Erika Grahm i lång intervju – om känslosamma avskedet: ”Vår generation har gjort något med damhockeyn”

Efter 16 säsonger på elitnivå får det räcka. Nu lägger en av svensk hockeys största ikoner skridskorna på hyllan.

På sitt hockey-CV har Erika Grahm bland annat två OS, sex VM, ett SM-guld, två SM-silver, 220 landskamper och 440 matcher i SDHL.

Hur hittar man en ny identitet när man varit hockeyspelare i hela sitt liv?

– Jag vet inte. Eftersom jag jobbar parallellt med hockeyn så känner jag mig fortfarande identifierad med det. Men ändå, jag vet inte. Och det är det som är så sjukt läskigt. Samtidigt lite spännande så klart. Jag tror att jag kommer få min dos av hockey ändå i och med att jag kan vara med på träningar och så. Det ska nog lösa sig.

Men när hösten kommer...

– Då kommer det bli så sjukt jobbigt.

Du kan inte känna att det är skönt att slippa barmarksträningen?

– Äh, den har jag redan gjort. Träningsviljan har det aldrig varit nåt fel på, jag älskar att träna och kommer alltid fortsätta med det. Jag måste bara hitta nåt att träna för. En klassiker eller så, nåt Vasalopp kanske?

Hur sammanfattar man en elitkarriär som sträcker sig från tidiga tonår till långt in i vuxenlivet i korta ordalag?

– Det sjuka är, när jag tänker tillbaka nu så känns det som typ fem år. Det har gått så fort. Klart det finns toppar och dalar. Men generellt så har jag haft en bra karriär. Och det är ashäftigt att vår generation har gjort något med damhockeyn. Vi har ändå varit banbrytande.

– Vi har gått från att vara som ett ungdomslag där man måste sälja korv eller underkläder för att ens få spela till att vi i dagsläget är semiprofessionella på elitnivå. Bara det är en häftig resa.

En häftig resa, samtidigt som hon haft roligt på vägen.

– Det är så förbannat kul att spela hockey. Det är det som gör det jobbigast att sluta. Jag tycker det är så sjukt roligt, säger hon och nog syns det en tår i ögonen på henne?

Så vad är då anledningen till att hon lägger av?

– För att tiden för att kunna spela på högsta nivå räcker inte till. Det finns bara 24 timmar på ett dygn och det finns andra saker som jag är intresserad av att göra.

Min känsla säger mig att om du varit en man, så hade du haft många år kvar på högsta nivå. Men att det inte går att kombinera jobb på sidan av plus en elitsatsning på isen hur länge som helst.

– Exakt. Och hade jag inte haft det här jobbet så hade jag säkert kunnat spela i några år till. För motivationen till att träna är det inga problem med, inte kroppen heller. Men jag märkte under senaste säsongen när jag hade jobbat svinmycket och samtidigt tränat mycket, att jag inte förstod varför jag var så trött?

– Ja, förmodligen för att jag aldrig får återhämta mig.

I början av säsongen ådrog sig Grahm en hjärnskakning. En lättare sådan, men som höll henne borta under lång tid.

– Jag fick en lite putt in i sargen och for in med gallret i plexit i sakta fart. Så det är klart det var något annat än en smäll. Det var då jag började inse att det här inte kommer gå länge till.

– Sen såg familj och vänner att det inte var hållbart också. Nånstans känns det naturligt, att jag är klar. Men samtidigt känner jag även, det är så sjuuukt kul! När man står där på isen och det är nedsläpp inför match, det har aldrig varit nåt tvivel!

– Sen kommer jag kanske inte sakna att åka på söndagsroadtrip till Göteborg. Det har man gjort i 16 år. Bussrumpan har man ju.

Undrar hur många mil du har i en buss?

– Du, när man spelade i Modo i 13 år och närmaste bortamatchen var Luleå...

På tal om Luleå. Det var där hon spelade sin sista match. Den tredje SM-finalen i våras som även blev den avgörande.

– Jag visste det efter slutsignalen. Det var väl därför jag stod och grinade som ett barn. Dels för att jag hatar att förlora och för att det var känslomässigt med det vi hade gått igenom med coronasmittan och allt, för jag tycker vi var värda mer.

– Men framförallt var jag så jäkla ledsen för att jag visste att det var min sista match. Det var där mitt hjärta brast för hockeyn. För jag älskar de där matcherna. Fick jag spela slutspel i resten av mitt liv hade jag gjort det. Det är klart att det var känslomässigt.

Om vi istället ska blicka tillbaka till något mer positivt så är höjdpunkten SM-guldet med Modo 2012.

– Segermässigt är det ju det. Jag har inte vunnit så många titlar. Men just guldet och de åren i Örnsköldsvik mellan 2011-2014 så tog Modo en ny riktning. Vi tog stafettpinnen i svensk damhockey och gjorde nåt riktigt stort.

– De åren är speciella. 2013 åkte vi ut mot Brynäs i semifinalen efter att vi varit outstanding i serien och vunnit den, året efter var vi i final igen och föll i sudden mot Linköping när vi återigen varit outstanding i serien.

2014 spelade även Erika Grahm sitt första OS med Damkronorna. Det slutade med ett sur fjärdeplats efter att man föll i bronsmatchen mot Schweiz och en viss Lara Stalder.

– Du, det har man fått höra från henne.

– Det är väl ändå under de åren som var min prime under karriären. Det var även då jag var som allra hungrigast.

Men att spela hockey som tjej, det gör man inte för de stora pengarna.

– Nej, vi gör det knappast för att bli rika. Vi spelar för passionen och för att vi älskar idrotten. Belöningen blir de här stora upplevelserna. Båda OS:en jag varit på har varit jättestort för mig. Och alla VM-turneringarna också. Jag har nog uppskattat allt tror jag.

Har du uppnått det du ville uppnå som en liten tös från Frånö utanför Kramfors?

– Jag kommer inte ihåg att jag hade några specifika mål så. Alltså, jag var ensam tjej i Kramfors-Alliansen och jag var väl runt 10 år när jag började förstå att det fanns andra tjejer som spelade hockey och att det fanns ett damlandslag.

– Utan det finaste av allt är att jag föddes som en Modoit. När jag kom ut ur mammas mage var det som att jag fick på mig en Modokeps direkt. Det har varit väldigt speciellt för mig. Det är inte många som får spela och vara lagkapten för klubben i ens hjärta.

Direkt när hon tog studenten fick hon frågan om hon ville börja jobba på Modos kansli. Det var Robert Elfving, damansvarig och ansvarig för hockeygymnasiet som ställde frågan om hon kunde börja dra in lite sponsorer till damlaget.

– Jag var 19 år, ung och dum, haha! Jag kommer inte ihåg vad jag fick i lön, men jag minns när jag tittade tillbaka för några år sen att det var typ ingenting. Men det tänkte inte jag på då, jag tyckte bara att det var ashäftigt att få jobba på kansliet samtidigt som jag spelade. Jag hade ju världens bästa vardag.

I samma veva anställdes Mikael Nilsson som coach på halvtid och halvtid på kansliet. Tillsammans drog duon igång med events runt matcherna, var ute och snackade med sponsorer vilket gav ett rejält uppsving.

– Då blev damsektionen mer en del av klubben. Vi fick komma in i elitverksamheten. Nu jobbade jag inte med det hela tiden, men det var lätt för mig när jag satt på kontoret att kunna påverka saker och vara drivande i många frågor.

– Jag har haft det jäkligt bra. Så när jag tänker på min hockeykarriär så är det Modo och Kramfors-Alliansen.

Men så var det ju det där med Brynäs då. Frånötösen som varit så förknippad med Modo vände upp och ned på hockeysverige när hon helt plötsligt en dag 2018 skrev på för Gävleklubben.

– Jag flyttade till Brynäs för att satsa på en civil karriär. Klart att min inställning till hockeyn har varit exakt likadan, jag har ju alltid velat vinna, det måste ju du ha sett också?

Jo, det har märkts.

– Men det var inte samma prioriteringar i livet. Och första året här var ju ett speciellt år. Det var lite rörigt och inte så professionellt. Men de två senaste åren, framförallt det senaste, då har allt varit världsklass.

– Även om det blev ett SM-silver så var det ett sånt jäkla bra avslut. Ett lag jag byggt ihop själv. Allt var mitt i prick, både som människor och som spelare hur vi fick ihop det i alla olika roller. Jag hade velat spela med det där laget jämt. Det var ett helt galet bra lag och framförallt människorna. Ett häftigt avslut så.

30 juni 2021 kom dock beskedet att det var över. För gott.

Vad har du fått för reaktioner på det?

– Jag har fått jättemycket fina hälsningar. Från människor man kanske spelat en säsong med i Modo, såna man knappt kommer ihåg. Riktigt kul! Sen har det ramlat in från grabbarna man spelade med när man var liten.

– Men det jag förvånats över mest är att jag verkar ha berört en bred målgrupp. Dels att jag varit en förebild för många spelare i min ålder, men även spelare som är äldre än mig verkar tycka att jag gjort ett intryck. Även mycket fans i olika åldrar.

– Sen har jag gjort ett stort arbete utanför isen och det är väl det många har berörts av. Jag har sett det som en styrka att jag har kunnat utnyttja min karriär till att påverka på sidan av.

Hon har ofta påtalat att hon gör allt jobb för att skapa bättre förutsättningar för kommande generationer. Förutsättningar hon själv aldrig hade.

Är det vad som drivit dig under alla år?

– Jo, det är nog det.

Hon noga med att påpeka att hon hade världens bästa start på hockeylivet, trots att hon var just ensam tjej. Det är även något hon berättat om i flera intervjuer tidigare.

– Jag ser en otrolig potential i damhockeyn, den går att utveckla mycket. Jag vill att alla tjejer ska ha bättre förutsättningar än vad vår generation hade. Jag hade inga kvinnliga förebilder när jag var liten. Och så ser man spelarna idag som är ett helt lag med elitatleter.

Samtidigt som damhockey gått framåt både nationellt och internationellt så är det ingen hemlighet att det varit turbulent vad det gäller Damkronorna och Svenska ishockeyförbundet.

Att det har blivit som det har blivit tror hon handlar mer om misskommunikation och ointresse.

– Det fanns inte riktigt ett intresse från förbundets sida att följa med i utvecklingen som skedde. Det skapades en liga, en ligaorganisation, klubbarna satsade. Men drivet att hänga med i det, fanns inte riktigt. Det synkade inte.

Men nu upplever hon det som att inställningen är helt annorlunda.

– Det är jag superglad över. Jag har inget emot Svenska ishockeyförbundet och hoppas en dag att jag kan få göra något för dem utanför isen och bidra med det jag kan i en ledarposition eller liknande.

– Att jag skulle dra på mig landslagströjan över 220 gånger trodde jag dock inte. Men jag kommer ihåg att min pojklagstränare sa, "är det nån som kommer spela i landslaget grabbar, då är det Erika". Så det har väl alltid funnits nåt där.

Nu väntar en civil karriär på heltid. Utan att behöva snöra på sig skridskorna efter en heldag på jobbet. Men vad är det egentligen som väntar för henne?

– Vad som händer i Brynäs får vi se. Jag har jobbat som spelare och sportchef dam i tre år. Nu vill jag jobba lite bredare. Klart att min spetskompetens är på dam- och flicksidan och det kan uppfattas som att jag brinner för bara det, men så är det absolut inte.

– Jag brinner för helheten och vill jobba i en mer övergripande roll.

Något hon upptäckt efter den struliga våren i Brynäs IF.

– Nu när vi varit några kroppar korta så har jag fått tagit ett stort ansvar över alla avdelningar. Allt från ungdom upp till herr eftersom vi inte haft någon ungdomsansvarig eller en sportchef herr på plats. Jag har väl varit operativ sportchef över alla avdelningar och har haft mycket kontakt med Josef (Boumedienne) som skött rekryteringen till herr.

– Men det administrativa på herrsidan har jag skött. Jag har även varit med i SHL:s sportchefsmöten vilket varit väldigt inspirerande och lärorikt.

I tidigare intervjuer med henne har hon nämnt att hon någon gång i framtiden vill bli sportchef för ett herrlag i SHL.

Men att åka omkring till olika ishallar för att scouta nyförvärv kanske inte är det som lockar mest.

– Jag brinner nog mer för att skapa förutsättningar för sporten. Att kunna jobba övergripande, se över de ekonomiska delarna, hur får man ihop ett Brynäs och så. Klart att herrlaget är loket, men utan dam- och ungdomssidan så är inte de nånting heller.

– Jag vill jobba för det långsiktiga, hur vi ska vara kostnadseffektiva, hur får vi bättre faciliteter, hur reser vi? Att jobba mer med system och organisation. Att skapa förutsättningar för hur sportchefer ska utveckla hockeyspelaren.

Låter inte det som en General Manager?

– Jag vet inte vad en sån gör! Om du kollar på alla som har en GM i SHL och ringer runt och kollar vad alla gör, så kan jag lova dig att alla gör olika saker.

– Sen måste man se till vad klubben vill och hur den ser ut. Vi har nåt jätteunikt i vår klubb med "En bra start". Hur ska vi utveckla det vidare? Det finns så mycket frågor. Men för att svara på din fråga efter den här utläggningen så, jag ser verkligen att jag skulle kunna bidra till helheten.

På vilket sätt?

– Jag har en egen karriär, har gått hockeygymnasium, jag har varit med i flickverksamheten, jag har bra koll på juniorer, dam och herr. Jag har koll på hockeyallsvenskan, jag följer Modo, jag har helhetsbilden över en sportorganisation.

Utanför hockeyn består privatlivet sambon David Åkerblom, J20-tränare i Brynäs och hunden Jack. Paret har köpt hus i Lexe och båda har ett år kvar på sina kontrakt i Brynäs. Vad som händer efter det är än så länge oklart.

– Vi är nog öppna för förslag vart livet tar oss. Jag är jätteöppen för att jobba i Modo igen. Jag har ett enormt Modohjärta kvar och kommer alltid att ha det, så jag stänger inga dörrar. Sen får vi se vad som händer här i Brynäs också.

– Det är ett spännande år framför oss. Jag har ett år kvar och vi är på väg någonstans med damerna fortfarande. Vi kommer ha ett sinnessjukt bra lag även i år. Men jag ser mig inte jobba långsiktigt som sportchef dam bara, utan jag behöver nåt mer att hugga tag i för att se mig långsiktigt i Brynäs. Annars finns det säkert andra jobb, säger Erika Grahm.