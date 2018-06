Det här får du i ölglaset om du beställer "en stor stark" på krogen i Gävle

Billigast öl i krona per centiliter är inte oväntat en strid mellan Vintage Lion Bar, Rack N Roll och Bara Vara. Om du besöker någon av krogarna efter 20.00 intar Racken och Bara Vara förstaplatsen på 1,1 krona per centiliter. Klockan 11-20 är Vintage Lion Bar billigast med 1 krona per centiliter. Det bör här tilläggas att Racken har ett happy hour-pris på fatöl vid utvalda tidpunkter utanför sommaren: 30 kronor för 40 centiliter vilket ger 0,75 kronor på centiliter - som alltså skulle bli billigast i Gävle. Intressant att notera är att CC-Puben kvalar in inte långt efter de tre tidigare på billigast öl.

Dyrast öl av de tillfrågade återfinns på nattklubben Olivia, men observera att baren där endast erbjuder flasköl - alltså ingen stor stark. Noun, som dock i första hand är en restaurang, men har en ambitiös bar, är dyrast på fatöl bland de tillfrågade.

Jämför själv pris per centiliter och var du får mest alkohol för pengarna genom att klicka på respektive variabel högst upp i de mörkgrå rutorna i diagrammet: