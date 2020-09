Ersson borta i två veckor – då fick 16-åring kliva in med kort varsel i Brynäskassen

Samuel Erssons skada är inte allvarlig och Brynäs bedömer att målvakten är tillbaka i full träning om två veckor.

Brynäs väljer dock att lägga locket på och inte kommentera vad olyckan i hemmet handlar om.

– Efter en läkarundersökning på måndag eftermiddag konstaterades att skadan är av lättare karaktär. Samuel tränade off ice i gymmet redan under tisdagen och kommer att fortsätta göra så till dess att han går på is igen, uppger Brynäs i ett pressmeddelande.

Som vi berättade i vår liverapportering från träningen kommer Anton Rödin att testa på is denna vecka och förhoppningen är att han kan träna med laget nästa vecka. Om han kan spela premiären nästa torsdag är ännu oklart. Greg Scott, som skadade sig i måndags, gjorde undersökning med magnetkamera i Stockholm på tisdagseftermiddagen och väntar på svar därifrån.

Med Samuel Ersson skadad fick en ny målvaktstalang känna på hetluften. Den 192 cm långe Samuel Jonsson från Strömsbro handlar det om. Han är fortfarande bara 16 år och fick göra sin första träning med Brynäs A-lag.

– Jättekul. Jag fick veta det bara nån timme innan nu på förmiddagen. Det var Micke Sundlöv (sportchefen) som frågade om jag kunde träna.

Den tre år äldre Adam Matsson, som normalt är den som får kliva in och täcka upp från juniorlaget, kände sig krasslig och kunde inte träna. Och när Samuel Ersson är skadad gick frågan till unge Jonsson.

– Häftig känsla. Jag har gått på Prolympia och suttit på rasterna här och kollat en massa och tänkt att hit vill man.

Hur var det då?

– Jobbigt men kul. Högt tempo och grymt hög nivå. När vi spelade över helplan kände man verkligen att det är högsta nivån i Sverige detta. Men jag tycker det gick bra, ler Samuel Jonsson och nämner några förebilder.

– Ja, det är ett helt gäng man kollat på. Helt sjuka namn som Markström, Lindbäck, Jonas Johansson, Oscar Dansk och många fler.

Samuel Jonsson fyller 17 år i december kom till Brynäs U16 för två år sedan från Strömsbro. Han går andra året på hockeygymnasiet, samhällsprogrammet på Borgis.

I helgen när J20 hade säsongspremiär var han reserv när Brynäs slog Djurgården med 2–1 på Hovet i Stockholm. Dagen efter, suddenförlust 4–5 mot AIK, var det Gustav Karnatz också född 03, som var reserv bakom Matsson.

– Vi brukar alternera vem som ska vara back up i J20. Jag, Gustav eller Isac Grönhagen, berättar Samuel Jonsson.

Alla tre har sin huvudsyssla i J18-laget under Tommy Sjödins ledning. Grönhagen är född -04 och ny från Värmdö för säsongen.

Men just nu är det Samuel Jonsson som tagit det största steget, att träna med A-laget.

Fakta Samuel Jonsson

Född: 15 december 2003.

Moderklubb: Strömsbro IF.

Längd/vikt: 192 cm/86 kg.

Aktuell: Gjort sin första träning med Brynäs A-lag.

Skadeläget i Brynäs