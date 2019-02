SAIK med kniven mot strupen – Edlund förklarar vad som ska till: "Då är vi bättre än Hammarby"

Om Hammarby vinner tredje kvartsfinalen är säsongen över för SAIK. Ett så pass tidigt avskedsscenario har man inte upplevt sedan 1994.

– Det är ju "do or die" för oss men vi har fortfarande stark tro på det. Vi är helt på det klara på att vi kommer vinna här hemma. Det är så långt man kan tänka just nu, det handlar om att ta det match för match. Samtidigt, drar vi det till en fjärde match på Zinken har vi samma läge som förra året i semin, säger Magnus Edlund.

Då vann SAIK den måstematchen och kunde sen avgöra på hemmaplan när Daniel Berlin satte avgörande 3–2 i förlängningen.

Med andra ord, det är ett gäng som varit i den här situationen förr.

– Många av grabbarna och de drivande spelarna har varit med förr och spelade i pressade lägen med både landslag och klubblag. Nog kan vi hantera den situationen, det är jag inte ett dugg orolig för. Sen måste vi få ut vårt max i matcherna, det är då vi är bättre än Hammarby.

Diverse rykten säger att SAIK:s ekonomiska problem kommer tvinga ned dem i allsvenskan till nästa säsong. Och med den turbulenta säsongen som varit så undrar man lite hur mycket sånt påverkar?

– Jag tror inte det påverkar så mycket just nu och inför dessa matcher. Men sammantaget över en hel säsong har vi det med oss. Det har varit många tuffa besked och skriverier under säsongen som kommit och avlöst varandra.

– Man kanske hade varit lite fräschare i skallen om inte allt det här hade hänt.

Tidigare under säsongen sades det att målkungen Christoffer Edlund var på väg till Ryssland för att på så sätt få in lite välkomna slantar till SAIK:s ekande tomma kassa.

Då blev han kvar, men nu tyder det mesta på att han ändå lämnar efter säsongen.

Mentalt, är han här eller kan han redan ha stuckit?

– Näej, "Chrille" är så jäkla professionell, han är här och är pigg. Sen vad som händer nästa säsong, det vet jag inte.

– När det var aktuellt tidigare, då påverkade det nog mer. Många som frågade och undrade, han själv funderade och vi också naturligtvis.

Magnus Edlund hymlar inte med att det varit struligt under året som gått.

– Det har varit en extrem bökig säsong. Mycket grejer som trycker på utifrån.

Då förstår man att det inte är så harmoniskt som det kanske borde vara?

– Så kan det vara men jag tycker ändå just harmonin inne i omklädningsrummet, humöret är ändå bra. Vi sitter inte och pekar finger på varandra utan alla är beredda att ta ansvar för att det ska bli bättre. Det gäller bara att vi ska få ut det, säger Magnus Edlund.