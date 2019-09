Elements of nature – Moneeos matföreställning på Högbo är större än mat och musik

Vi människor äter med ögonen och känner smaker med näsan. Men forskningen är också överens om att vi till exempel sensoriskt bedömer ett äpple utifrån hur knaprigt det är, och att musiken spelar roll för hur vi upplever ett restaurangbesök.

Baserat på all känd forskning om hur våra sinnen hjälper varandra att göra en helhetsupplevelse har Gävlebaserade musikduon Per och Iréne Moneeo skapat matföreställningen "Elements of nature".

– Vi komponerar musik som förstärker smaker, säger Per Moneeo.

Platsen är Högbos nya herrgård. Ett tjugotal gäster har precis slagit sig ned kring borden som är specialbyggda för ändamålet. Ljusramper sticker upp ur bordsskivorna som har längsgående skåror i mitten där det bland annat sitter rökmaskiner monterade.

Vi ska vara med om en omslutande upplevelse, fortsätter Per Moneeo samtidigt som han får sällskap på scen av Högbo brukshotells kökskreatör Stefan Johansson.

Tillsammans förklarar de att vi ska äta oss igenom ett dygn på Högbo, med specialkomponerad musik och ljudlandskap för att förstärka intrycken av det vi äter under kvällen.

– Så vi inleder med den krispiga, friska morgonen, säger Stefan Johansson och föreställningen kan börja.

Vi får in knapriga sallatsblad fyllda med tomat, krasse och finskuret lufttorkat vildsvin.

I programbladet som vi för upplevelsens skull får in först efteråt står det att musiken i denna sekvens innehåller "ren harmonik för sötma, stort melodiskt tonomfång med inslag av disharmoniska ljusa klanger för viss syra".

Kanske fungerar det. Kanske upplever vi den krispiga sallaten lite extra krispig?

Men vid nästa servering blir det rejält tydligt.

Rullande vågor projiceras på den stora filmduken som täcker ena väggen i lokalen. Ljuset är dominerande blått. Kall rök porlar ut över borden samtidigt som vi serveras ostron och sashimi på Hamashi. Fisken ligger likt en ilandspolad manet på en hög av "sand" skapad av torkade sojabönor. Späda stjälkar av sjökorall förstärker intrycket av att vi sitter på stranden och äter. Och visst känns ostronet lite extra vindpinat och havssältan drar i kinderna.

Så äter vi oss fram genom dagens vakna timmar och hinner uppleva både snö, stormar och regn medan smårätterna löser av varandra på tallrikarna.

Framåt kvällen samlas vi i lägereldens sken i kolmilan. En brasa flackar på storbildsskärmen. Rummet fylls av röklukt från brända träplankor som används som tallrikar när vi får in sotad lök, puré på betor och grillad majonnäs. Sedan skickas rökfyllda plåtburkar med uppskuren karré av Högbogris runt bland gästerna. I glaset har vi fått en rödbetsjuice vars syra ligger perfekt i harmoni med det feta, rökta köttet.

Efter tre timmar och nio serveringar/teman är det slut. Vi skrapar i oss de sista smulorna av den rom-marinerade sockerkakan med mascarponekräm och indiankrasse och tömmer det lilla glaset med söt fläderjuice.

– Natten går mot gryning igen, förkunnar Stefan Johansson, och en gäst som föreslår da capo får genast skrattande bifall från resten av bordet.