En påsk utan konstrundor – de stora arrangörerna ställer in

Gästriklands största runda, Gästrik konst, gick först ut med att rundan blir av. Men det beslutet har omprövats.

– Vi har en målgrupp som befinner sig i riskzonen och som har uppmanats att vara försiktiga, så vi vill sätta det säkra och kloka först, säger Katrin Bejmar från Gästrik konst.

Konst på gångavstånd, som i många år har arrangerats på Brynäs som ett bilfritt alternativ för Gävlebor som vill se påskkonst, väljer också att ställa in. De öppnar dock för möjligheten att, om coronaläget tillåter, återkomma till hösten i samband med Å-draget.

Gästrik konst har inte tagit något beslut, men Katrin Bejmar säger att förslaget till konstnärerna är att de som var inplanerade för att ställa ut i år får återkomma 2021.

– För oss är det svårt att flytta fram till senare, då det är svårt att hitta fyra dagar i höst för ett stort arrangemang som Gästrik konst.

Även Sveriges största konstrunda, på Österlen, ställer in. För de medverkande konstnärerna är det ett stort avbräck, då påskrundorna är den tid på året då många säljer som mest.

Sedan tidigare är det bestämt att konstrundan i Hamrångebygden också ställer in, ett beslut som togs före coronautbrottet. Även Konst på väg i Norduppland ställer in. Enskilda konstnärer som brukar bjuda in allmänheten i ateljéer utan att medverka i rundorna kan fortfarande hålla öppet.