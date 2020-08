Erik Jersenius: Nu hänger biografernas överlevnad på Christopher Nolan

Under sommaren har svenska biografer visat äldre filmer av Christopher Nolan för att försöka locka oss då premiärer av nya storfilmer uteblivit på grund av pandemin. Premiärdatumet för hans nya film ”Tenet”, en spionhistoria som ödesmättat nog utspelar sig vid randen till tredje världskriget, har skjutits upp tre gånger under året. Filmen har kostat över två miljarder kronor att producera och tagit fem år att spela in och nu sätter världens biografägare sitt hopp till att är den som blir deras räddning.

Sedan länge har den nu 50-årige Nolan just uttryckt sin oro för biografernas framtid. Han uppfattar dem som det viktigaste och mest lättillgängliga offentliga rummen i våra demokratier, platser där människor med olika bakgrunder kan mötas, uppleva och reflektera över något fantastiskt tillsammans. Nolan tror på biografernas framtid och vill se en utveckling av dem för att fortsätta erbjuda ännu starkare upplevelser och har också själv investerat pengar i att rusta upp befintliga biografer.

Trots att han betraktas som en av 2000-talets största, främsta och mest populära filmmakare, är han i någon mening också lika mycket på kant med sin samtid som han själv har präglat den. Nolan vägrar att använda både mobiltelefon och e-post och som en närmast reaktionär tekniktraditionalist fortsätter han att filma på ett analogt vis och väljer bort digitala specialeffekter och 3D-format, Nolan ser ingen mening med att ersätta den teknik som format stor filmkonst med något som egentligen är billigare och sämre. Han hävdar med bestämdhet att inte ens dagens tv-skärmar kan återge filmers djup och kvaliteter på ett tillfredsställande vis. Nolan är kritisk till hur streamingtjänsterna och digitaliseringen nu utarmar filmkonsten, algoritmerna styr nu processen i stället för regissörernas kreativa intuitioner. Han sitter i styrelsen för National Film Preservation Board vars uppdrag är att välja ut och i USA:s kongressbibliotek bevara de filmer den betraktar som kulturellt, historiskt och estetiskt oumbärliga. Under coronapandemin har Nolan också uppmanat just kongressen att statligt finansiera stödprogram för Amerikas biografer eftersom de utgör en omistlig del av landets demokratiska kultur.

Nolan själv är något av ett filmiskt unikum och storheten ligger i hans egen paradox. Möjligen är det den dubbla bakgrunden som både britt och amerikan som gör att Nolan så skickligt flätar samman USA:s och Europas filmtraditioner i en alldeles egen vision. Han har en sällsam förmåga att kombinera konstnärliga ambitioner och filosofiska teman med publikframgångar och enorma intäkter, en auteur och vinstmaskin i en och samma kropp. Under sina drygt 20 år som professionell filmskapare har hans verk spelat in nära 50 miljarder kronor och samtidigt erhållit 34 Oscarsnomineringar och tio statyetter.

Inspirerad av regissörer som Ridley Scott och Stanley Kubrick har hans strävan varit att just sammanföra det djupsinniga och det publika. Hans filmskapande har beskrivits som en korsning mellan den svåre britten Nicolas Roegs gåtlika handlingar och bebådande atmosfärer och den publikälskade amerikanen Steven Spielbergs förmåga att trollbinda med det fantastiska.

Nolan är en utpräglad postmodernist som utmanar våra förutfattade meningar om världen och övertygelser om vad som är sant. Han undviker både studior och digitala specialeffekter för autentiska spelplatser och iscensatta händelser och berättar storslagna fiktioner genom handkameror och naturligt ljus, som om han gjorde dokumentärfilmer. På så vis gestaltas det metafysiska, sagolika och historiska genom en brutal realism och naturvetenskapligt objektiv precision, som om han ständigt vill visa oss den materiella verklighetens under.

Även om Nolan skapat film sedan barnsben är han i grunden litteraturvetare och det är snarare hos bildkonstnärer och författare än hos filmmakare som vi hittar hans verkliga inspiratörer. Den holländske konstnären M C Eschers sätt att utforska matematiken genom en bildvärld av sällsamma slingor, nivåskillnader, perspektiv, omöjliga figurer och paradoxer, är återkommande hos Nolan. På samma vis influeras han av den argentinske författare Jorge Luis Borges, den litterära postmodernismens portalgestalt, vars hybrider av lärda essäer och spänningsnoveller handlar om labyrinter, tiden och matematiska gåtor. Likt dem använder Nolan sig just av matematiken för att inge upplevelsen av det mystiska och esoteriska. Hans filmer är i själva verket uppbyggda som matematiska eller geometriska strukturer. Genom matematikens dimensioner och sammansatta diagram närmar sig Nolan filosofiska och metafysiska frågor kring var som vad som egentligen är verkligt, vår förmåga att tolka förstå och orientera oss i världen och vår belägenhet som existentiella och moraliska varelser. Naturvetenskapliga forskare som fått insyn i hans arbetsprocess hävdar att Nolan snarast verkar som en vetenskapsman i sitt sätt att utforska frågor som ligger i gränslandet mellan fysiken och filosofin.

Ett centralt och återkommande ämne i Nolans filmer är tidens natur och dess betydelse för vårt minne och personliga identitet. Hans karaktärer är psykologiskt realistiska och högst mänskliga, de är varken idealtyper eller hjältar. Det gör dem också till opålitliga berättare, varken vi i publiken eller huvudpersoner får på så vis fullt ut grepp om hela sanningen i historien. Deras mentala begräsningar och psykiska tillstånd eller bara att de själva är förledda, gör att skeenden grumlas och omtolkas av rollfigurerna som är känslomässigt störda, besatta, moraliskt dubiösa, rädda, ångestdrabbade, ensamma och olyckliga, skuldtyngda, avundsjuka eller giriga. Nolan låter oss komma nära hans karaktärer, ofta ser vi dem genom kameralinsen bakifrån eller från sidan, som om vi vore deras följeslagare snarare än passiva betraktare. Han för oss också till tillstånd mellan dröm och verklighet, i gränslandet mellan hågkomsten och glömskan.

Väl medveten om filmmediets manipulativa karaktär har Nolan påpekat likheten mellan hur vi som människor försöker finna sätt att slå fast en objektiv och gemensam verklighet och hur publiken betraktar en film ur samma kameraperspektiv. Trots att vi har sett samma film värderar vi den alltid olika och har iakttagit och lagt vikt vid olika saker. Sanningen finns där, men varken vi eller huvudpersonerna tycks fullt ut förmögna att greppa den. Genom sitt labyrintiska berättande lurar han oss ständigt genom att i ett och samma drama skapa flera nivåer av historien och ständigt sammanfläta och dra isär flera tidslinjer i handlingen, skapa tidsförskjutningar och klippa sönder kronologin. Med sina genrehybridiseringar förvirrar Nolan oss, vi får svårt att få grepp om vad det är för slags film vi egentligen ser samtidigt som det leder till nya korsbefruktningar i filmkonstens evolution.

Hans filmer utspelar sig i regel i storstäder där Nolan får utlopp för sin förkärlek för moderna och brutalistiska byggnader, det finns en stark tendens hos honom att sudda ut gränsen mellan just filmen och arkitekturen. Miljöerna är dova och dystra, något som också reflekterar Nolans egen färgblindhet och hans ofrånkomliga sätt att betrakta världen.

Musiken är av största vikt i Nolans filmer, tillsamman med kompositörer som David Julyan, Hans Zimmer och nu senast svensken Ludwig Göransson målar han upp långsamma och atmosfäriska stämningar genom minimalistiska uttryck någonstans emellan det symfoniska och elektroniska. Som filmskapare utmärker Nolan också genom att han på djupet förstår musiken och gör den oskiljaktigt sammanvävd med bildspråket och handlingen.

Vår strävan efter att finna mening i en meningslös tillvaro är ett återkommande tema hos Nolan. Hans karaktärer drivs ofta av filosofiska och idealistiska övertygelser i en värld som bryter ner dem. De möter också sina spegelbilder och dubbelgångare, personer med lika starka, men annorlunda ideal, återigen ett sätt att problematisera vår strävan efter sanning och enhet. Just sanningens, verklighetens och den egna identitetens undflyende karaktär kastar också in Nolans rollfigurer i svåra existentiella kriser, deras öde är nederlaget eller döden. Av just det skälet visar Nolan på vikten för oss av att skapa moraliska och politiska sanningar, även om dess själva egentligen är alstrade ur livslögnen.

Även om Nolan själv hävdat att hans filmer inte alls är politiska har de blivit föremål för mycket politisk analys och analytikerna har åtminstone rätt i att hans filmer reflekterar över de etiska aspekterna av politiken. Det är otvetydigt så att Nolan i sina storfilmer visar oss det samtida västerländska samhällets ideologiska grundstruktur, och politiskt våld, utopiska idéer och klasskamp är ständiga motiv, liksom existentialistiska teman kring människans ansvar och frihet.

Nolan fick 30 år gammal sitt stora genombrott med den dubbelt Oscarsnominerade psykologiska thriller ”Memento” (2000), i dag betraktad som en filmhistorisk milstolpe. Vi får (försöka) följa försäkringsutredaren Leonard Shelby (Guy Pearce) som har förlorat förmågan att minnas efter att han misshandlats i samband med att hans hustru blev våldtagen och mördad. Trots att han inte kan memorera något längre försöker han på egen hand utreda sin frus död genom att samla på sig foton och tatueringar med ledtrådar. Men i vilken mån förleder han ändå sig själv med falska övertygelser och förhoppningar i sin jakt på sanningen?

”Memento” är uppbyggt genom två olika tidslinjer, en i svartvitt foto och en i färg, där den första är kronologisk och den andra visas i omvänd ordning. Nolan ställer oss här inför ett matematiskt problem, vi måste själva lösa koden med den komplexa tids- och berättarstrukturen för att fullt ut förstå filmen.

Trots dess okonventionella och innovativa berättarstruktur blev ”Memento” en stor publiksuccé och föll förstås också kritikerna i smaken. Dessutom har forskare, psykologer och läkare hyllat Nolan för hans exakta och realistiska skildring av en människa som drabbas av minnesförlust.

Hans nästa film och succé var nyinspelningen av norrmannen Erik Skjoldbjærgs psykologiska thriller ”Insomnia” (1997). I Nolans fem år yngre version flyttas handlingen från norra Norge till Alaska och den svenske polismannen Erik Engström (Stellan Skarsgård) byts ut mot Los Angeles-polisen Will Dormer (Al Pacino).

I den lilla fiskestaden Nightmute hittas en 17-årig flicka brutalt mördad och Dormer och hans kollega Hap Eckhart (Martin Donovan) skickas för att assistera den lokala polisen med att utreda mordet. Samtidigt är Dorm själv under internutredning för att ha begått grava oegentligheter vid ett tidigare fall och under tjänsteresan till Alaska får han veta att Eckhart tänker vittna emot honom för att rädda sitt eget skinn. I vad som tvetydigt framstår som en olycka råkar Dormer skjuta ihjäl Eckhart och bestämmer sig för att dölja sin skuld i händelsen. När han själv konfronterar mördaren (komikern Robin Williams i en av sitt livs roller) ställs vi inför frågan om vad som egentligen skiljer Dormer från ”odjuret” han jagar, är de inte bara varandras spegelbilder?

”Insomnia” är en mer konventionellt berättad än ”Memento”, det som utmärker den är att Nolan inte bara gör en nyversion av en film utan att han också på sitt eget vis återupptäckte dess tema och ger historien ett helt nytt liv. Han utforskar också ett sedan återkommande motiv i hans filmer, hur livet och tillvaron ofrånkomligt korrumperar och deformerar oss som moraliska varelser, men också hur personer och ansvaret för deras handlingar kan åtskiljas.

En oväntad vändning tog Nolans skapande när han vände sig till filmbolaget Warner Brothers och serietidningsförlaget DC Comics med förfrågan om att få göra en trilogi om superhjälten Batman. DC Comics konkurrent Marvel Comics hade då sedan millennieskiftet med stor framgång låtit filmatisera flera av sina serier i filmer som präglades av digitala effekter och förhöjda verkligheter, Nolan ville göra något annat, skippa datatekniken och berätta en superhjältehistoria på ett rått och realistiskt vis. Han lyckades på så vis föra superhjältefilmen som genre till Oscarsgalan och samtidigt spela in enorma belopp med sina tre publiksuccéer.

I sin version av superhjältehistorien låter Nolan sig inspireras av Batmans mest dystra uttolkare, serieskapare som Danny O’Neil, Joseph Loeb och Frank Miller. Men framför allt är han influerad av Charles Dickens klassiska roman ”Två städer” (1859) som handlar om den sociala situationen i det sena 1700-talets London och Paris vid franska revolutionen. Centrala teman hos Dickens som martyrskap och återuppståndelse, fattigdom, misär och orättvisa, hämnd, brottslighet, korruption, revolution och politisk terror återfinns i Nolans trilogi "Batman Begins" (2005), "The Dark Knight" (2008) och "The Dark Knight Rises" (2012).

Han använder historien om Batman för att berätta om människor på jakt efter identiteter och livsideal. Inte minst gäller det den föräldralöse huvudpersonen Bruce Wayne (Christian Bale) som letar efter en fadersfigur, men likt Friedrich Nietzsches gudlösa övermänniska genomskådar både falska ideologier och det förljuget korrumperade samhället och i stället skapar sina egna värden, stiftar sina egna lagar och skipar sin egen rättvisa. Samtidigt som han själv som vigilant försöker rädda sin depraverade hemstad Gotham kämpar han mot sina förvridna spegelbilder, terrorister och revolutionärer som likt han själv tar lagen i egna händer när de söker pånyttfödelse av staden och samhället genom förgörelse, död och systemkollaps.

Genom allusioner till samtidens samhällsfenomen som kriget mot terrorn, finanskrisen och Occupy Wall Street-rörelsen utforskar Nolan politikens etiska problem. Finns det situationer där rättssäkerhet och mänskliga rättigheter måste åsidosätta för att uppnå högre gemensamma mål som säkerhet? När de moraliska gränserna suddas ut undermineras till slut de värden som de goda krafterna försöker upprätthålla, i sin kamp mot mörkrets makter slukas till slut ljusets riddare.

Nolan har inte velat kännas vid att det finns någon politisk agenda i hans Batmanfilmer, men bland kritikerna har de tolkats som allt från högerextremt reaktionära och konservativt patriotiska till vänstervridet antikapitalistiska och revolutionsromantiska. Gothambornas resning mot den privilegierade eliten tycks legitim i Nolans berättelse som över huvud taget genljuder av Jean-Jacques Rousseaus filosofi. Det finns ett glorifierande av ett enklare och renare liv bortom storstadens allt mer teknologiserade och artificiella tillvaro. I det kommersiella samhället styrs våra liv av pengar och vi själv och våra relationer blir konstgjorda och skenverkliga. Det är i samhällsgemenskapen vi kan forma en jämlik demokratisk tillvaro där allmänviljan styr efter våra faktiska intressen.

Under de sju år (2005–2012) som Nolan skapade sin Batmantrilogi hann han också göra två andra filmer av betydelse.

”The Prestige” (2006) bygger på den brittiske författaren Christopher Priests drygt tio år äldre roman med samma namn och handlar om två rivaliserande illusionister i 1890-talets London. Ämnet bjuder förstås in till Nolans favoritmotiv, frågan om vad som är verkligt och vad som är illusion och om de ens kan skiljas åt. Filmen är tämligen sammansatt berättad och Nolan flätar samman inte mindre än fyra olika tidslinjer och berättarperspektiv.

Med idé- och kulturhistorisk utgångspunkt i romantiken fångar Nolan tidsandan. Sin vana trogen gjorde han även en historisk skildring som om det vore en dokumentärfilm och spelade in filmen i befintliga viktorianska miljöer i London med enbart handkameror och naturligt ljus.

Filmen antagonister är som vanligt varandra spegelbilder som i sin besatthet i att överträffa varandra ödelägger sitt eget och sina nära och käras liv. Deras tävlan är också en klasskamp, Alfred Borden (Christian Bale) representerar 1800-talets nya arbetarklass som måste smutsa ner sina händer för att uppnå resultat, medan rivalen Robert Angier (Hugh Jackman) är överklassdandyn med pengarna och kontakterna. Konkurrensen dem emellan speglar också kampen mellan Nikola Tesla och Thomas Edison om vems upptäckter som ska lägga grunden för den samtida elektrifieringen av världen. Hela filmen ekar återigen av Rousseaus kritik om den moraliska faran i det snabba teknologiserande av samhället och människan, förlusten av det enskilda jaget och framväxten av den proletariserade massmänniskan.

Science fiction-filmen ”Inception” (2010) utspelar sig i en nära samtid där människan har lärt sig att läsa av och manipulera varandras omedvetna. Starkt influerad av den moderne franske filosofen Gilles Deleuze utforskar Nolan genom thrillerns form verklighetens natur och hur vi upplever den.

Deleuze formulerade merparten av sina tankar under 60- och 70-talet. Hans strävan var att i en värld där den moderna fysikens, matematikens och biologins upptäckter satte vår verklighetstolkning i gungning hitta ett sätt att förstå och orientera sig i den.

Traditionellt sett har vi uppfattat att enskilda personer och ting finns som fasta identiteter och att de är åtskilda redan från början, men enligt Deleuze föregår själva särskiljningen det som särskilts. Endast med den insikten kan vi på allvar förstå djupet av verkligheten, vi måste tränga bortom våra föreställningar och förstå hur de formas. Vår erfarenhet av tillvaron som rumslig och tidslig är därför något virtuellt, vår idé om hur verkligheten är formad, men inte som någon abstraktion utan som själva förutsättningen för hela vårt sätt att uppleva världen, ett system som skapar rum, tid och orsak och verkan-relationer.

Att vi ständigt har svårt att få ihop världen och upplever den som motsägelsefull beror helt enkelt på att den är det. Verkligheten är inte enhet utan en mångfald, en för evigt pågående process av särskiljning i ett kosmos Deleuze beskriver som origami, japansk papperskonst, ett ständigt vikt, uppvikt, omvikt oupphörligt kaos.

Det innebär också att vi aldrig kommer att kunna erhålla ett perspektiv utifrån vilket vi kan förstå denna ständigt förändrade tillvaro, det leder bara till att vi skapar en uppsättning dogmer som vi härleder till varandra logiskt utan att finna stöd för dem i den faktiska världen. Det sanna tänkandet handlar enligt Deleuze i stället om att ständigt våga konfrontera verkligheten och ompröva våra tankar och föreställningar om den. Det gör också att alla identiteter, såväl ting som personer, är flytande och i rörelse. Men det innebär inte att vi kan eller ska överge metafysiken, vi kommer och bör fortsätta att inom filosofin, vetenskapen och konsten formulera nya idéer och tolkningar kring hur verkligheten är beskaffad. Filosofen definierar begrepp, konstnären skapar bilder av upplevelser och känslor och vetenskapsmannen formulerar utifrån sina studier teorier kring sådan som ljusets hastighet eller den absoluta nollpunkten. Här spelar också Deleuzes filmteori in för Nolan, filmen är inte en extern verklighet vi skapar utan bara en förlängning av vår egen tillvaro och ytterligare ett sätt att ordna dess tidsföljd och rörelse.

Deleuzes tankar om verkligheten och vår process att tolka den får också moraliska och politiska följder. Han avvisar den klassiska liberala teorin om att samhället har sin grund och sitt ursprung ur dess individer, eftersom mänskliga identiteter egentligen inte existerar är de endast produkter av begär och maktrelationer. Influerad av Karl Marx och Sigmund Freud hävdar Deleuze att det kapitalistiska samhället styrs och drivs av en begärsinriktad produktion som ordnat tillvaron i moderna, neurotiska och undertrycka individen, nationalstatens kontrollmekanismer och marknadsekonomin anarkistiska och infantiliserande varufiering av tillvaron. Enligt Deleuze förstör kapitalismen succesivt alla traditioner och normer i våra samhällen och ersätter dem med en ny likriktning och kulturell homogenisering baserad på marknadens mål och värden. Det senare sker genom en allt subtilare kontroll av människan. Om vi tidigare blev övervakade genom att tillbringa våra dagar på fabriken, skolan, kontoret eller fängelset, så kontrolleras vi i all större utsträckning av banksystemet genom våra konsumtionsvanor och transaktioner på marknaden.

Även om Deleuze är pessimistisk kring det moderna samhällets utveckling hoppas han på den frihet för människan han tror är möjlig. Det goda livet kan enligt Deleuze inte beskrivas eller bedömas utifrån några abstrakta värden formulerade av Gud eller förnuftet, utan finns att finna i världen själv. Problemet är enligt Deleuze att samhället fortfarande begränsar var människans potential och förfrämligar dem för vilka de egentligen är och vill vara. Därför måste vi hela tiden göra oss av med etablerade identiteter och i stället bli dem vi kan bli, även om vi inte vet vad det innebär i förväg. Låt bli att döma är Deleuze råd, det hindrar oss från att skapa nya värden.

I Nolans film delar mänskligheten en drömvärld som blir porten in till andra människors medvetande. Han drar Deleuze idé om det moderna kontrollsamhället till dess spets, inte bara kan vi kartläggas genom våra konsumtionsvaror, nu finns också möjligheten att styra oss genom våra innersta önskningar och begär. Relationen till Deleuze kastar också nytt ljust över Nolans filmskapande och hur han använder just den kommersiella populärkulturen för att syna det moderna kapitalistiska samhället och dess maktstrukturer, men också människans förmåga att omdana sig själv och skapa nya värden.

I den episka rymdfilmen ”Interstellar” (2014) för Nolan oss till år 2067, en dystopisk framtid där mänskligheten kämpar för sin överlevnad i en värld där växtligheten är utdöende. På jakt efter ett nytt hem för människan skickas en grupp astronauter iväg genom ett så kallat ”maskhål” nära Saturnus för att utforska ett nytt beboligt solsystem.

Filmen har uppmärksammats för sin vetenskapliga realism i gestaltandet av vad som är teoretiskt möjligt, som att färdas i tiden genom svarta hål. Det är intressant då den framtid Nolan skildrar är en tid av post-sanning där skolorna inte lär ut den riktiga historien utan en tillrättalagd berättelse som exempelvis påstår att Apolloresorna aldrig ägt rum.

I sin förra film “Dunkirk” (2017) vänder sig Nolan i stället till historien och skildrar slaget vid och evakueringen av brittiska och franska styrkor från Dunkirk 1940. Filmen säger något om Nolans ställning inom filmvärlden, han lyckas få Hollywood att finansiera en krigsfilm som inte handlar om amerikanska soldater och som dessutom skildrar ett förlorat slag. Den trefaldigt Oscarsbelönade ”Dunkirk” har omnämnts som den främsta krigsfilmen någonsin och är gjord med en minutiös realism in i var detalj i syfte att försöka återskapa den verkliga händelsen och veteranernas enda synpunkt var att dånet från kanoner och flygbomber var högre i filmen än vad de själva upplevde under slaget.

”Dunkirk” är tämligen osentimental och saknar heroer, Nolan fångar i stället ljuset, rörelserna och upplevelsen av en förmodad annalkande undergång. Precis som i “The Prestige” går han i dialog med tidens idéer, filmen osar av Samuel Becketts absurdism och Albert Camus och Jean-Paul Sartres existentialism. De anstormande tyska trupperna ser vi aldrig, vi hör bara deras skott och bomber allt starkare i takt med att de kommer allt närmare de strandsatta allierade förbanden som inväntar sin utplåning. Inför detta existentiella hot står nu soldater såväl som civila inför det avgörande valet att göra motstånd eller att överge friheten.

I den nya thrillern ”Tenet” drar Nolan sina teman kring verkligheten, tiden och den personliga identiteten till sin spets i en hjältelös berättelse där vem som egentligen är ”god” och ”ond” är högst diskutabelt. Framtidens människor tvingas finna ett sätt att ändra tidens riktning för att rädda sig själva från den klimatkatastrof vi orsakar, något som får ödesdigra följder.

I kväll är det officiell premiär för Nolans nya ”Tenet”, som fått blandad kritik, men som sannolikt ändå kommer får oss att återvända till biograferna.