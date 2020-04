Efter succésäsongen – Gävlesonen skriver NHL-kontrakt

Redan under förra sommaren bjöds Johannes Kinnvall in till Calgarys träningsläger under juli. I början av mars kom de första uppgifterna kontraktserbjudanden från NHL, efter toppensäsongen där han gjort 40 poäng på 51 matcher i HV – näst flest poäng bland backarna i SHL den gångna säsongen.

Och på onsdagen blev det slutligen klart: Johannes Kinnvall skriver på sitt första NHL-kontrakt med klubben Calgary Flames. I Flames finns sedan tidigare också Gävlekillen Elias Lindholm.

Kontraktet är skrivet över två år, men kommande säsong kommer 22-årige Kinnvall lånas ut till HV71.

Påskriften innebär också att Brynäs får pengar, då det är en av de klubbar där Kinnvall spelat en av sina fyra senaste säsonger, något som i nuläget innebär 60 000 dollar för Brynäs del, cirka 591 000 kronor, en summa som kan komma att bli större beroende på hur många spelare från de svenska ligorna som skriver NHL-kontrakt i år.