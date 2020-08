Efter succéstarten – så ska nya tränaren få fart på SIF: "Jag har en idé på hur vi ska göra mål"

► Läs mer: Sparkades och togs tillbaka – då sade SIF-tränaren upp sig: "Det är helt sjukt hur det går till"

Marcus Larsson lämnade sitt tränaruppdrag i Sandvikens IF under märkliga former. In som huvudansvarig klev assisterande tränare Per Nordström. Som bara veckan innan plockats in i truppen från F19-laget.

En enda träning hann Nordström hålla med truppen innan det var dags för bortamöte mot Lidköping. En match som Sandviken trots en väldigt turbulent träningsvecka med ett hastigt tränarbyte, lyckades vinna.

– Det var skönt för tjejerna och laget och hela truppen.

Hur var det att kliva in så hastigt som huvudansvarig?

– Jag fick reda på det samma dag som Marcus klev av. Jag hann ställa om, jag har jobbat väldigt nära den här truppen, jag har jobbat parallellt med Marcus och kände tjejerna och visste hur de spelar. Det var bara att ställa om från F19-spel i division 2 till elitettan. Den omställningen har gått bra.

Hur var torsdagsträningen?

– Det var omtumlande, det gick bra och vi visste att det varit turbulent, vi valde att fokusera på matchen. Den styrkan som tjejerna visar på matchen sen, den kan göra vilken ledare som helt imponerad.

Hur tog laget emot beskedet och dig?

– Det gick jättesnabbt och de tog det bra. Självklart är det jätteomtumlande, många har jobbat med honom länge. De tog det jättebra, det är en förmån att få vara ledare för en sådan trupp som kan fokusera så på matchen under lördagen så som de gjorde.

Hur ska du vara den förändring som Sandvikens IF behöver?

– Det kommer inte att vara några större förändringar. Det finns en jättebra grund att bygga från men varje tränare har sina smådetaljer. Alla tränare har sin ledarstil, jag kommer att kliva in i den och vara engagerad, aktiv på planen, tydlig och instruera men om det är förändringen som krävs, det får vi se. Jag vill ge en tydlig bild av vart vi ska.

Nu möter Sandviken Älvsjö borta på onsdag, ett lag man mötte på hemmaplan bara för två helger sedan där man föll med 1–2.

– Jag hoppas att det blir en lika bra match som mot Lidköping med en plan att följa i 90 minuter. Fördelen med att ha mött ett lag så nyligen är att man har koll på deras spel och spelare i stora drag.

– Matchbilden kommer att likna den mot Lidköping, det är två lag nära i tabellen och det kommer att vara en match av slutspelskaraktär. Det är två lag som bägge behöver vinna. En tät tuff match där detaljerna kommer att avgöra.

Något som Nordström vill kliva in och börja fila på direkt är dock hur laget ska börja göra fler spelmål. Amanda Hagelbergs patenterade nickar till trots så vill nya huvudtränaren gärna se att laget börjar utnyttja den kompetens som finns i anfallet.

– Det har blivit väldigt mycket nickar och det är mittbackarna som gjort mål. Jag har en tydlig idé på hur jag tycker att vi ska göra mål, det vill jag förmedla redan i dag och träna på i veckan, det hoppas jag kommer att kunna bidra till att vi ska göra mer spelmål än tidigare.

– Vi har jättebra offensiva spelare så nu handlar det om att sätta de sista detaljerna i sista tredjedelen och hoppas att det ger resultat och att spelmålen börjar ramla. Vi har en variation av spelare där framme med många spelartyper att använda offensivt. Vi är redan bra defensivt, nu vill vi sätta detaljerna så bör det ge utdelning framåt.

