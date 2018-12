Campese i stor intervju om misslyckade samarbetet, sociala medier – och känslorna för VSK: "Stöttar fortfarande privat"

Brynäs IF:s klubbdirektör Michael Campese var tidigare stark man och klubbchef för Västerås SK Bandy.

I den rollen var han också initiativtagaren till samarbetet med Västerås SK Fotboll, som startade 2015. Ett samarbete som hyllades till en början och kommunicerades utåt som lyckat.

Men efter den senaste krisveckan för VSK Bandy har det nu avslutade samarbetet hamnat i ett annat ljus.

Både bandyn och fotbollen uppger nu att marknadssamarbetet inte alls varit så framgångsrikt som man hoppats, utan snarare tyngt ner de båda föreningarnas ekonomi.

I en stor intervju berättar Campese om känslorna för VSK Bandy och han svarar samtidigt på anklagelserna som förekommit i sociala medier som påstår att han fortfarande är aktiv inom bandyn.

För Sporten ger Michael Campese en delvis ny bild av hur det uppmärksammade marknadssamarbetet var.

– Vi var i ett läge där vi ville testa något nytt och det startade jättebra. Sen någonstans när jag klev bort från fotbollen tidig höst 2017 så såg vi att det här kommer inte att hålla utifrån allt som händer.

– Vi får inte heller glömma, tycker jag som (Västerås)-supporter i dag, att vi har ett fotbollslag i superettan. Vi har två bandylag som leder sin serie. Sen är jag självklart oerhört ledsen att det blivit så här, alla som känner mig i grunden vet att jag gjort allt jag kan för att det ska funka.

Ångrar du någonting i efterhand?

– Jag ångrar sällan saker. Det finns alltid enskilda saker som man kan fundera på. Vi var många som trodde på saken, och i grunden, det finns ingen som vill något ont i situationen. Det jag kan ångra är att jag kanske skulle stått på mig, att inte den nya planen kom ut och sjösattes fullt ut. Det kan jag ångra.

- Men i övrigt, man gör saker, går all in. Jag har inte gjort alla rätt alltid, det hävdar jag aldrig. Men jag vet också att jag gjort många bra saker under åren.

- Men min enda förhoppning är att dom reder ut det här nu och att klubbarna mår bra. Jag vill inget ont mot nån av klubbarna, Hoppas verkligen det löser sig för bägge. Så är det.

Finns det något i att du lämnade VSK som har med det misslyckade marknadssamarbetet att göra? Hade du fortsatt i VSK om det hade gett bättre utdelning

- Oj, det är skitsvårt. Jag kände väl att jag var klar, att jag inte kunde bidra med mer. Det kände jag. Jag hade inte kraften och bensinen. Då ska man inte sitta kvar.

- Sen kom det en förfrågan och möjlighet som är oerhört svår att tacka nej till.

- Det blir spekulation. Sen hade det varit svårt hursomhelst att tacka nej till Brynäs.

- Speciellt när man varit i VSK så länge, inte alla som får möjligheten att vara där så länge, svår fråga men Brynäs är stort. Du har följt idrott och hela ditt liv, det är stort. Att få hoppa upp ett pinnhål, för så är det.

- Sen var tajmingen bra, jag hade inte något mer att ge (i Västerås SK).

Tidigare styrelsemedlemmen i VSK Fotboll Anders Tengström skriver i en VSK-grupp på Facebook om att du hjälper bandyn fortfarande? Vad säger du om den typen av anklagelser?

- Vad ska jag säga om det? Jag är så van vid att mitt namn florerar på många ställen och jag har inte stått för ett enda samtal för VSK Bandy sen jag slutade. Jag förstår att jag i min roll hamnar i rampljuset. Vad ska jag svara?

- Det vet väl alla att jag värnar om VSK Bandy och VSK Fotboll men jag måste vara professionell i mitt arbete i Brynäs. Sen naturligtvis så träffar jag människor som stöttar VSK och som jag pratar med, det är ju vänner till mig sen 10 år. Men jag har inte sålt in en enda pryl åt VSK. Utan det gör de som jobbar nu, jag kan inte kliva förbi dem.

Hjälper du VSK på något sätt?

- Nej, faktiskt inte. Jag går på matcher. De samtalen jag har haft sen jag slutade är frågor kring mitt överlämnande. Jag gör ingenting i övrigt. Absolut inte. De som är tillsatta nu måste få göra sitt jobb. Nej, på riktigt, jag gör ingenting.

Skänker du pengar till VSK?

- Ja, absolut, det jag har gjort. Absolut.

Hur mycket?

- Inget jag vill kommentera. Jag gjorde det när jag slutade, då lämnade jag in en lite större summa än vad jag gjorde nu. Och jag kan tycka att jag har fått så mycket från klubbarna så, jag har försökt bidra med timmar också....

- Men ja, jag har lämnar en liten slant till VSK Bandy när jag slutade och sen så har jag jag sagt att jag ska lämna in en liten slant nu.

Hur ser du på det, i och med din roll i Brynäs, att ändå gå in med pengar i en annan klubb?

- Nej, men herregud. Alla här vet att jag är VSK:sare. Men jag håller på Arsenal också. Jag är född VSK:are. Brynäs vet om hela situationen, jag sitter inte här och mörkar någonting, dom vet allt jag gör att jag är VSK:are.

Hade det varit otänkbart för dig att hjälpa VSK på något annat sätt, i och med din roll?

- Jag har haft fem klubbar här på besök sedan jag började, som vill se hur Brynäs jobbar. Det är klart att jag hjälper alla föreningar. Det är klart jag skulle hjälpa VSK om de ställer en fråga till mig om "hur ska vi göra med det här, vad tycker du?". Det gör vi varje dag, jag pratade med Sirius Bandy senast i dag och de kommer upp i januari och vill titta, få lite tips och råd. Det ingår i jobbet

- Det är på den nivån. Jag ser inte det här som en anklagelse, det gör jag inte.

Vad kommer uppgifterna ifrån tror du - att du ringt runt till VSK-sponsorer?

- Det får stå för honom, jag har inte en aning. Och det är som jag säger, jag känner folk i Västerås, jag har jobbat i näringslivet i Västerås sen i början av 90-talet. Det är klart att jag känner folk som jag träffar i Västerås. Och det är klart att folk frågar; "vad händer i VSK? och jag svarar "Jag vet inte, för jag jobbar inte med det längre". Jag ser bara på det utifrån jag också.

- Och jag har inga problem med det här, jag vet ju vad jag gjort och inte gjort.

- Och helt ärligt; så skulle jag inte haft några problem att säga det här om jag ringt heller. Jag har inga problem med det här.

Vad har Brynäs för policy? Vad går gränsen för dem? - du är ändå klubbdirektör åt dem.

- Det har vi inte ens pratat om. Jag tror att dom litar på mig. Och jag menar; dom vet precis hur jag funkar. Mina referenser, det var en styrelsemedlem från VSK Bandy och en från VSK Fotboll som var mina referenser när jag skulle börja i Brynäs. Så att, jag har inga problem kopplat till Brynäs, vi har jättebra dialog. Jag önskar VSK all lycka.

- Personligen tycker jag det är jättetråkigt det som händer. Och folk får tycka och tänka, det är helt okej, det är inget anklagande. Det var en fundering, det var ett frågetecken efter och jag svarade på det. Jag ringer inte (nån i VSK) vilket jag inte gör.

Varför valde du att svara på det här i ett VSK Forum - hur resonerar du kring att vara så pass öppen i sociala medier?

– Det var nån som hade taggat mig så jag fick upp det där, jag följer inte så mycket längre, jag gick in och läste. Och jag tänkte; "vad fasen, dom ska inte tro att jag sitter och ringer". Man har full rätt att svara. Om det kommer upp en sån fråga kan jag svara hur det är. Sen har jag inget mer att säga om det, sen är det massa vänner som är där inne, jag ville bara förtydliga. Jag ringer ingen.

Generellt är du ganska öppen på sociala medier, vad tänker du kring vad du kan skriva och inte skriva där?

- Jag försöker hålla mig saklig.

- Jag har haft en jättebra dialog med supportrarna, i synnerhet , det är så många supportrar som finns ute i landet som inte vet vad vi gör på dagarna. Sen har vi sagt att vi ska bli väldigt transparenta i Brynäs och då får ju jag en nyckelposition på så sätt. Sen är väl jag som alla andra att man tänker att det där skulle jag kanske inte ha skrivit. Det kan väl hända någon gång. Men jag tycker ändå att det jag skriver står jag för. I synnerhet har jag här i Brynäs blivit än mer aktiv att berätta vad vi gör här inne då.

- Det finns en strategi.

Får du höra från Brynäs-supportrarna när du skriver mycket VSK också? Hur ställer sig dom till det?

- Nej, faktiskt inte. Utan jag har förklarat för dem att precis som att dom är född Brynäsare så är jag född VSK:are. Så att, det blir nånstans VSK, Brynäs och Arsenal. När det är Brynäs är det Brynäs. Sen ibland ber jag om ursäkt och skriver att nu blir det lite VSK här. Men jag är supporter och det kan ingen ta ifrån mig. Det vet alla. Det är klart att någon har skrivit att jag ska sluta skriva om VSK och då gör jag det. Då får man respektera det. Sen är det är här (sociala medier) ett jättebra medel för mig att nå många människor ute i landet.

Kommer du jobba åt VSK någon gång i framtiden?

- Oj, det är jättesvårt. Det bestämmer nog VSK-familjen, det bestämmer inte jag. Nu är jag i Brynäs, jag trivs jättebra. Fantastiskt mottagande. Jag är så som människa att om jag är på ett ställe kör jag all in, och det är det jag fokuserar på. Det är en svår fråga.

- Det är inte inom en överskådlig framtid. Dom som inte vill ha mig behöver inte vara orolig för det.

Campese avslutar med att tydliggöra kring det inlägg med anklagelser kring fortsatt ett VSK-engagemang som publicerades i ett VSK-forum på Facebook tidigare i veckan:

- Jag ville förtydliga, det finns inte det engagemanget, det finns ett hjärta (för VSK) kvar och det kommer alltid finnas kvar. Jag har ingen möjlighet...mer än att jag kan vara ett bollplank till vilken förening som helst. Den möjlighet har alla som sagt. VSK Fotbollen och VSK Bandy eller vad det nu är.

- Sen om jag kan stötta med några kronor privat, det är klart att jag kan tänka mig att göra det. Och gå på matcher.