden nu, många blir förkylda när skolorna startar, konstaterar Tshutshu.

Nu är alla friska igen, och som det såg ut på träningen dagen innan derby nummer två kan Tshutshu Tshakasua mycket väl ta en startplats.

Hur som helst är han med i truppen i ett gästrikederby för första gången.

– Jag har aldrig gjort nåt sånt här tidigare, ett derby är bara något man sett på tv, när AIK och Djurgården spelar och så där. Så jag är riktigt taggad. Att vara från Gävle och få spela en sån här match. Gävle är absolut min stad, det är verkligen hemma för mig. Det var här första kyssen kom och såna saker!

När kom den då?

– Haha, det dröjde ett tag.

Säsongens första, och hittills enda, mål dröjde tolv matcher och kom hemma mot Berga.

Spelmässigt har Tshutshu hela tiden konkurrerat om en plats i startelvan sedan han provtränade sig till ett kontrakt och gjorde comeback i GIF, där han gjorde allsvensk debut 2015 strax innan han skulle fylla 18.

Säsongen innan spelade han ett tag i division 2 med Valbo och även några matcher med Södertälje FK.

– Den tid jag gjort på lägre nivå gjorde jag för att hitta den unga Tshutshu igen, han som tycker det är kul att spela fotboll. Jag behövde det. Jag har fattat det när jag varit på andra ställen, hur viktigt det är för mig.

Och honom har du hittat igen?

– Ja, mår jag bra och tycker det är kul så har det en tendens att blir bra på planen också, oavsett vilken tränare man har och sånt runt omkring. Så länge jag släpper och slappnar av – det här spända... jag klarar inte av att vara en sån spelare.

Gefle IF är Tshutshus förstaval. Och nu ska han äntligen få möta Sandvikens IF, dit han var utlånad ett tag under 2016.

– Det gör det ännu mer speciellt så klart. Jag var här och såg derbyt förra året under tiden jag själv spelade i Södertälje, jag satt där nere och det var fullt på läktarna. Nu blir det 50 i alla fall.

Såg du förra derbyt hemifrån?

– Ja, det gjorde jag.

Du höll dig vaken?

– Haha, jag höll mig vaken även om det inte hände så där jättemycket. Det är väl Pelle Olsson är känd för också, han är väldigt bra på att se till att motståndarna inte riktigt öppnar upp hans lag så att säga. Det är väldigt kompakt och svårt, så det gäller att vara kreativ. Det är så man slår såna lag.

– Sandviken vill inte ha taktpinnen och det är inte det dom vill, det är inte det dom tränar på. Dom vill ligga rätt i positionerna och ställa om när läget kommer. Dom är inte så vana vid att styra matcherna själva.

Hur tror du det blir nu då?

– Jag personligen hoppas vi inte låter dom styra matchen. Men med Micke och Mehmets spelidé ska det nog lösa sig possessionmässigt. Sedan får vi se resultatet.

– Derby alltså... jag förväntar mig bicykletamål och grejer, det är derby för mig. Det är inga tråkiga grejer. Vi kör!