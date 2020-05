Efter vindkraftbråket – Gävles V-ordförande avgår: "Blivit för mycket"

På måndag ska kommunfullmäktige i Gävle ta ställning till den stora vindkraftparken som företaget Svea vind sökt tillstånd för utanför kusten, i höjd med Iggön. Mark- och miljödomstolen prövar ansökan, men kommunen kan med sin vetorätt stoppa bygget. Om politikerna däremot väljer att avstå från vetorätten så överlåts avgörandet till domstolen.

Länge såg det ut som att en knapp majoritet av kommunpolitikerna skulle rösta för satsningen. Men när kommunstyrelsen i tisdags förra veckan skulle behandla frågan så hade Vänsterpartiet, som sitter i opposition, plötsligt ändrat sig och ville stoppa bygget. Det gjorde att vågskålen slog över och att en knapp majoritet av politikerna nu ser ut att vara mot satsningen. S, MP och C var för i kommunstyrelsen, medan V, M, KD, SD och L var emot.

Men vågmästarrollen är känslig för Vänsterpartiet som in i det sista har möten för att diskutera beslutet som ska tas i fullmäktige på måndag. Tidningen har under veckan sökt flera av företrädarna, men ingen vill uttala sig. Partiets kommunalråd i opposition, Gin Akgul Hajo, är sjukskriven och svarar via sms att hon därför förmodligen inte kommer att delta på måndag.

"Ingen i Vänsterpartiet har några kommentarer för tillfället", skriver hon.

Tord Fredriksen har varit partiföreningens ordförande i Gävle, men när tidningen når honom på torsdagen berättar han att han avgick från uppdraget i veckan.

– Så jag kan inte längre svara för styrelsens upplägg och arbete. Jag måste be dig vända dig till Sandra Söderqvist, säger han och syftar på föreningens vice ordförande.

Han vill inte gå in närmare på orsaken till att han avgått. Men det ska ha varit hans eget beslut och inte partiets. Han behåller däremot sina politiska uppdrag som V-ledamot i kommunfullmäktige och omvårdnadsnämnden.

– Det har blivit för mycket på slutet kan man säga, med min sammantagna situation och arbetsvillkoren. Det är svårt att kombinera ideellt arbete med privatliv. Så för min egen skull måste jag avgå för att återhämta mig, säger Tord Fredriksen.

Har det med vindkraften att göra?

– Inte i sak. Jag avgår inte för att någon annan har en annan synpunkt på vindkraft. Men allt hör ihop. Man kan inte peka ut en enskild detalj, men inte heller utesluta något. Det här kan också vara effekter från saker för flera år sedan som följer med. Vindkraften är inte avgörande, säger han.

Hur ser du på vindkraftfrågan?

– Jag följer demokratiska beslut. Det senaste vi tog var att säga nej till etableringen. Det är inte så mycket att prata om, säger Tord Fredriksen.

Partiets vice ordförande i Gävle, Sandra Söderqvist, säger att hon blev överraskad när Tord Fredriksen valde att kliva av ordförandeuppdraget.

– Men jag kan ändå förstå. Han har dragit ett tungt lass och jobbat väldigt mycket med allt i partiet.

Inte heller hon vill gå in närmare på vilka orsaker han uppgivit. Men hon medger att det varit många och intensiva diskussioner om vindkraften i partiet.

– Ja, det har varit en stor fråga och är en stor fråga både i vårt parti och i Gävle, säger hon.