Pättiniemis storspel och Björklunds poäng fixade jätteskräll – här är de hetaste snackisarna från Tellus–SAIK

Matchen i korthet: Inför ögonen på blott 115 åskådare på Zinkensdamm höll Tellus Sandviken stången i hela den första halvleken – speldominans av gästerna, givetvis, men ett engagerat och hårt försvarsarbete av hemmalaget. För att inte säga rent imponerande.

Men i andra gick väl Sandviken ut och spolade förbi jumbolaget?

Nej, tvärtom. Tellus fullständigt lamslog Sandviken på sju minuter – 67 till 75, då man gick fram till 3–0. Tobias Björklund tryckte in två och spelade fram Fredrik Rubin till ett.

Erik Säfström väckte ett stukat Sandviken och hämtade tillbaka till 3–2 med två mål – men i sjätte övertidsminuten avgjorde en sopren Jesper Norrman med 4–2-målet för Tellus. Superskrällen ett faktum.

► Galna sviten som sprack

Tellus satt på en dyster svit fram tills den här dagen, 15 december 2018. Kvarterslaget från Midsommarkransen hade aldrig vunnit en elitseriematch på Zinkensdamm.

Det har man nu.

Och det var inte mot Sirius, inte mot Motala och heller inte mot Frillesås som den historiska segern kom. Utan mot självaste SAIK. Stora, tunga och erfarna Sandviken.

Utöver vad det rent mentalt betyder att besegra storlaget så ger det även Tellus livsviktiga poäng i bottenstriden. Man är inte lägre avsågad jumbo, utan har häng på Frillesås.

► Pete Pättiniemis jättematch

Vilken målvaktsinsats av Tellus Pete Pättiniemi. Med stor skicklighet, närvaro och ibland en del flyt höll han alltså nollan i bra precis 85 minuter mot Sandviken. Inte många målvaktsinsatser hittills den här elitseriesäsongen som toppar Pättiniemis. I de senaste matcherna har han fått stått på sidan till förmån för Markus Karlsson. Rimligen stärkte detta Pättiniemis aktier i det egna laget. Annandagsmålis mot Hammarby?

► "Målbjörn"

Internt gick Tobias Björklund under det smeknamnet under åren i Ljusdal, då den Bollnäsfostrade anfallen fullkomligt värkte in mål.

Snabb är han inte. Men förmågan, som "Målbjörn" har, att vara där målchanserna uppstår är medfödd. Tog ett väldigt ansvar mot Sandviken – och hans påverkan på matchen kan du läsa i matchfaktarutan här nedan. Tillsammans med Pättiniemi och hans storspel i kassen var ju Tobias Björklund matchvinnare per definition i den här bandymatchen.

► Vad är det som händer, SAIK?

Ja, det är eko-kris i SAIK. Och ja, spelaravtalen är uppsagda från 1 mars 2019. Men ändå: den som förutspådde att Stålmännen skulle åka och torska mot Tellus får hemskt gärna räcka upp en hand.

Det ska ju inte kunna inträffa egentligen, det här.

Generellt i matchen saknade SAIK nycklarna för att låsa upp Telluslåsen. Det kördes fast i säcken och togs avslut ur konstiga lägen i desperation.

► Publiksiffran...

Knappast första gången detta rapporteras. Men kanske lika bra att ta det i ännu en repris.

Ett idrottsdrama som detta är faktiskt värt mer än att bara 115 personer står och ser det live på läktaren.

► Råkurret

Fortfarande 0–0 i matchen, efter dryga timmen spelad, då rök hetsporrarna ihop med varandra i Tellus straffområde. Pättiniemi och Deacon representerade Tellus i konflikten, Henriksen var där för SAIK:s räkning. Det hela slutade med en varsin tia för Deacon och Henriksen – dessvärre var det dagens tredje för Deacon som fick spatsera till baracken och duscha. Att Tellus avslutade matchen med en man mindre på isen gör givetvis bragden ännu större. Aksel Örn Ekblom satt dessutom av en utvisning på övertid...

MATCHFAKTA – ELITSERIEN

Tellus–SAIK 4–2 (0–0)

Målen: 1–0 (68) Tobias Björklund, 2–0 (72) Fredrik Rubin´(Tobias Björklund), 3–0 (75) Tobias Björklund, 3–1 (85) Erik Säfström (Hannes Edlund), 3–2 (90) Erik Säfström, 4–2 (96) Jesper Norrman.

Hörnor: 2–13.

Utvisningar: Tellus 4x10 + 1 lindrigt matchstraff, SAIK 1x10.

Domare: Niclas Skog.

Publik: 115 (Zinkensdamms IP)

