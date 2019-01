Berlins målutbrott, drömspelet och VM-tempen – här är de hetaste snackisarna från SAIK–IFK Vänersborg

TV: Berlin köttar sig fram och nätar – se höjdpunkterna från SAIK:s seger mot Vänersborg

► Så var matchen

Detta efter att ha haft ledningen hela matchen.

Det stod 2–0 efter lite mer än 20 minuters spel. Och sedan skickade Christoffer Edlund in mål nummer 56 och 57 för säsongen strax före paus.

Då såg det avgjort ut, även om IFK Vänersborg på inget sätt var utslaget.

Andra halvlek innehöll långa perioder av bollinnehav av SAIK – men det avgörande målet kom aldrig.

Istället stack IFK Vänersborg upp och reducerade till 2–4.

Men Daniel Berlin blev den som till slut avgjorde matchen med SAIK:s femte mål – och hemmalaget tog en viktig seger med tre matcher kvar av elitserien.

LIVERAPPORTEN – så här var matchen

► Berlins målutbrott

SAIK spelade runt, kom till avslut – men gjorde inte mål. Så där höll det på länge i andra halvlek.

Till slut verkade SAIK-kaptenen Daniel Berlin att få nog.

Lika bra att göra det själv.

Så han tog tag i bollen, kastade sig in i straffområdet och tryckte sig in framför Kimmo Kyllönen – och tryckte in bollen.

Ett sånt där beslutsamt Daniel Berlin-mål som vi sett förut.

► SAIK:s drömspel – ett utmattningsspel

Så måste vi nog beskriva andra halvlek. Hade det funnits statistik för bollinnehav så hade den nog legat på runt 80–20 till hemmafavör.

Många gånger snyggt.

Men resultatlöst. I mål räknat. För även om chanser fanns så kom aldrig det femte målet.

Samtidigt så tilläts inte Vänersborgs sticka upp –utan fick lägga all energi på att försvara sig. Vilket gjorde att när man väl fick en reducering – då fanns inte ork för en slutoffensiv.

► VM-spelarnas form

Fyra blivande VM-spelare för Sverige fanns på isen – och vi rankar dom i tur och ordning.

Daniel Berlin visade vinnarskallen och bestämdheten när han forcerade in SAIK:s femte mål. Betyg 4 av 5.

Linus Pettersson höll ihop SAIK-försvaret och visade sin förmåga att läsa spelet. Betyg 4 av 5.

Christoffer Edlund sköt två mål och går till VM-spel som skytteligeledare – men missade även en straff. Betyg 3 av 5.

Erik Säfström verkade aningen ofokuserad och tog det oväntat lugnt. Betyg 2 av 5.

Två VM-reserver fanns också på isen. Vänersborgs Robin Öhrlund som vi sätter en 4:a på. Solomålet i första halvlek var läckert. Joel Othén, SAIK-målvakten, fumlade nån gång – men var stabil i spelet. Betyg 4 av 5.

► Publiksiffran

1 443 dök upp i Göransson Arena när Sandviken kommun, Sandviken Energi och Sandvikenhus stod för entrén.

Ingen toppnotering.

Men det var ju vackert väder ute, förstås.

► FAKTA

SAIK–IFK Vänersborg 5–3 (4–1)

Målen: 1-0 (16) Lucas Widman (Jesper Jansson), 2–0 (22) Hannes Edlund (Daniel Mossberg), 2–1 (34) Robin Öhrlund (Emil Wiklund), 3–1 (38, hörna) Christoffer Edlund (Erik Säfström), 4–1 (45+1) Christoffer Edlund (Ted Haraldsson), 4–2 (75) Robin Lundquist (Jocke Hedqvist), 5–2 (83) Daniel Berlin (Daniel Mossberg), 5–3 (89) Emil Wiklund (Johan Koch).

Hörnor: 5–7 (2–3).

Utvisningar, SAIK: 1x10 min. IFK: 2x10 min.

Domare: Niclas Skog.

Publik: 1 443 (Göransson Arena, fri entré)