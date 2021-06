Evelyn Schreiber: Är det verkligen polisens sak att hantera psykisk ohälsa?

Sedan mordet på amerikanen George Floyd förra året har demonstranter, aktivister och progressiva politiker runt om i USA skanderat "Defund the police". Tanken är inte så mycket att avfinansiera polisen, som att ombudgetera några av de miljarder dollar som går till polismyndigheterna till andra livsviktiga samhällsinstitutioner. I brist på sociala skyddsnät och vårdinstitutioner är det i regel polisen som får handskas med människor som lever i olika former av utsatthet och med psykisk ohälsa. Resultatet är många gånger förödande: poliser, utan psykiatrisk utbildning, har svårt att bedöma situationen – och hotbilden – och tar ofta till övervåld. Inte sällan slutar det i död och lidande som hanterat annorlunda kanske hade kunnat undvikas.

Det amerikanska samhället och polisväsendet är förstås vitt skilt från det svenska. Men liknande samtal om polisens kärnuppdrag kan behövas även här. Under 2020 tog Polismyndigheten emot i snitt 60 samtal om dagen från människor som uppgav att de inte ville leva längre. Under måndagen rapporterade P4 Gävleborg att polisen i länet får rycka ut minst två gånger per dygn på grund av självmord, självmordsförsök och psykisk ohälsa. Och trenden är nedslående: för tio år sedan rörde det sig om 287 handräckningar vid akut psykisk nöd, i fjol var motsvarande siffra 452.

Organisationer som arbetar med psykisk ohälsa länge höjt ett varnande finger för stigmatiseringen det leder till när polisens piketbil svänger in på uppfarten.

Poliser tvingas inte bara på daglig basis hantera situationer som de saknar nödvändig, livsviktig kompetens för. Det är också, ur ett samhällsperspektiv, ett enormt slöseri med polisens redan knappa resurser. Därtill har organisationer som arbetar med psykisk ohälsa länge höjt ett varnande finger för stigmatiseringen det leder till när polisens piketbil svänger in på uppfarten, att som sjuk bli behandlad som en kriminell.

Ett alternativ vore att göra som flera andra regioner och införa särskilda psykiatriambulanser. Dessa av regeringen efterfrågade ambulanser är bemannade med specialistsjuksköterskor i psykiatri och rycker istället för polisen ut på larm om akut psykisk ohälsa, ofta vid risk för suicid.

Förslaget ligger redan på Gävleborg regionfullmäktiges bord, som lovat att utreda frågan närmare. Men mest troligt faller det på det praktiska. Att frigöra en särskild ambulans och säkerställa att det finns specialiserad personal är ingen lätt, eller billig sak. Dessutom: vid akut psykisk nöd och risk för suicid är det ofta bråttom. Det blir svårt för en ambulans som ska täcka hela länet att nå ut överallt och hinna fram i rimlig tid.

Men frågan är ändå viktig att utreda. Mycket talar nämligen för att den psykiska ohälsan fortsätter att öka i samhället. Det betyder rent krasst att mer av polisens resurser – om inget görs – kommer att gå till att möta sjuka människor, istället för att stoppa, utreda och förebygga brottslighet. I bästa fall är det bara resurskrävande, i värsta fall leder det också till mer mänskligt lidande.

I slutänden är det en fråga om vad som räknas till polisens kärnuppgifter. Liksom hur samhället bäst och mest humant möter och hjälper människor i nöd, och behov av vård. Särskilda psykiatriambulanser är kanske inte den bästa lösningen för just vårt län. Men de alarmerande siffrorna talar för att någon slags lösning, och långsiktig strategi behövs – och det akut.