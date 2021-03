Efter tunga året – Brynäsmålvakten nära att lägga av: ”Så jobbigt har det varit”

Brynäs tog tre livsviktiga poäng mot Frölunda och den så ifrågasatte Viktor Andrén klev in och höll nollan.

– Resultatet i sig, klart det är kul att hålla nollan. Men jag har kommit så pass långt att jag vet vad som krävs för det. Tillfälligheter, studsar, you name it. Jag är bara så glad att jag har kommit till en punkt att jag litar på vad jag gör ute på isen. Det är väl det jag är mest nöjd över.

Segern var han blott andra i klubben (den första kom mot Malmö i december) och säsongen har inte alls blivit som han tänkt sig.

Men nu börjar han se lite ljus i tunneln. Och mycket är tack vare målvaktstränaren Micce Andreasson.

Vad har han betytt i det här?

Andrén är tyst en stund. Tänker efter och väger sina ord. Sen kommer det:

– Kort och gott, utan Micce hade jag inte fortsatt spela hockey. Så jobbigt har det varit, säger han och ser lite lätt tårögd ut.

Det var efter SM-slutspelet 2018 (där Andrén spikade igen fullständigt i finalserien och bar Växjö till ett SM-guld) som den negativa spiralen började.

– När vi skulle sätta igång efter sommaren igen, trodde jag att jag behövde uppfinna hjulet igen. Tvivlen började redan där. Jag hade kvar en känsla i många av mina matcher att jag inte litar på mig själv.

– Visst, jag kunde komma undan med en seger, men lik förbannat vaknade jag upp nästa morgon utan att känna mig riktigt bekväm. Det där fortsatte till jag kom hit.

Med den knackiga start och säsong som Brynäs haft, var det inte helt lätt för 27-åringen att anpassa sig helt.

– En tuff start. Vi hade ett försvarsspel som inte riktigt hade satt sig. Jag blev helt enkelt väldigt blottad. Tvivlen började och blev allt starkare.

Och så kom den riktiga käftsmällen.

– Oskarshamn borta. Där rasade allt kort och gott. (Förlust 6–1).

Då kom Micce Andreasson in i bilden på allvar.

– Han sa till mig, "din resa behöver jag ha tålamod med". Och han har ju haft rätt. Jag har nog lagt om allt i mitt spel.

Andrén lånades ut till Almtuna i hockeyallsvenskan. Till hans stora lättnad.

– Ja, det var det faktiskt. Många kan nog se det som ett fall i karriären, ett väghinder. För mig var det bara: Äntligen kan jag åka och spela hockey igen för att det är kul. Det var precis vad jag behövde.

– Jag fick testa mitt spel och lägga pusselbit för pusselbit. Gjorde någon match i SHL, funkade inte riktigt så tillbaka till Almtuna för att fortsätta lägga pussel. Och inser väl egentligen nu idag att jag litar på mig själv. Att jag vet vad jag sysslar med där ute. Framförallt gör jag inte mer än jag behöver.

Att Viktor Andrén är en kompetent målvakt, det råder det inget tvivel om.

Det är alltså det mentala som ställt till det för dig?

– Otroligt mycket. Samtidigt inte bara det. Vi har ett spel som inte har funkat. Samtidigt har jag nog trott att jag hållit en högre nivå än vad jag gjort, så vill jag säga.

– Nu vet jag att gör jag om det här tio gånger av tio så kommer jag rädda nio försök. Så ja, det var en kort liten historia.

Som ändå berör. Peter Andersson var nästan tårögd på presskonferensen efter matchen.

– Jag är så glad för hans skull, jag blir nästan tårögd. Han har jobbat i lugn och ro med Micce Andreasson. Han visar en otrolig mental styrka. Det här är så viktigt mentalt det vi håller på med. Jag är så extremt glad för honom, säger Andersson.

När Andrén får höra det blir han glad.

– Jätteroligt så klart. Jag har pratat med honom under ett par tillfällen under säsongen. Och när man sitter själv med honom är han en mjuk herre.

– Så lika glad som jag är för jobbet med Micce, lika tacksam är jag för att Peter inte har ställt mig där ute när jag inte mått bra.

Mitt i allt vill han hylla sin målvaktskollega som fått tagit ett stort ansvar.

– Utan Samuel tror jag inte ens att vi hade haft häng på det här just nu. Han har fått bära en stor ryggsäck, säger Andrén.

Matchfakta

Brynäs IF–Frölunda HC 3–0 (1–0, 2–0, 0–0)

Första perioden: 1–0 (7.23) Oula Palve (Jaedon Descheneau, Kristofer Berglund).

Andra perioden: 2–0 (8.19) Nicklas Danielsson, 3–0 (13.11) Oula Palve (Chad Billins, Marcus Björk).

Tredje perioden: –.

Utv, BIF: 5x2, 1x10, FHC: 9x2.

Skott: 28–19 (9–8, 8–8, 11–3).

Domare: Mikael Nord, Johan Nordlöf.