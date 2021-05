Ett kilo amfetamin från Hofors dumpades vid poliskrock i Ockelbo – fyra män åtalas

De fyra män som nu åtalas vid Hudiksvalls tingsrätt misstänkta för bland annat grovt narkotikabrott har suttit häktade under två till tre månaders tid. Polisen ska ha haft männen, som är i 25- till 45-årsåldern, under uppsikt under en längre tid innan de slog till.

Genom spaning och telefonövervakning har polisen kunnat följa männens steg och kontakter med varandra. I början av februari blev två av de nu åtalade männen iakttagna, tillsammans med en tredje person, på en restaurang i Söderhamns kommun. Enligt åklagaren ska det då ha handlat om förberedelser inför en narkotikaaffär.

Knappt en månad senare hamnade de två männen, i 25- respektive 45-årsåldern, i en våldsam biljakt i Ockelbo, där en polisbil blev påkörd och fick skador för nära 230 000 kronor. I samband med biljakten kastades narkotika ut från männens fordon, som prejades av vägen sedan ytterligare två polisbilar dykt upp.

Vid gripandet beslagtogs 963 gram amfetamin. Narkotika som ska ha köpts i ett område kring Hofors eller Storvik, enligt åtalet. Där framkommer också att polisen genom telefonavlyssning och övervakning av sms haft koll på hur de fyra åtalade männen haft kontakt med varandra dagarna innan och att konversationerna då handlat om förberedelser och narkotikahantering.

De två männen som greps efter biljakten ska också fastnat på bilder när de besökt orter i Gästrikland där de träffat andra personer inför det misstänkta narkotikaköpet.

Drygt tre veckor efter gripandet i Ockelbo kunde polisen på avstånd se hur de två andra männen, som är i 30- respektive 35-årsåldern, möttes upp vid Söderhamnsporten. Där menar åklagaren att det sedan skett en överlåtelse av ett kilo amfetamin och lyfter i bevisningen fram att männen tidigare ska ha haft samtal med varandra där de diskuterat pris och betalning för levererad narkotika.

Efter mötet ska polisen ha följt efter den äldre mannen till hans bostad och sedan vidare ut på E4, innan han stoppades och greps i höjd med Hudiksvall.

Han hade då en burk med drygt 800 gram amfetamin och vid hans bostad påträffades ytterligare cirka 200 gram av samma narkotika.

De nära två kilo narkotika som nu tagits i beslag är droger som åklagaren menar var tänkt att säljas vidare.

Utöver grovt narkotikabrott åtalas tre av männen även för förberedelse till grovt narkotikabrott. Det efter att ha införskaffat en vacuummaskin med tillhörande påsar, en digitalvåg och tillverkat metallpressar som, enligt åtalet, varit avsedda att användas för systematisk hantering av större mängder narkotika.

Rättegången mot de fyra åtalade männen kommer att inledas den 2 juni och beräknas pågå under tre dagar.