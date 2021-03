Extra ledighet för Gävles alla kommunanställda sågas av M och KD: "Ansvarslöst"

Tidningen berättade i december om hur den politiska S-, L-, C- och MP-majoriteten i Gävle vill göra situationen drägligare för de kommunanställda under coronapandemin. Bland annat utlovades tre extra lediga dagar för samtliga medarbetare att ta ut under 2021.

Men Moderaterna och Kristdemokraterna är kritiska. När förslaget på tisdagen skulle godkännas av kommunstyrelsen ifrågasatte de vad kostnaderna och produktionsbortfallet blir. Bara de anställda som arbetat "i frontlinjen" i kampen mot pandemin borde erbjudas extra ledighet, anser William Elofsson, M-kommunalråd i opposition.

– Vi har full förståelse för att medarbetare har en hög arbetsbelastning och att de behöver vila. Men att det ska omfatta alla medarbetare i kommunen, oavsett om de haft en ökad, oförändrad eller minskad arbetsbelastning, tycker vi inte är rimligt, säger han.

Exakt vilka som kan anses jobba i frontlinjen är för tidigt att säga, menar han.

– Det är förstås inte helt lätt att dra den gränsen. Vilka har fått en ökad arbetsbelastning? Det är vi beredda att sätta oss ner och titta på tillsammans med majoriteten.

Men övriga partier avvisade invändningarna och röstade igenom förslaget.

– Moderaterna och Kristdemokraterna pratar om produktionsbortfall. Vi pratar om återhämtning och arbetsmiljö för personalen. Så vi har inte gemensamma utgångspunkter i vad vi vill åstadkomma, säger S-kommunalrådet Åsa Wiklund Lång.

Tanken är att alla anställda som arbetar minst 50 procent, varit anställda den 1 november 2020 och har en anställning om minst sex månader i oavbruten följd ska omfattas. Kostnaden för att ta in vikarier är beräknad till 16 miljoner kronor. Pengarna ska tas ur den covid-19-reserv på 50 miljoner kronor som avsatts för året.

– Vi kommer givetvis att följa nogsamt vad det här kommer att kosta och framförallt hur man kommer att kunna nyttja det här, säger Åsa Wiklund Lång.