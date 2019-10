En samlare och en gentleman – möt två annorlunda bröder i Gävle: "Jag drömmer om att bli ambassadör"

Bröderna Zion och Leo står redo innanför dörren och hälsar välkommen till huset där de bor en bit utanför Gävle. Leo har gjort som han brukar göra varje dag och bytt om till något mer stilfullt som passar hans kynne. I skolan var han klädd i blå ­kavajbyxor och en blå Gant-tröja med vit text. Nu är han förvandlad till en elegant herre från topp till tå, i röd­rutig kostym, väst, vit skjorta, slips och på hans axlar hänger en rökrock i blått siden.

Zion är ledigare klädd och ser mer ut som en vanlig tolvåring med t-shirt, jeans och en tjusarlock i ­nacken. Han delar inte fullt ut sin ­lillebrors klädintresse, men nästan allt annat har han gemensamt med honom.

Zion och Leo samlar på sedlar, har skapat ett eget fiktivt land, gör film och gillar gamla saker och musik. Den mest spelade låten hemma hos familjen är klassikerkupletten ”Kaffe utan grädde” med Gösta Jonsson. En stenkaka och en trattgrammofon skulle inte sitta fel, tycker bröderna.

På ett bord i vardagsrummet har de plockat fram sedlar från jordens alla hörn. Leo har sitt kapital i en låda medan Zion förefaller organisera sitt samlande mer noggrant. Han bläddrar i sina album och visar den ena rariteten efter den andra; svensk kotia, omansk dinar, tysk tjugomarkssedel från 1910, rysk rubel från tsartiden, östkaribisk dollar, kenyansk schilling, sittande svea, vitrysk rublei …

– Vi kollar in samlare på youtube och ser vilka sedlar som vi saknar, ­sedan letar vi på Tradera eller går till Forex och frågar. På Forex är vi stamkunder, säger Zion.

Leo visar ett silvermynt med ett varghuvud i relief. Det är en slant från en italiensk by som har en egen valuta. Zion berättar att hans mål är att ha en av varje svensk sedel som givits ut och att han efter eurons införande är mest intresserad av asiatiska betalningsmedel. Han tycker att många sedlar är som små konstverk och den insikten har stimulerat hans egen kreativitet. Zion gör egna sedlar, fiktiva valutor, med olika kända profiler som drottning Elizabeth, en ung Ingvar Kamprad eller Monica Zetterlund.

– Titta här, jag har skrivit mikroprintad text i hennes hårslinga, säger han och visar upp hundrakronors­sedeln med Monica Z.

En egen valuta har förstås det ­fantasiland som bröderna skapat. ­Cobien breder ut sig på karta likt Ryssland med olika namngivna delstater. Cobien har egna lagar, eget språk och eget alfabet där båda kyrilliska och latinska bokstäver samsas. Leonid Warshawa är president i nordöstra Cobien. Leo föreställer ­honom på en bild, vattenkammad och elegant, i en oklanderligt välstruken mörk kostym. Det är bara en i rad av bilder på Leo i olika utstyrslar; ­malaysisk kung, engelsk beefeater, afrikansk drottning, viktoriansk hovdam, hippie – men mest gillar han snits och klass. Han har nyligen ­rensat ut tio av sina kostymer, men behållit bland annat en frack, en vit smoking och en kavaj i ”limited edition”.

– Jag vill ha en egen stil med en personlig touch. Hellre finklädd än bekväm och jag har alltid mött uppskattning. Det är ingen som har retat mig i skolan, säger Leo som gillar stramheten i militäruniformer och modet i gamla filmer som ”Swing it magistern” och ”Singin’ in the rain”.

Leo vill skapa ett eget gubbrum och har redan hunnit långt i sin ambition. Hans rum ser inte ut som hos den gängse nioåringen. Där finns en äldre utdragbar sovmöbel, en antik sekretär, en gammal kista, ett drinkbord och en spegel. Snabbt byter han om till en ny outfit, en blå kostym och får hjälp av Zion att fästa medaljer på ­kavajslaget.

Jodå, ibland blir de trötta på varandra får vi veta och deras föräldrar störs ofta på att det ligger mynt och sedlar lite överallt i huset. Men pojkarnas intresse för historia och estetik har också givit en naturlig belevenhet. De gillar att äta god mat, umgås, konversera och gärna diskutera politik och samhällsfrågor med de vuxna. Att vid tillställningar hänvisas till ett barnbord ser de som ­värsta straffet.

Tydliga framtidsdrömmar har de också.

– Jag kan tänka mig industridesigner eller politiker, säger Zion som ­förra året skrev ett brev till Stefan Löfven där han uppmanade statsministern och Sveriges regering att underteckna uppropet för en kärn­vapenfri värld.

– Jag har velat bli kläddesigner tidigare men nu drömmer jag om att bli ambassadör. Men i så fall i ett land med inte så strikta regler så att man får vara sig själv, säger Leo och tar farväl genom att statsmannalikt ­lägga den lediga vänstra handen över vårt handslag.

FAKTA: Leo

Ålder: 9 år.

Intressen: Tränar och tävlar i pardans. Klädintresserad. Samlar på valutor, gillar gamla saker och musik.

FAKTA: Zion

Ålder: 12 år.

Intressen: Spelar bas­tuba på kulturskolan, tränar karate, ritar, designar, filmar, samlar på valutor.