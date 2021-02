Evelyn Schreiber: Den veganska revolutionen efter corona

Vad har de nio största epidemierna och pandemierna under de senaste tvåhundra åren gemensamt?

De har alla börjat med att djur överfört sjukdomar till människor.

Det mesta talar för att det stämmer även för coronapandemin. Efter drygt ett år har forskarna visserligen inte med säkerhet lyckats fastslå sars-cov-2:s ursprung. Men den mest sannolika teorin, meddelade ett forskarlag från WHO i veckan, är att det överförts från fladdermöss till människor, via ett tredje djur.

Det vore inte första gången något sådant sker. Många tidigare pandemier har börjat med att vilda djur insjuknat och fört smittan vidare till andra djur i närmre kontakt med människor, gärna boskap på bondgårdar och fabriksfarmar. Det säger sig självt: där tusentals kor, grisar, höns eller minkar trängs i osanitära, helveteslika miljöer frodas smitta. Boskapsdjur fungerar sedan som språngbrädor för virus att hoppa vidare till människor.

Det sorgligaste är förstås att vi vetat om riskerna länge. I decennier har forskare varnat för konsekvenserna av människans tänjande på gränserna, exploateringen och förstörelsen av natur och vildmark som tryckt undan djur från deras naturliga habitat. När olika djur och arter tvingas i kontakt med varandra, och med människor, ökar nämligen risken för olika sjukdomar.

Och om exploateringen av vår jord blivit en grogrund för sjukdomar av olika slag, så har den ständigt expanderade massindustrin av kött- och mejeriprodukter gjort det till en tickande bomb för pandemier.

Instinkten i västvärlden är oftast att skylla på andra, helst avlägsna länder med kulturer och vanor som avviker från vårt "normala". Om bara de får ordning på sin djurhållning och slutar äta fladdermöss, hundar eller vad det nu kan vara, så slipper vi den här typen av dödliga pandemier. Om bara de sköter sig. Men att kalla covid-19 för "Kinaviruset" är inte bara främlingsfientligt, det är också ett sätt att undvika självgranskning.

Faktum är att även om djurhållningen är något bättre i Europa, och i Sverige, än på vissa andra håll så är den storskaliga kött- och mejeriindustrin utformad på samma sätt, med samma inbyggda risker. Efter att muterade varianter av corona hittades på minkfarmar på flera håll i Danmark fattade den danska regeringen i november beslutet att döda landets alla 14 miljoner minkar. Så sent som för några veckor sedan upptäcktes fågelinfluensa hos Sveriges största äggproducent, och en halv miljon höns tvingades avlivas.

Vill vi på allvar minska risken för framtida pandemier så krävs det storskalig förändring i hur vi människor förhåller oss till djur och natur. Det kräver att vi i grunden tänker om kring vad och hur vi äter och konsumerar, vilka industrier vi stöttar. Att fortsätta låta kött- och mejeriindustrin utarma vår planet, bidra med enorm klimatpåverkan och orsaka så mycket onödigt lidande är varken hållbart eller försvarbart.

Det är ingen slump att den internationella kampanjen "veganuari", där människor antar utmaningen att äta veganskt under januari månad, slog alla rekord i år. Eller att havredrycksföretaget Oatlys VD Toni Petersson dök upp i reklampausen för amerikanska Superbowl förra veckan, sjungandes "Milk but for humans".

Det har aldrig varit lättare eller trendigare att slopa kött- och mejeriprodukter för växtbaserade alternativ. Det har heller aldrig varit viktigare.