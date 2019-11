Emilia Jerlardtz och Nicolina Palmcrantz: Nu får det räcka med negativ attityd mot kulturen i Gävle – och vi har rapporten som visar vårt värde

Det kom ett mejl fyllt av både jublande glädje och djup frustration. Avsändare var Emilia Jerlardtz och Nicolina Palmcrantz, båda aktiva inom AT Pegasus och två av många eldsjälar inom Gävles kulturliv som med ideella krafter driver det framåt.

Glädjen kommer av att de nyss läst en ny rapport från World Health Organization (WHO) som äntligen sammanfogat all forskning som finns om kulturens positiva inverkan i människors liv. Sådant som har varit känt sedan tidigare, och som Emilia Jerlardtz och Nicolina Palmcrantz själva känt instinktivt, men som nu sammanställts svart på vitt och med en tung organisation som avsändare.

Frustrationen kommer av åratal av slit i motvind. Inte bara med att behöva kämpa mot krympande budgetar och sämre förutsättningar i sådana frågor som tillgång till lokaler, utan ett ifrågasättande av själva värdet av kultur som de har mött.

Så när vi möts är det för ett brett samtal om kulturens förutsättningar. Vi skulle kunna kalla det en transkriberad debattartikel. Ett stridsrop från två unga kulturröster i Gävle som är djupt engagerade i frågan vart stadens kulturliv är på väg.

Först rapporten från WHO som kom för någon vecka sedan. Emilia Jerlardtz läste den med ett leende på läpparna.

– Sedan kände jag mig gråtmild hela dagen. Det här är vad jag har väntat på i alla år som jag har jobbat med teater ideellt.

Rapporten har samlat resultat från över 900 internationella studier och är den mest övergripande som har gjorts om kulturens positiva hälsoeffekter. Inte bara mot psykisk ohälsa, utan även mot sådant som diabetes och fetma. Den visar på hur kultur över en människas hela liv har positiva effekter, från att barn vars föräldrar läser för dem sover bättre till ålderdomens demens och hur sång kan bekämpa den.

Både Emilia Jerlardtz och Nicolina Palmcrantz har egen erfarenhet av vad ett engagemang i kulturen – i deras fall teater – har gjort för det egna välmåendet. Under sina år med AT Pegasus har de också sett otaliga exempel på unga människor som har förvandlats till det bättre via sitt teaterengagemang och inte minst den gemenskap som de hittat.

– Personligen så vet jag att jag mår mycket bättre i dag än vad jag skulle ha gjort om jag inte börjat spela teater. Jag var själv nära att bli deprimerad när jag började spela teater, men det var teatern som hjälpte mig att komma ur det, säger Nicolina Palmcrantz.

De är båda trötta på att behöva försvara kulturen mot ifrågasättande kommentarer av karaktären: ”Gör någonting vettigt, satsa på ett riktigt jobb!”

– Vem säger till någon som ska börja med en sport ”nej men det ska du väl inte göra, det kommer inte att leda till ett jobb”? Det tas för givet att det finns så mycket annat positivt med att idrotta att det inte spela någon roll om du inte blir fotbollsproffs. Vi vill att samhället ska ha samma inställning till kulturutövande.

Ett konkret exempel som de tar upp är hur ungdomar som väljer ett estetiskt gymnasieprogram ständigt ifrågasätts och att myten om att ett sådant program inte kan leda vidare till högskolestudier är svåravlivad.

– När jag ser unga människor i dag som vill gå estetiska gymnasiet, bara för att de tycker att det är så roligt med teater, och de får reaktionen ”men då kan du inte få ett jobb” tycker jag att det är så tråkigt, säger Emilia Jerlardtz.

Behöver då kulturen försvara sig med de goda samhällseffekter som den har? Finns det inte ett egenvärde i kulturen?

– Självklart ska alla få göra någonting bara för att de tycker att det är kul, men just för att det här motståndet mot kultur finns så är det så skönt att det finns en rapport att peka på för oss och säga att ”nej, vi leker inte bara, det finns ett stort värde i det vi gör”, säger Emilia Jerlardtz.

Jag tar upp ett av de senaste exemplen på hur kulturen får kämpa för sitt utrymme i samhället nu på ett annat sätt än tidigare: Att Skolinspektionen vill sätta stopp för att elever ska kunna gå från lektioner för att öva på ett instrument.

På ljudinspelningen från vårt samtal hörs först bara två djupa suckar.

– Då är det ett jättebra tillfälle att ta fram denna rapport och säga: Titta vad bra det är för inlärningsförmågan att spela instrument.

Ett annat exempel som fick dem att känna att nu får det vara nog, var den diskussion som har uppstått bland kulturaktiva i Gävleborg – framförd på GD Kultur i en debattartikel av Emelie Lundin – om att regionen i sitt framtidsdokument inte alls nämner kulturens roll i den samhällsvision som presenteras.

– Det är så himla konstigt att i våra angränsande regioner så har alla med kulturen i sina dokument, men inte här i Gävleborg. Det kan räcka med bara en liten del från kulturplanen, men det är konstigt att bara helt ignorera kulturens roll. Jag blev arg när jag fick veta att kulturen inte var med över huvud taget, säger Nicolina Palmcrantz.

Det skulle vara ascoolt om vi alla bara stänger ner en dag. Nej, i dag blir det ingen kultur!

Föreningar och arrangörer inom Gävles kulturliv har fått vänja sig vid årliga nedskärningar, att dela på en ständigt krympande kaka. Det har blivit som en naturlag, bara någonting att förhålla sig till. Men samtalet med Emilia Jerlardtz och Nicolina Palmcrantz ger intryck av att tålamodet nu tryter.

– Det finns en stämning i Gävles kulturliv av att nu måste vi göra någonting. Det känns som att det är en rörelse på gång, nu får det räcka! säger Nicolina Palmcrantz.

Kan det vara aktuellt att göra en Greta Thunberg och samla sig till strejk utanför kommunfullmäktige?

– Det skulle vara ascoolt om vi alla bara stänger ner en dag. Nej, i dag blir det ingen kultur!

Samtalet mynnar ut i att de gärna skulle dra igång någon slags manifestation för att visa värdet av vad de och andra i det lokala kulturlivet gör för att göra Gävle till en bättre kommun. Kanske en insamling där alla får skriva ned ett exempel på en konkret sak där kulturen har gjort deras liv bättre? Idéerna är många.

Räkna med att du inte har hört det sista i frågan från Emilia Jerlardtz och Nicolina Palmcrantz.