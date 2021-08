Ewa hittade sin stulna cykel – trodde den var borta för alltid

Cykelstöld är ett av de vanligaste egendoms­brotten

Statistiken från Brå, Brottsförebyggande rådet, visar att under 2019 uppgav 11,4 procent av hushållen att de utsatts för cykelstöld. År 2020 anmäldes omkring 77 200 cykelstölder, vilket är en ökning med sex procent jämfört med föregående år.

Vi har bett polisen ta fram statistik som visar antalet cykelstölder i Gävleborgs län under 2020 och fram till nu under 2021. Den visar en minskning. Under tiden januari - juli 2020 fick polisen in 1 009 anmälningar. Under samma period i år var siffran 813.

Många låter bli att anmäla sin cykel stulen vilket också kan vara orsaken till siffrorna.