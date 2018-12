Måste ha varit en av säsongens mest kvalificerade räddningar – här är Bandypuls Veckans lag

Siffran inom parentes anger hur många gånger spelaren varit uttagen i laget totalt den här säsongen.

MÅLVAKT

Kimmo Kyllönen, Vänersborg (2)

Vänersborg var på väg mot en skräll borta mot Edsbyn, och målvakten vad den som ensam såg till att lagets poängchans levde ända till slutminuterna. Var en gigant i buren. När han sög fast Mattias Hammarströms höga kanonskott måste det ha varit en av säsongens bästa och mest kvalificerade räddningar.

FÖRSVAR

Per Hellmyrs, Bollnäs (3)

Det finns inte många i elitseriens med en så hög grundnivå, och lägsta nivå. Gjorde ett stiligt solomål efter bara 16 sekunder i mötet med Motala, letade aktivt och kreativt lösningar hela vägen och skickade iväg många fina lyror under en andra halvlek då det blev svårare att spela efter den knottriga isen.

Philip Lennartsson, Vetlanda (3)

Vetlanda tog revansch på Motala i veckan, och en sak som fungerade då var försvarslinjen. Det var klass hela vägen från libero till ytterhalvorna, men Lennartsson får platsen i laget från sin stabila högerbacksplats. En av många intressanta spelare i Vetlanda som också med bravur tagit större ansvar i frånvaron av Viktor Törner.

Se höjdpunkterna från Vetlandas seger mot Motala här:

Martin Johansson, Villa Lidköping (2)

Villa är fortsatt det lag som släpper in minst antal mål i hela serien. Anledningen? Vi får i alla fall delvis säga att det är liberon Martin Johansson, seriens kanske absolut bästa försvarsspelare. Hans Villa släppte bara in ett mål i veckan, det på bortaplan mot Frillesås. Snittar blott 2,4 insläppta per match, en statistik som är snäppet bättre än serieledande VSK.

Elias Gillgren, Motala (2)

En explosiv 22-åring med ett modernt backspel – kanske en av seriens offensivt bästa ytterbackar. Går så starkt och så rejält när han bestämmer sig för det, ett udda anfallsvapen med raketrör i grillorna. Hade flera vassa attacker i Motalas starka kryss mot Bollnäs.

Daniel Burvall Jonsson, Edsbyn (3)

När en ledare som Hans Andersson inte riktigt hittat sin mest stabila form i Edsbyn tar "Popa" stort ansvar och driver mycket av det offensiva spelet – och det alltid med en smart tanke bakom i stort sett varje aktion. Stod för ett välplacerat mål och tre assist i viktiga segern mot Vänersborg.

MITTFÄLT

Adam Gilljam, Hammarby (1)

Hammarbymittfältaren var helt outstanding i första halvlek i veckans hetaste toppmatch. VSK hade inte något som helst svar på Gilljams höga tempo, och han var inblandad i princip i allt Hammarby skapade i matchen. Dessutom skönt grinig som alltid.

Tuomas Määttä, Edsbyn (4)

Kanske elitseriens allra bästa spelare just nu, och absolut en av de mest sevärda. I mångt och mycket en spelare som lyfter hela laget, och i mötet med Vänersborg stod han dessutom för fyra poäng. Det sista matchavgörande målet var en snilleblixt där han gjorde en egen hörnvariant och satte upp bollen i nättaket. Världsklass.

ANFALL

Ted Bergström, Västerås (1)

Har en ruggig formtopp just nu. Var VSK:s bästa spelare i mötet med Falun tidigare i veckan och på fredagen mot Hammarby kändes det redan tidigt i matchen att det skulle bli Bergströms kväll. Farlig hela tiden när VSK började lyfta in bollar bakom Hammarbys backlinje, och effektiv när chanserna väl dök upp.

Martin Landström, Västerås (2)

Ständigt i rörelse och ständigt på jakt. Låg bakom VSK:s fina start mot Falun, då han snyggt spelade fram Ted Bergström redan i den andra minuten. Vaken, rapp och effektiv när tillfälle gavs, vilket resulterade i två mål från Landströms klubba, när han tog vara på hemmaspelarnas misstag.

Se höjdpunkterna från mötet mellan Hammarby och VSK här:

Dennis Henriksen, Sandviken (1)

Under säsongen omskolad till forward i Sandviken, och visade vägen när laget jagade revansch mot Tellus. Gjorde ett tidigt 1–0-mål och sedan hattrick redan före paus. Positionsbytet kan ge utveckling för en 26-åring som tidigare nosat på landslaget, men som har haft svårt att få spela ut i SAIK som mittfältare.

TRÄNARE

Michael Carlsson, Västerås (3)

Sex raka segrar, tolv raka utan förlust. VSK:s svit är galen, och även den här veckan har Michael Carlssons gäng imponerat. Segern mot Falun var mer planenlig, men på fredagen tog man även en stark bortaseger mot Hammarby. Verkligen mäktigt var det här laget gör den här säsongen.

ELVAN