Efter succéstarten – förre Brynässpelaren tar en plats i New Jersey

Under fjolårssäsongen svarade Jesper Boqvist för 35 poäng för Brynäs och åkte efter det över till NHL-klubben New Jersey. Tiden där har varit minst sagt framgångsrik för 20-åringen. För knappt två veckor sedan svarade han för två mål och avgjorde mötet mot NHL-kollegan New York Islander.

– Det känns inte som jag är där än, men jag blir bättre och bättre, jag blir mer bekväm i varje match. Förhoppningsvis kan jag bara växa mer, sa Boqvist till NHL:s hemsida efter matchen.

Nu står det klart att Boqvist har tagit en plats i New Jersey.