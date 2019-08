Efter tryckturerna står det klart – tidningen kan nu tryckas i Falun

Måndagen 19 augusti blir den första dagen där Mittmedias Gävletitlar – Arbetarbladet och Gefle Dagblad –på allvar kan börja tryckas i grannlandskapet Dalarna. Tidigare trycktes tidningarna i Gävle, ett tryckeri som lades ner i maj.

Planen var att direkt flytta från Gävle till Falun, och att det hela skulle gå obemärkt förbi läsarna. Men när produktionen flyttades till Falun insåg man snabbt att tryckeriet inte klarade av att hantera mängden tidningar som skulle tryckas.

Tryckeriverksamheten flyttades då först till Stockholmsförorten Akalla under juni, och sedan under juli och en bit in på augusti till Sundsvall. Detta har betytt tidigare inlämningstider från redaktionerna, och gjort så att framför allt sport- och spelsidor inte fått med artiklar producerade sent på kvällen.

Peter Lindberg, platschef på Falutryckeriet, om hur det känns att de nu är klara för produktion:

– Det känns jättebra. Det är ju dit vi strävat hela tiden. Det är en komplex funktion att bygga en sån här produktionsapparat i nya lokaler, begagnade tryckpressar och packsalsutrustning, säger han och fortsätter:

– Nu känner vi att vi både som arbetsgrupp och som funktion i Falun är mycket mer förberedda. Vi kör en hel del dagproduktion, och vi börjar bli varma i kläderna så där vi kan lita på våra maskiner, säger Peter Lindberg.

Även Jacob Hilding, chefredaktör på Arbetarbladet, är nöjd att tidningen kommer att tryckas i Falun.

– Vi är ledsna för de som problem som har varit, men glada för att vi nu kan återgå till att trycka tidningen i Falun och därmed ha senare trycktider igen, säger han.

Flytten innebär att man får tillbaka aktuella sportresultat i papperstidningen, vilket Jonna Igeland, vikarierande sportnyhetschef för både Arbetarbladet och Gefle Dagblad, är glad med.

– Under sommaren har vi kämpat för att göra situationen så bra som möjligt, men som alla vid det här laget vet har det varit svårt med de förutsättningar vi haft. Nu börjar vi äntligen se ljuset i tunneln när vi kan börja trycka i Falun.

– Fotbollen har drabbats nu i sommar, precis som de tidiga träningsmatcherna för hockeylagen. Nu kan vi börja förlänga tiderna för trycket igen och våra läsare kan därmed börja räkna med sena resultat och texter i tidningen igen, vilket vi förstås är väldigt glada för, säger Jonna Igeland.