Efter senaste storhöjningen – nu blir soptaxorna ännu högre

Den 1 januari 2020 höjdes avfallstaxorna kraftigt i Gästrikekommunerna och Älvkarleby, något som skulle öka Gästrike återvinnares årsintäkter med 17 miljoner kronor.

Som tidningen berättat så planeras nu en ny höjning, fast inte lika stor som sist. Den här gången föreslås att det blir i snitt 2,5 procent dyrare, vilket ska ge förbundet 4,5 miljoner kronor mer i kassan under nästa år (se hur du berörs i botten av artikeln).

Syftet är, enligt förbundsordföranden Therese Metz, MP, att få en budget i balans.

– Ett helt normalt år ökar Gästrike återvinnares kostnader med ungefär sex miljoner kronor, kopplat till löneökningar, inflation och prisjusteringar. Utöver det påverkas vi av förändrade priser på metall, fortsatt ökade kostnader för förbränning av avfall och i år ett enormt högt tryck på våra återvinningscentraler, sa hon under fullmäktigedebatten.

Förslaget måste godkännas av fullmäktige i alla fem kommuner innan det kan träda i kraft den 1 januari 2021. Men i Gävle var långt ifrån alla partier eniga. Lars Beckman, M, kallade förslaget för en "chockhöjning".

– Att konsekvent skicka taxehöjningar till Gävleborna är inte rimligt. Med kirurgisk precision riktar ni in er just på barnfamiljer, sa han.

– Och även på många äldre med svag ekonomi som bor kvar i sitt kära hushåll, tillade Jan Myléus, KD.

De syftade på att radhus kommer att likställas med antingen småhus eller lägenheter i det nya förslaget. Något som för merparten innebär en höjning av den fasta grundavgiften från 1 100 till 1 300 kronor per år. KD ville att grundavgiften skulle lämnas oförändrad.

– Ja, det blir något dyrare. Men annars kvarstår ju den orättvisan åt andra hållet, vilket blir svårt att motivera, svarade Therese Metz, MP.

Även Vänsterpartiet var kritiskt till de höjda avgifterna. Seppo Laine, V, menade att förbundet har en tillräckligt bra ekonomi ändå.

– Årets resultat ser ut att bli positivt och soliditeten är god. Vi kan spara mycket pengar på att folk sorterar sina sopor ännu bättre och det är där vi måste lägga tyngdpunkten, sa han.

William Elofsson, M, ifrågasatte hur aktivt förbundet jobbar med straffavgifter vid felsortering.

– Det är ju ett sätt att styra människor att lägga rätt avfall i rätt behållare, sa han.

Något som är på gång, enligt Therese Metz, MP.

– Vi jobbar väldigt strategiskt med den frågan just nu, sa hon och berättade att 160 000 sopkärl förses med taggar där det går att registrera om kärlet exempelvis är överfullt vid hämtning.

Hon bekräftade att Gästrike återvinnare går mot ett positivt ekonomiskt resultat i år.

– Men det har varit negativt i flera år. Om vi inte återställer det så fortsätter vi att leverera en ekonomi i obalans och det vill i alla fall inte jag vara ansvarig för, sa hon.

Det slutade med att en majoritet av politikerna i fullmäktige röstade för förslaget. M, V och KD reserverade sig.

Så mycket höjs avfallstaxorna

Här är exempel på hur olika hushåll berörs av förslaget. Både den fasta grundavgiften och den rörliga hämtningsavgiften är medräknade:

► Villa med hämtning varannan vecka av ett 140-literskärl matavfall och ett 140-literskärl sorterat restavfall: det blir 8 kronor dyrare per år (från 2 395 till 2 403 kronor).

► Villa med hämtning varannan vecka av ett 190-literskärl för både rest- och matavfall (osorterat): det blir 379 kronor dyrare per år (från 5 567 till 5 946 kronor).

► En radhuslänga med 40 hushåll, med hämtning varje vecka av tre 660-literskärl för sorterat restavfall och två 240-literskärl för matavfall: det blir 9 341 kronor dyrare per år (från 72 391 till 81 732 kronor).

► Den fasta grundavgiften för radhus (i dag 1 100 kronor per år) tas bort och ersätts av antingen grundavgiften för småhus (1 300 kronor per år) eller för hyreshus/lägenheter (695 kronor per år). Merparten kommer att klassas som småhus.