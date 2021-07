En annorlunda odör spred sig över Skutskär – varade i en timme: "Lukten var vidrig"

Orsaken berodde på en störning i indunstningen och upptäcktes vid fem tiden på morgonen.

– En enskild mekanisk del till en pump hade gått sönder, säger Peter Jansson.

Problemet var åtgärdat vid 10.30 samma förmiddag.

– Lukten avtog egentligen ganska omedelbart efter reparationen var färdig. Efter en timme kände jag inte av den längre, säger Peter Jansson.

– Själva orsaken bakom lukten är en engångsföreteelse. Men att det kommer ut en annorlunda lukt från bruket sker några gånger per år dock aldrig av samma orsak.

Enligt Peter Jansson ska störningen inte ha haft någon påverkan på miljö eller hälsa.

I Skutskär har lukten väckt uppmärksamhet.

En skutskärbo har uttryckt sin frustation på sociala medier:

"När all rening fungerar så är det OK men när driftstörningarna gör att denna rening slås ut så är det vedervärdigt, ni måste hantera redundansen bättre, det här är fan inte ok, idag var det vidrigt", skriver personen.