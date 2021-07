Efter värmeböljan – nu kommer kylan: ”Mulet, regnigt och åska”

Josefine Bergstedt, meteorolog på Stormgeo, varnar för att morgondagen blir regnig.

– Det är ett väderomslag på gång. Vi har ett regnområde som redan har dragit in över södra delarna av landet och även upp över Svealand. Detta regnområde kommer breda ut sig över Gävle inom de kommande dagarna. Det blir mulet, regnigt och åska.

Hur mycket regn kan vi förvänta oss?

– Just nu ser det ut att ligga på varningsnivå för Gävle under morgondagen, det innebär risk för stora regnmängder. Prognosen visar att det kommer bli 30 millimeter regn mellan klockan 14 och 20. Det går att jämföra med att det normalt regnar 70 millimeter under en hel månads tid. Nu väntas det komma 30 millimeter under sex timmar. Det kommer regna på rejält helt enkelt, och åska i samband med det. Det ser ut att bli blåsigt, friska till hårda och ostliga vindar. Lite busväder.

Kan vi vänta oss bättre väder resten av veckan?

– Regnområdet rör sig vidare norrut men generellt kommer hela veckan vara ostadig med regnskurar och åska, samt mycket moln och betydligt svalare väder.

När kommer värmen tillbaka?

–Vi får in data tio dagar framåt och så långt jag kan se är det ingen värme på ingång. Det ligger någonstans mellan 15 och max 20 grader. Det kommer vara svalt och ostadigt i hela landet.