En spännande surrealistisk bildvärld – men får den egna fantasin utrymme?

Jag är på väg till Fotografiska vid Stadsgården i Stockholm, är snart en av de ca 3,5 miljoner besökare sedan starten 2010 och är oerhört nyfiken på den stora fotoutställningen "Places beyond" av fotografen Erik Johansson. Titeln skulle kunna översättas med "platser bortom verkligheten". På vägen dit dras jag in i Slussens gigantiska rivning och nybygge och kan inte låta bli att fotografera de aggressiva betongresterna av den anrika trafikplatsen. Verklighetens här och nu tränger sig brutalt på innan jag beträder Erik Johanssons surrealistiska bildvärld. En kontrastrik upptakt.

Fotografiska är som vanligt en besöksmagnet. Entrén är packad med nyfikna fotoentusiaster. Många från andra länder. I den angränsande bokshopen bläddrar några besökare i Erik Johanssons nyutkomna bok med samma titel som utställningen och efter ett tiotals meter öppnar sig en säregen bildvärld i stora glasmonterade bilder.

Som alltid upplyser utställningskuratorerna om fotografens liv, sättet att arbeta och beskriver hans framskjutna plats i dagens internationella fotovärld. Jag lär mig att Erik är född 1985 i Götene, att han nu har sin ateljé i Prag men är ofta i hemtrakterna, där han för det mesta letar efter motiv för sina foton.

I ett separat videorum kan jag se och höra den unge fotografen. Med enkla streck skissar han fram sina fantasifulla idéer. Han fotograferar med sin Hasselbladskamera ibland upp till 100 delmotiv som han sedan med stor skicklighet monterar ihop i ett professionellt bildbehandlingsprogram. Hans arbetssätt är naturligtvis mycket tidskrävande. I snitt färdigställer han enbart åtta verk per år.

Efter videon känner jag mig rustad för det viktigaste av besöket, att betrakta de stora välhängda bilderna, att låta dem möta min egen fotografiska kunskap. Alla bilder har en titel på engelska som exempel "Give me time", "Looking for stars", '"Fishing with grandpa", "Dreamwalking". Jag är ingen vän av sådana beskrivande bildtexter.

De begränsar min egen fantasi. Jag försöker inte läsa dem, låter bilden tala, låter mig dragas in i Erik Johanssons magiska fantasivärld där till synes allt kan vara möjligt. En bild visar väntande tågresenärer på perrongen av stationshuset som i själva verket har hjul och står på räls. Ur husets tre skorstenar bolmar vitgrå rök som associerar till ett ånglok. Landskapet omkring i oskärpa skapar illusionen att stationshuset är i rörelse. Många verk fascinerar genom vågade perspektivförskjutningar och egentligen omöjliga spegelbilder. Sol, måne och stjärnor förekommer i många bilder.

En kvinna i vita arbetskläder står i bildens vänsterkant på en stege och plockar ned månen. Framför en mindre skåpbil hanterar en kollega i högra bildkant åtta färgstarka reservmånar för alternativa uppsättningar i den blåsvartgråa himlen. I en annan bild plockar en ung kvinna ned en stjärna med en stor pincett. Stjärnans magiska ljus faller på henne.

I boken läser jag efteråt: Vi fotograferade bilden en sensommarkväll på ett berg med en liten blixt fasttejpad i toppen på pincetten för att sprida stjärnljuset på modellen och över omgivningen. Pincetten erfar jag specialgjordes av en smed och var en och halv meter lång. I många bilder använder Erik Johansson konkreta ting i twistade och oväntade situationer. Så står en man med sin båt på stora utskurna spegeltrianglar på ett torrt fält. Jag associerar till Aralsjön, den stora centralasiatiska sjön som försvann genom människans giriga exploatering av naturen.

Här som i några andra bilder visar Erik Johansson sitt medvetna politiska jag. I landskapsbilden med titeln "Big red button" ser vi att ett medelålders par har grävt upp ett stort och djupt hål och frilagt en stor röd nödstopps-knapp som mannen nu trycker ned.

Erik Johansson vill göra oss medvetna om att vår värld skulle behöva en omstart för vidare existens.

Det tar tid att gå runt hela stora utställningen. Tankar om fotokonst, bildhistoriska paralleller, enskilda andra fotografer och konstnärer framkallar associationer och värderingar. Jag sätter mig på en bänk, låter tankarna arbeta, njuter samtidigt av andra besökares entusiasm. Härligt att se hur barn dras in i Erik Johanssons magiska bildvärld. En bättre start för barn in i konstvärlden kan jag knappast tänka mig.

Fotografen och retuschören Erik Johansson är med andra ord i gott sällskap av surrealistiska konstnärer (...)

Vid utgången köper jag boken "Places beyond", nyligen utgiven hos Bokförlaget Max Ström som åter bevisar sin lyhörda kontakt med konstvärlden. Med mina intryck från utställningen och boken under armen är jag åter på Stadsgården, på väg till Slussen.

Jag tänker på den berömda belgiske surrealistiska målaren René Magritte som på oljeduk gjorde det vad Erik Johansson decennier senare gör i sina fotomontage, nämligen att låta åskådaren konfronteras med en bildvärld där sakernas tillstånd inte är det som man av erfarenheten förväntar sig.

Den spanske surrealistiska mästaren Salvador Dali tränger sig på. Han förvrider och vränger, öppnar avgrunder, spränger det vedertagna och provocerar ställningstaganden.

Fotografins surrealistiska mästare, amerikanen Jerry Uelsmann, dyker upp. Han monterar sina verk alltjämt i mörkrummet och kallar sitt arbete ”Alchemy of the darkroom”.

Fotografen och retuschören Erik Johansson är med andra ord i gott sällskap av surrealistiska konstnärer, men ett litet störande ”déjà vu” (redan sett förut) tränger sig på när Erik Johanssons bilder passerar revy.

Jag är åter inne i Slussens hektiska byggkaos och där slår mig tanken: Löper inte Erik Johanssons fantasifulla, fotografiskt och tekniskt så utmärkta bilderna stundom risken att betraktaren själv har svårt att brottas med dem?

Jag passerar en provisorisk gång och fotograferar en stor skylt som uppmanar förbigående ”visionärer” att stänga ögonen och tänka på hur Slussen kommer att se ut om sådär fem år när allt ska vara klart. Fantasin sätter fart, bilder av Nya Slussen dyker upp, härligt att hjärnan framkallar imaginära bilder om en plats bortom nuvarande verklighet.

Fotnot: "Places beyond" finns att se på Fotografiska till och med 1/3.

*

Fakta: Dieter Stöpfgeshoff

Dieter Stöpfgeshoff är bosatt i Gävle och har en lång rad dokumentärfilmer och fotoprojekt bakom sig. Nu senast var han aktuell i Gävle med en utställning på Gävle Konserthus med fotografier på symfoniorkesterns musiker. Tidigare har hans fotografier visats bland annat på Konstcentrum. Ett av hans större fotoprojekt har varit en dokumentation av förändringen av Slussen i Stockholm. Han har även visat sina egna och andras fotografier i sin ateljé i Villastaden.