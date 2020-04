Elin från Gävle ritar åt ett av världens största dataspel: "Underligt att se sin bild med 2 000 kommentarer under"

Studio Lord, bestående av äkta paret Elin Hjulström Lord och Gustaf Lord är inne i ett flöde just nu. Den senares illustrationer har precis publicerats i deckarförfattaren Jens Lapidus bok. Elin Hjulström Lord har också nått sin högsta punkt hittills då hennes teckningar nu syns i marknadsföringen av nya funktioner i datorspelet Minecraft.

Det snart tio år gamla spelet går ut på att användaren vandrar runt i en värld med kubikformade block och har blivit ett av världens största spel. 2014 sålde svensken Markus Persson som utvecklat spelet sitt bolag Mojang till Microsoft för 2,5 miljarder dollar. För ett år sedan hade 176 miljoner Minecraft-spel sålts enligt sajten Engadget.

Elin Hjulström Lord blev dock inte kontaktad direkt av Mojang utan mellanhanden Animal: en Stockholmsbaserad grafisk kommunikationsbyrå. Någon hade fattat tyckte för hennes illustrationer via plattformen Illustratörcentrum. Hon fick i uppdrag att göra 24 stycken blyertsteckningar på kort tid som Animal sedan skulle göra korta animerade filmer av till sitt Instagram-konto. Den första filmen publicerades i augusti 2019. Totalt arbetade hon under en första fas under sommaren och sedan i september och oktober uppemot 400 timmar med teckningarna. Än så länge är sju filmer ute och fem till på väg, så det märks att framförhållningen hos företaget är lång. Helt spikrak har processen inte varit då hon fått göra om teckningar för att proportioner enligt Minecrafts standard skulle stämma. Uppdraget är rätt olikt hennes vanliga, med spelets typiskt pixliga stil och hon hade inte heller spelat Minecraft innan.

– Det var kanske inte lika fritt som många andra av mina andra jobb och inte heller det mest inspirerande, men samtidigt lätt att förhålla sig till stilen de ville ha.

Att detta var den största uppdragsgivaren Elin Hjulström Lord jobbat med märktes också när det kom till förhandling om betalning. Som illustratör är det standard att vara frilans och därmed köpslå om arvode, inte sällan med en del prutande från kunden. Dock inte i detta fall.

– Jag sa vad jag ville ha betalt och de sa okej utan att protestera, berättar Elin Hjulström Lord.

I arvodet ingick förutom beräknad arbetstid också en uppskattning av hur många som bilderna skulle nå. Bland filmerna framgår att de nått mellan 300 000 till 800 000 visningar. De har också tusentals kommentarer, varav en inte oansenlig del handlar om huruvida Minecraft eller konkurrentspelet Fortnite är bäst.

Även om det inte står i inläggen vem som gjort teckningarna kommer det givetvis se bra ut i cv:et att ha haft en så stor uppdragsgivare. Kanske av ännu större vikt i kölvattnet av corona, som dock inte påverkat henne än jobbmässigt.

– Nej, det kommer fortfarande in uppdrag, med skillnaden att det är lite mer flytande när saker ska vara klara. Jag utgår dock från att det kanske märks mer framöver.

