Erssons superräddning räddade Brynäs – men bara för stunden: "Fast vi väljer att se det positiva"

Power play har fungerat klockrent för Brynäs under inledningen av säsongen – men nu fick man kanske den första möjligheten lite för tidigt. För den kom redan i första spelminuten och riktig vasst blev det inte.

Inte heller Frölunda fick till det, när laget fick chansen strax efteråt.

Istället studsade pucken fram till Brynäsbacken Tom Hedberg vid ett tillfälle och då blev det nästan fritt fram – men skottet var inte tillräckligt vasst för att lura Niklas Rubin.

Trots, eller på grund av, att lagen låg så hårt på varandra, blev den första perioden mållös, vilket fick Peter Andersson att säga i CMore:

– Vi kopierar gärna den här perioden.

Vilket man också försökte. Men halvvägs in i den andra perioden låg dock pucken bakom Samuel Ersson, men det behövdes inte lång videobedömning för att hitta Jan Mursak målgården.

Inte godkänt alltså.

Och Ersson kunde fortsätta svettas för nu låg Frölunda på för att göra ett regelrätt mål. Som när Mats Rosseli Olsen sköt lite senare.

Men sedan sköt Rosseli Olsen ännu vassare. Och det var när Brynäs tappade pucken halvvägs upp i en offensiv. Spelet vände – och då var Samuel Ersson utlämnad och Frölunda tog ledningen.

Sedan var det just Ersson som såg till att det bara stod just 0–1.

Men ett måls underläge var ändå för mycket för Brynäs – som aldrig var i närheten av en kvittering.

– Ändå var det här ett steg i rätt riktning. Det var saker vi gjorde bra och det var saker vi gjorde mindre bra. Så även om det blev förlust väljer jag att se det positiva, sa Peter Andersson i CMore.

För till slut var det just supertalangen Lucas Raymond som blixtrade till och som skickade in 2–0. Då hade det gått 10.42 av perioden och Brynäs fick möjlighet att samla sig under ett power break.

Men kraften, precisionen och förmågan fanns inte den här kvällen. Utan den tredje bortamatchen för säsongen slutade med förlust, efter poäng i de övriga (seger mot Färjestad, förlust efter förlängning mot Linköping).

Nu väntar ny bortamatch, mot "Bulan" Berglunds Luleå på lördag.

Matchens tackling...

...kom i första perioden – och utdelades av Simon Bertilsson.

Offret? Hetaste svenske NHL-draftkillen Lucas Raymond (fjärde svensk och till Detroit Red Wings) som inte såg upp när Bertilsson kom ångande i alldeles lagom fart och fokus

Bertilsson tryckte till – och Raymond flög omkull, men reste sig lite omskakad efter den mycket regelrätta precisionsinsatsen av Brynäsbacken.

"Jodå, den är jag nöjd med", sa Bertilsson i CMore-sändningen.

Matchens räddning...

...var Samuel Erssons. Och det vid ställningen 0–1 när pucken gick parallellt med förlängda mållinjen från ena sidan till den andra – och Mats Roselli Olsen skickade in 2–0.

Inte.

För Ersson hann med och slängde ut plockhandsken och styrde undan pucken.

"Ja, det borde ha varit mål där. Vi får säga att han gjorde det snyggt", sa Mats Roselli Olsen om Erssons parad i CMore-sändningen.

Matchens saknade burop...

...var de som man annars alltid hör när domaren visar fel tecken efter en videogranskning.

Som det blev efter halva andra perioden. Men det fanns inget att protestera mot, för Jan Mursak åkte själv in i Samuel Erssons närområde när Jens Olsson sköt. Inte godkänt alltså, där vid ställningen 0–0.

Brynäs tre stjärnor

1. Samuel Ersson, målvakt

Fortsätter att jobba lugnt och metodiskt i målet. Verkar sitta ihop bra med sitt uteförsvar – vilket ger möjlighet att släppa returer. Kunde inte göra mer för att fixa poäng i den här matchen – för det krävs ju mål framåt också.

2. John Nyberg, back

Agerade smart och säkert i egen zon. Såg till att hålla rent det som skulle hållas rent.

3. Anton Rödin, forward

Inget mål. Ingen poäng. Ingen toppmatch. Men det är ändå tydligt att det är Rödin som är drivande i Brynäs offensiv och att det är förstakedjan som måste göra det.

Matchfakta

Frölunda–Brynäs 3–0 (0–0, 1–0, 2–0)

Andra perioden: 1–0 (17.08) Mats Rosseli Olsen (Nicklas Lasu, Joel Mustonen).

Tredje perioden: 2–0 (10.42) Lucas Raymond, utan assistans, 3–0 (19.49) Max Friberg (Joel Lundqvist).

Utv, Frölunda: 2x2 min. Brynäs: 3x2 min.

Skott: 31–19 (9–8, 14–9, 8–2).

Domare: Wolmer Edqvist, Richard Magnusson.

Publik: 50 (Scandinavium).

Så spelade Brynäs

Målvakter: Samuel Ersson (Viktor Andrén).

Förstafemman: Simon Bertilsson, Marcus Björk – Patrik Berglund, Linus Ölund, Anton Rödin.

Andrafemman: Jonathan Sigalet, Tom Hedberg – Nicklas Danielsson, Emil Molin, Jaedon Descheneau.

Tredjefemman: Kristofer Berglund, John Nyberg - John Persson, Adam Pettersson, Daniel Mannberg.

Fjärdekedjan: Johan Alcén, Oscar Birgersson, Samuel Solem

Extra back: Josef Ingman.