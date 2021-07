Evelyn Schreiber: Pandemin har fått oss att uppskatta de små sakerna i livet

Vaccinpass. Lättade restriktioner. Minskad smittspridning.

Inte out of the woods än, men ser åtminstone en ljusning i tunneln.

Pratar om att återgå till normalt, men vad betyder det?

Mycket som har förändrats: hur vi bor, reser, lever, prioriterar. Arbete på distans, folk som flyttar från städerna. Större filosofisk fråga: hur lever vi tillsammans i den här världen? Människor + djur etc. Alla viktiga frågor som behöver besvaras inför nästa stora globala kris: klimatkrisen.

Rent politiskt: Hårda restriktioner och beskuren frihet för att motverka smittspridningen. Nödvändigt, men vad händer nu?