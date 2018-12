Skrällarnas elva – här är Veckans lag: "Laget går som tåget och han är ett X2000"

OBS! Uttagningen är baserad på matcher från perioden 3-16 december. Eftersom bara tre matcher spelades vecka 49 räknas de ihop med förra veckans möten.

MÅLVAKT

Pete Pättiniemi, Tellus (1)

Elvans stora skräll. Den 29-årige superdoldisen gjorde sin andra match i elitserien (debuterade mot Edsbyn i slutet av november) och höll nollan fram till 85:e minuten när Tellus stod för en jätteskräll mot SAIK. En av många avgörande räddningar var paraden i slutet när gästerna jagade en kvittering. Pättiniemis storspel var en nyckel bakom Tellus historiska hemmaseger.

Se höjdpunkterna från jätteknallen på Zinken

FÖRSVAR

Per Hellmyrs, Bollnäs (2)

Bollnäs stora kreatör var stark i båda mötena med Hammarby. Att Hellmyrs är en magiker vid optimala förutsättningar är inget nytt, men när Bollnäs spelade 3–3 med "Bajen" i snöyran på Zinken visade han också vilka spetskvaliteter som finns. Se bara förarbetet till 3–2 i klippet nedan, när han bytte från right till left sekunden innan tillslaget. Ett ögonblick av briljans.

Se höjdpunkterna från Hammarby–Bollnäs

Aksel Örn Ekblom, Tellus (1)

Pete Pättiniemi stod visserligen på huvudet mot SAIK, men det är hela lagets defensiva prestation som ska nämnas som huvudfaktorn bakom knallen på Zinken. Aksel Örn Ekblom får personifiera just den insatsen (för ett Tellus som annars hade det tufft mot Frillesås och Falu BS). Väldigt fysisk, lägger aldrig fingrarna emellan och spelar ibland på gränsen. Rollspelare.

Olle Nordlund, Motala (1)

Motalas försvarschef hade knäproblem under hösten och därför tvingades klubben ta in veteranen Daniel Lehnbom på lån från Finspång. Från att ha smugit i gång säsongen som avbytare och back är han nu tillbaka på allvar och håller ihop försvaret som libero. Stabil i knallen hemma mot Edsbyn och tvåmålsskytt på hörnor i tunga bortasegern mot Vetlanda.

Magnus Fryklund, Broberg (1)

Lagkaptenen med förmågan att reta gallfeber på motståndarna gör sällan en dålig match. När Broberg fick slita för de två poängen mot Sirius klev Fryklund fram och var hemmalagets mest tongivande försvarare. Har brottats med ryggproblem de senaste åren, men 34-åringens första halva av säsongen har varit övertygande. Pålitlig back som stortrivs när det blir tätt och tufft.

Felix Pherson, Villa Lidköping (2)

Villa går som tåget och lagets vänsterhalv är som ett X2000. När Pherson får upp farten är det väldigt få i elitserien som överhuvudtaget behöver överväga att försöka haka på. Blev tvåmålsskytt när Villa slog Frillesås och bidrar mycket i det spel som kompletta Villa presterar. Om formen inte dalar bör han vara högaktuell för en blågul plats som "den tredje halven" i VM.

MITTFÄLTARE

Mattias Johansson, Frillesås (1)

När Frillesås tog en blytung hemmaseger i nyckelmatchen mot Tellus var Mattias Johansson överallt. Proppades två gånger i första halvlek och svarade sedan med två mål och två assist i 5–2-segern – och efteråt skrev vi att han egentligen är för bra för att spela i ett bottenlag. Spelar med fart och frejdighet och framför allt ett hjärta som bultar stenhårt för moderklubben.

Se propparna som Johansson skakade av sig

David Jansson, Falu BS (1)

David Forsell är ju vanligtvis den som gör målen i Falu BS som kämpar i botten. När lagets skyttekung var avstängd klev Jansson fram och tog stort ansvar i den enormt viktiga segern borta mot Tellus. Offensivare än vanligt i Forsells frånvaro och på Zinken befäste den 97-födde mittfältaren sin position som en av Falu BS bästa spelare hittills. Här finns stor potential.

Vitaliy Klyushanov, Motala (1)

En gigant som både blev målskytt och framspelare när Motala knäckte Edsbyn på hemmais i början av månaden. Borta mot Vetlanda klev Klyushanov sedan fram som matchvinnare när han smällde in 5–4 i slutminuterna. Värvades från Tranås för att ersätta Eric Ågren inför förra säsongen och har förvaltat förtroendet på bästa sätt. Har hyllats av tränaren Mattias Sjöholm.

ANFALLARE

Joakim Andersson, Villa Lidköping (2)

Stjärnvärvningen från Vetlanda petades från sista landslagssamlingen innan VM. Man kan väl lugnt säga att Andersson har besvarat nobben på bästa sätt. Sänkte Hammarby med ett hattrick på Zinken tre dagar efter landslagstruppen presenterades – och sedan har det bara fortsatt med poängleverans mot gamla klubben och Frillesås. Blågul igen redan i Vänersborg?

Christoffer Fagerström, Hammarby (2)

Mest given av alla i Veckans lag. Verkar ha fått massvis av energi efter landslagssamlingen i Rättvik och har varit en jätte för Hammarby i de senaste matcherna. Ett hattrick borta mot Broberg och sedan fem poäng på två tuffa matcher mot Bollnäs där "Bajen" tog tre poäng av fyra möjliga. Delad tvåa i skytteligan och trea i poängligan. Urkraften Fagerström är i storform.

TRÄNARE

Michael Carlsson, Västerås SK (2)

VSK är i ekonomisk kris och det brukar kunna spilla över även på det sportsliga – det är inte minst Sandviken ett färskt exempel på. Trots jobbiga rubriker och ett mycket akut läge klev VSK ut och vände 1–3-underläge till 4–3-seger under sista kvarten mot svenska mästaren Edsbyn. Det tyder på enorm lagmoral och ett råstarkt ledarskap. Av bara farten städade VSK sedan av Falu BS. (Mattias Sjöholm, som ledde Motala till segrar mot Edsbyn hemma och Vetlanda borta, förtjänar ett hedersomnämnande. Eventuell protest kan skickas in per mejl.)