Efter tuffa halvåret – nu tar smittskyddsläkaren sommarlov: "Vi får en ny våg i augusti"

Det är en glad och lite uppspelt smittskyddsläkare som tar emot tidningen på sin arbetsplats på Gävle sjukhus. Semestern står för dörren och tre veckors ledighet väntar. Personalen på smittskyddsenheten har dagen till ära dukat fram jordgubbar och glass.

– Ja, det ska bli fest, vi ska fira sommaren, säger Shah Jalal och brister ut i ett pärlande skratt.

Ett kämpigt första halvår på posten som smittskyddsläkare är på väg att läggas till handlingarna. Nu väntar avkoppling.

– Jag ska bland annat vandra i fjällen, det är något jag verkligen ser fram emot, säger Shah Jalal.

Det är från de här lokalerna intill infektionskliniken som smittskyddsarbetet i Region Gävleborg sedan länge styrs. Under coronapandemins första explosiva månader var det den rutinerade Signar Mäkitalo som stod vid rodret. När han lite överraskande sade upp sig och slutade förra sommaren blev tjänsten under en tid besatt med vikarier. Shah Jalal kom in som ny ordinarie smittskyddsläkare den 1 januari i år. Han har sedan dess, precis som sina företrädare, förekommit flitigt i medierna och uttalat sig om smittläget i länet. Någon riktig "kändis" har han dock knappast blivit.

– Nej, nej, haha, det tar tid att bli känd. Men jag tycker att jobbet gått bra, väldigt bra. Det har varit roligt och lärorikt. Men också utmanande, säger Shah Jalal när vi lämnat jordgubbarna och slagit oss ned i hans arbetsrum för en pratstund.

Bangladeshfödde Shah Jalal har bott i Sverige sedan 1990-talet men talar fortfarande med tydlig brytning. Han uttrycker sig kort och koncist och broderar inte ut svaren. Själv tycker han inte att språket varit något större problem för honom i jobbet som smittskyddsläkare. Han känner att han kan göra sig förstådd.

– Jag saknar vissa nyanser i språket. Jag kommer aldrig att bli någon Astrid Lindgren. Men tycker att det gått bra. Det mesta av kommunikationen här sker ändå skriftligt. Jag brukar också alltid förhöra mig om att folk förstått vad jag sagt. Det är en vana jag har kvar från när jag jobbade som läkare, säger han.

Shah Jalal är född och uppväxt i norra Bangladesh. Han utbildade sig till läkare i hemlandet innan han började vända blickarna utomlands. Han sökte stipendium för att forska i flera länder. Det slutade med att han hamnade på Karolinska sjukhuset i Stockholm som forskarstudent. Det var 1994.

Han startade ett doktorandprojekt om antibiotika och resistensmekanismer och disputerade 2000. Därefter fick han jobb som läkare, senare överläkare, i klinisk mikrobiologi på Karolinska.

De senaste åren har han jobbat som medicinskt ansvarig överläkare på det privata diagnostikföretaget Unilabs.

– Jag hade bland annat ansvar för smittskyddsfrågorna där. Det gjorde att jag blev insatt i det området. När Region Gävleborg sedan annonserade efter en ny smittskyddsläkare kände jag att var väldigt intressant för mig.

Han sökte och fick jobbet.

– Det som lockade var att jag skulle ge service inte bara till patienter utan även invånare. Jag skulle utvidga min kompetens lite till.

När Shah Jalal kom till Gävleborg härjade pandemins andra våg som värst. Smitto- och dödstalen i länet var bland de högsta i landet.

– Det blev en rivstart, konstaterar han.

Ett problem som Shah Jalal fick på halsen var frågan om hur smittan skulle hanteras på länets skolor och förskolor. Det handlade bland annat om i vilken mån föräldrar skulle informeras om att smitta fanns på deras barns skolor. Detta orsakade konflikter i bland annat Gävle

– Det här var svårt måste jag erkänna. Problemet var att det inte fanns någon tydligt nedskriven rutin. Olika skolor gjorde olika. Vissa gjorde som vi sade, andra inte. Vi utarbetade sedan ett dokument med rutiner i samarbete med kommunerna. Då blev det mycket tydligare och bättre.

När den andra pandemivågen var nedkämpad dröjde det inte länge innan en tredje kom. Den brittiska mutationen gjorde sitt intåg i länet och bidrog till en ökad smittspridning.

– Vi blev ganska nervösa då, säger Shah Jalal.

Samtidigt hade vaccinationen börjat ta fart och ge alltfler länsinvånare ett skydd mot sjukdomen. Nya rekommendationer infördes också och till slut började även den smittvågen ebba ut.

Vad har varit svårast under den här tiden?

– Det har varit att få länsinvånarna att följa riktlinjer och rekommendationer. Vi försökte med olika varianter, olika medier. Det tog tid, till slut gick det hem hos de flesta i alla fall.

Du har varje vecka framträtt vid regionens direktsända presskonferenser för att föra ut ditt budskap. Hur har det gått?

– Det är ett nytt sätt jobba för mig. Jag har inte haft kontakt med medier på det sättet tidigare. Jag kände mig nervös i början. Sedan fick jag lite tips och råd från vår presstjänst, jag har försökt följa dem.

Pandemin har klingat av och antalet nya fall av covid-19 i länet är få. Kan vi pusta ut nu?

– Det har gått ned väldigt snabbt inför sommaren och det är ju verkligen positivt, inte minst för alla dem som jobbat med pandemin i vården och som nu kan få vila. Men nu har vi fått ytterligare en variant, delta, och det har gjort oss lite nervösa igen.

Kommer det en fjärde våg?

– Ja, jag tror att det blir en våg till. Det kan bli någon gång i mitten eller slutet av augusti. Men det blir ingen stor våg, ingen tsunami. Förutsättningarna är annorlunda nu. Vi har hunnit vaccinera många i befolkningen och vi hoppas uppnå flockimmunitet snart. Invånarna är mer också mer rutinerade än tidigare. De vet hur ska agera om någon i hemmet blir smittad. Vi har också hög kapacitet i egenprovtagningen.

Shah Jalal

Ålder: 57 år

Familj: Hustru och två vuxna barn.

Bor: I Solna. Har övernattningslägenhet i Gävle.

Gör: Smittskyddsläkare i Gävleborg.

Bakgrund: Född i Bangladesh. Utbildad till läkare i Rangpur. Har forskat, doktorerat och vidareutbildat sig till specialist i klinisk mikrobiologi i Stockholm. Har jobbat som medicinskt ansvarig överläkare på diagnostikföretaget Unilabs.

Fritidsintressen: Jobba i trädgården, resa, vandra i fjällen.